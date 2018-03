100 Euro zahlt der Staat jährlich für den Schulbedarf von Kindern aus Hartz-IV-Familien (dpa)

Nur 100 Euro im Jahr vom Staat für den Schulbedarf von Kindern aus Hartz-IV-Familien – das reicht nicht. Wer Kinder hat, der weiß, wie teuer Schule ist. Das fängt mit dem Tornister bei der Einschulung an und hört mit dem Taschenrechner an der weiterführenden Schule nicht auf. Neuerdings müssen Jugendliche in Niedersachsen sogar ihr eigenes mobiles Endgerät mit zur Schule bringen.

Selbst wenn es ein günstiges Android-Tablet für 100 Euro ist – wie bitte soll dann noch die Klassenkasse, das Kopiergeld und die Klassenfahrt bezahlt werden? 100 Euro pro Kind und Jahr aus dem Bildungs- und Teilhabepaket des Bundes sind ein bildungspolitischer Anachronismus. Kinder aus armen Familien haben es schwer.

Mehr zum Thema Wenn das Geld für die Schule nicht reicht 100 Euro im Jahr gibt es vom Staat für den Schulbedarf von Kindern aus armen Familien. Das reiche ... mehr »

Das müssen sich auch Lehrkräfte bewusst machen, wenn sie das nächste Mal wieder teure Markenstifte auf den Materialzettel schreiben. Da fehlt es nicht selten an Empathie in einer Berufsgruppe, die täglich mit den Betroffenen zu tun hat, der es selbst aber soviel besser geht. Immerhin ist die Schulbuchausleihe für Hartz-IV-Empfänger gebührenfrei – und demnächst sollen sogar die Schulbustickets für die Oberstufe vom Land bezahlt werden. Immerhin.

silke.looden(at)weser-kurier.de