Es mag ein gut austarierter Kompromiss sein, auf den sich CDU/CSU und SPD da geeinigt haben, doch von all den geforderten Bedingungen findet sich nichts. (dpa)

Wo ein Wille ist, ist bekanntlich ein Weg. Und da in diesem Fall die drei Hauptakteure tatsächlich einmal dasselbe wollen, nämlich die Neuauflage einer Großen Koalition, war das Ergebnis erwartbar. Nun liegt die finale Fassung des Abschlusspapiers auf dem Tisch. Doch was von allen drei Sondierungsteams einstimmig abgenickt wurde und die inhaltliche Grundlage für Koalitionsverhandlungen bilden soll, bleibt in Teilen der SPD heftig umstritten. Und auf die kommt es nun mal an, wenn es mit der Groko klappen soll.

Es sieht aber nicht danach aus. Okay, die Jusos konnten sich schon auf dem Parteitag im Dezember nicht durchsetzen – warum sollte es auf dem Sonderparteitag in einer Woche anders sein? Doch das war nur Vorgeplänkel, nun soll mit dem Ziel verhandelt werden, unter Angela Merkel erneut zu regieren. Und das, wir erinnern uns, hatte SPD-Chef Martin Schulz einst kategorisch abgelehnt.

Jetzt also doch? Es mag ein gut austarierter Kompromiss sein, auf den sich CDU/CSU und SPD da geeinigt haben, doch von all den geforderten Bedingungen, wie zum Beispiel der Bürgerversicherung oder der Erhöhung des Spitzensteuersatzes, findet sich nichts. Juso-Chef Kevin Kühnert bringt das Dilemma auf den Punkt: „Wenn Schulz und Seehofer beide meinen, das Ergebnis sei für ihre Parteien hervorragend, dann liegt mindestens einer falsch.“

Die Skepsis der Bremer SPD-Chefin Sascha Aulepp dürften viele Genossen teilen. Sie hofft, dass „eine gehörige Schippe“ draufgelegt wird, sonst sieht sie „schwarz und nicht schwarz-rot“. Die Sozialdemokraten müssen sich endlich mal entscheiden, was sie eigentlich wollen.

hans-ulrich.brandt(at)weser-kurier.de