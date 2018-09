Die EU-Datenschutz-Grundverordnung soll den Bürgern Rechte verleihen. Längst nicht alle denken positiv darüber. (Sebastian Gollnow /dpa)

Es ist wohl eine besonders europäische Eigenschaft, selbst im Triumph einem Krisennarrativ verhaftet zu bleiben und ein institutionelles Selbst-Bashing zu betreiben. Vor wenigen Wochen ist die EU-Datenschutz-Grundverordnung ­(EU-DSGVO) in Kraft getreten, die, bei aller berechtigten Kritik an ihrer Detailversessenheit und Technizität, ein Meilenstein ist.

Zum ersten Mal in der Geschichte erhält der Bürger Rechte, was die Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten anbelangt: ein Recht auf Berichtigung, ein Recht auf Löschung, ein Recht auf Vergessenwerden, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, um nur einige zu nennen. Doch stattdessen diskutiert man über den Müßiggang Südeuropas und die „Schnorren von Rom“ (Jan Fleischhauer). Auch wenn der juristische Begriff der „Betroffenenrechte“ etwas nach Opferrolle klingt: Der Bürger ist kein ­Bittsteller mehr, sondern ein Inhaber von Rechten.

Die Verordnung ist kein „Eingeständnis der europäischen Niederlage“, wie der libertäre Facebook-Investor Peter Thiel jüngst behauptete, sondern ein Erfolg, weil sie Tech-Giganten an die Kandare nimmt. IT-Konzerne wie Google oder Facebook, deren Geschäftsmodell auf der Ausleuchtung von Persönlichkeitsprofilen gründet, müssen sich an das Regelungswerk halten. Bei Verstößen drohen Bußgelder von bis zu vier Prozent des weltweiten Umsatzes. Bei Konzernen wie Facebook oder Google kommt da schnell ein zweistelliger Milliardenbetrag zusammen. Das schreckt ab – und führt zu Anpassungsmaßnahmen in den Compliance-Abteilungen. Die EU, die mit dem Suchmaschinenprojekt Quaero eine europäische Antwort auf Google liefern wollte und damit scheiterte, bietet dem Silicon Valley nun regulativ die Stirn.

Mehr zum Thema 100 Tage nach dem Start EU-Datenschutzregeln sorgen noch für Unsicherheit 500 Millionen EU-Bürger müssen seit Ende Mai darüber informiert werden, welche Daten von ihnen ... mehr »

Die Datenschutz-Grundverordnung strahlt auch auf Rechtsordnungen aus, die gar nicht Mitglied der EU sind, wie zum Beispiel die Schweiz. Auch dort müssen Unternehmen, die Nutzerdaten von EU-Bürgern verarbeiten, die Standards einhalten, selbst wenn sie keine Niederlassung in einem EU-Mitgliedstaat haben. Denn: Die Datenströme sind global, und, das ist die verblüffende Mechanik des Regelungsregimes: EU-Bürger sind nicht schutzlos gestellt, wenn ihre Daten in amerikanischen Serverfarmen verarbeitet werden. Auch dort gilt EU-Recht. Europa will nicht mehr die Datenkolonie Amerikas sein, sondern im Daten- beziehungsweise Überwachungskapitalismus seine digitale Souveränität behaupten.

EU-DSGVO mit Modellcharakter

Die Datenschutz-Grundverordnung könnte Modellcharakter für andere Länder haben, wie etwa die USA, Japan oder Indien. Ein immaterieller Exportschlager, der sich in Zeiten des Protektionismus besser verkauft als Autos und Maschinen. Damit verbunden wäre eine neue Soft Power. Der Begriff, den der amerikanische Politikwissenschaftler Joseph S. Nye prägte, bezeichnet eine sanfte Form der Machtausübung, die Fähigkeit eines Landes, die Präferenzen anderer nicht durch Zwang, sondern durch Anziehung zu beeinflussen. Die EU, die sich noch nie als Militär-, sondern immer als Zivilmacht verstand und mit militärischer Stärke im Konzert der Mächte nicht punkten kann, könnte sich mit weichen Faktoren wie Kultur und Unterhaltung international Anerkennung und Respekt verschaffen. Oder mit Datenschutz.

In Südafrika dagegen fürchtet man einen neuen „Datenimperialismus“ durch die Datenschutz-Grundverordnung: Nachdem die Kolonialherren dem Land ihre Rechtsordnung aufoktroyiert haben, drohte nun ein neues Diktat. Fragt sich nur, wie sich digitale Souveränität am ehesten herstellen lässt – unter dem Schutzschirm eines Datenschutzgesetzes oder unter der algorithmischen Vormundschaft gewinnorientierter Tech-Konzerne. Die Bedenken lassen sich schnell zerstreuen. Es zeigt sich, dass die Datenschutz-Grundverordnung ein ­scharfes Schwert ist.

Mehr zum Thema ISU Checken, bewerten, optimieren Der 25. Mai dieses Jahres war für zahlreiche Firmen ein wichtiger Stichtag. mehr »

Das Silicon Valley ist eine Wette mit der liberalen Demokratie eingegangen: „Unsere Programmcodes sind robuster als eure Gesetze“, rufen die libertären Denker aus. „Code is Law“, schrieb der Harvard-Jurist Lawrence Lessing. Der Code ist das Gesetz. Und der Internet-Pionier David Clark deklamierte: „Wir lehnen Könige, Präsidenten und Wahlen ab. Wir glauben an annähernden Konsens und funktionierenden Code.“ Staaten sind für das Silicon Valley etwas Gestriges, eine veraltete Hardware, die man mit der richtigen Software programmieren und updaten müsse.

Doch im Ringen um die Regelungshoheit könnte sich das vermeintlich tradierte Recht einer jahrtausendealten Institution als die ultimative Killer-App erweisen: Nicht das Gesetz folgt dem Code, sondern umgekehrt: Der Code folgt dem Gesetz. Die Datenschutz-Grundverordnung, die diesen Rechtsgrundsatz geraderückt, ist auch eine Reaffirmation der eigenen Herrschaft. Europa ist wieder wer.