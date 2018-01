Die Spitzen von CDU, CSU und SPD streben eine Neuauflage der großen Koalition an. (dpa)

Wie bewerten die Bremer Parteispitzen die Einigung von Union und SPD? Der WESER-KURIER hat nachgefragt – hier ihre Antworten in Wortlautauszügen:

Carsten Sieling, Bürgermeister (SPD): „Wir haben die Ergebnisse der Sondierung im Parteivorstand intensiv diskutiert und empfehlen dem Parteitag auf dieser Grundlage die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen. Es ist in den Verhandlungen der letzten Nacht Wichtiges erreicht worden, was gerade auch für Bremen und Bremerhaven positiv ist und uns helfen kann. Wenn die Sondierungsergebnisse von allen Beteiligten wirklich getragen werden, kommt das Kooperationsverbot praktisch weg. Dann werden wir bei Investitionen für Kinder und Bildung unterstützt, können die Arbeitsmarktpolitik verstärken, mehr bei Wohnungsbau, Digitalisierung und Infrastruktur unternehmen. Insgesamt besteht die Chance auf finanzielle Entlastung der Kommunen. Auch die Wiederherstellung der Parität in der Krankenversicherung kann viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Bremen entlasten, und die Vereinbarungen zur Rentenpolitik sind wichtig für ein würdiges Leben im Alter. Das alles ist eine gute Grundlage für Verhandlungen.“

Sascha Aulepp, SPD-Landesvorsitzende: „Wir haben als Bremer SPD-Landesvorstand und auf dem Bundesparteitag im Dezember 2017 inhaltliche Pflöcke eingeschlagen, an denen sich das Ergebnis von Verhandlungen mit der Union messen lassen muss. Das reicht von unserer Rentenpolitik über den Ausstieg aus der Zwei-Klassen-Medizin, gute und sichere Arbeit für alle bis zu einer gerechten Besteuerung zum Beispiel bei Erbschaftssteuer und höherer Besteuerung von Spitzeneinkommen und -vermögen, um nur einige Beispiele zu nennen. Am Ende muss man das gesamte Ergebnis beurteilen, um abschließend entscheiden zu können. Ich bin nach wie vor sehr skeptisch. Ich finde, die bisherigen Ergebnisse sind bei weitem nicht ausreichend, eine Koalition zu begründen. Jetzt werden voraussichtlich Verhandlungen aufgenommen werden. Ich hoffe, dass es gelingt, eine gehörige Schippe drauf zu legen, sonst sehe ich schwarz und nicht schwarz-rot!“

Jörg Kastendiek, CDU-Landesvorsitzender: „Ich begrüße den positiven Abschluss der Sondierungsgespräche – die Richtung stimmt. Damit ist die Grundlage für die Bildung einer Koalition und einer Bundesregierung geschaffen. Ich erwarte, dass nun von allen Seiten zügige und konstruktive Koalitionsverhandlungen folgen und zum Abschluss gebracht werden. Die Menschen fordern zu Recht eine zeitnahe Lösung und eine starke, handlungsfähige Regierung. Ein wichtiger Erfolg ist es, dass es keine zusätzlichen steuerlichen Belastungen für die Bürgerinnen und Bürger geben wird. Stattdessen werden insbesondere Menschen mit mittlerem und kleinerem Einkommen sowie Familien entlastet, unter anderem durch die schrittweise Abschaffung des Solis, die paritätische Finanzierung der Krankenversicherung und die Kindergelderhöhung.“

Ralph Saxe, Landesvorstandssprecher der Grünen: „Es sind gute Ansätze erkennbar insbesondere in Sachen Bildung, Betreuung, Infrastruktur und Offshore-Technik. Die Bereiche Flüchtlinge, Klimaschutz sowie Verkehrs- und Agrarwende sind allerdings enttäuschend. Das klingt nicht nach einem Aufbruch in eine moderne Gesellschaft.“

Kristina Vogt, Landesvorsitzende der Linken: „Für Arbeitnehmer und Menschen ohne Einkommen sind die Sondierungen ein Rückschlag: Mit der Neuauflage der Groko wird die soziale Schieflage sich eher vertiefen, weil dringend gebotene arbeitsmarkt- und sozialpolitische Reformen weitere vier Jahre auf der Strecke bleiben. Die SPD konnte sich zum Beispiel nicht mit der Abschaffung der sachgrundlosen Befristungen durchsetzen. Die von uns seit langem geforderte Reform des Kinderzuschlages hilft zweifellos vielen Familien vorbeugend, die Bemessung des sächlichen Existenzminimums ist aber zu niedrig angesetzt.“

Hauke Hilz, FDP-Landesvorsitzender: „Es war zu erwarten, dass Union und SPD Gemeinsamkeiten finden. So wie sie bisher regiert haben soll es jetzt weitergehen. Es ist kein Wille zu einer modernen Politik erkennbar, das gilt besonders für die Union. Sie hätte mit Jamaika die Chance dazu gehabt, aber schon da hat sie blockiert. Deshalb hat die FDP die Sondierung abgebrochen. Nun wird es auch zu einer Neuauflage der Groko kommen, da bin ich mir sicher. Sonst hätte man jetzt die Reißleine gezogen.“

Frank Magnitz, AfD-Landesvorsitzender: „So sieht es also aus, wenn Wahlverlierer die Zukunft planen. Nichts als ein ‚weiter so‘, aneinandergereihte, völlig inhalts- und perspektivlose Worthülsen zum Verbrämen der Ergebnislosigkeit. Was wäre auch anderes zu erwarten gewesen. Diese Groko wird nicht eines der drängenden Probleme dieses Landes lösen.“