Für viel Gesprächsstoff auf dem Parteitag sorgte die Rede der CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer (MICHAEL KAPPELER/DPA)

Annegret Kramp-Karrenbauer hat auf dem Parteitag überraschend die Machtfrage gestellt und ihre Kritiker damit in die Schranken gewiesen. Der WESER-KURIER hat Teilnehmer des Treffens aus Bremen und dem Umland nach ihren Eindrücken gefragt.

„Die Rede war beeindruckend, Annegret Kramp-Karrenbauer hat viele Dinge sehr gut auf den Punkt gebracht“, meint Bremens CDU-Landesvorsitzender Carsten Meyer-Heder. Für ihn ist die klare Botschaft der Rede: Wir lassen uns nicht zerlegen, wir lassen nicht treiben. Gewissermaßen, so Meyer-Heder, habe ja auch die Bremer CDU bei der Bürgerschaftswahl im Mai vorgemacht, was sich mit Geschlossenheit erreichen ließe.

Mehr zum Thema Kommentar über den CDU-Parteitag Die Revolte bleibt aus Annegret Kramp-Karrenbauer wird auf dem CDU-Parteitag gefeiert, die Kritik an ihrer verstummt. Doch ... mehr »

Ganz bewegt ist Karin Bergmann, stellvertretende Kreisvorsitzende in Verden, vom Auftritt der Bundesvorsitzenden. „Ich bin schlichtweg begeistert, das hatte ich nicht erwartet.“ Vor allem das sehr emotionale Ende mit den Worten um die Machtfrage habe ihr imponiert. „Da lief es einem fast kalt den Rücken runter“, sagt sie.

„Sie liefert unter Druck die stärksten Reden“

Axel Knoerig, langjähriger Bundestagsabgeordneter aus dem Kreis Diepholz, ist überzeugt: „Annegret Kramp-Karrenbauer hat mit ihrer Rede die Seele der Partei getroffen.“ Die Parteichefin habe mit der Art, wie sie eine Zukunft für Deutschland bis 2030 skizzierte, „des Pudels Kern getroffen“. Für Elisabeth Motschmann aus Bremen „war es das der Tag von AKK“, – auch wenn Friedrich Merz ebenfalls eine gute Rede gehalten habe. Ob sie das erwartet hat? „Na ja, sie kann kämpfen“, sagt die Bundestagsabgeordnete spontan. Jens Eckhoff, Kreisvorsitzender der CDU Bremen-Stadt und ehemaliger Senator, meint zu AKKs Auftritt: „Sie liefert unter Druck die stärksten Reden.“ Die heftige Kritik der vergangenen Wochen und Monate habe sie offenbar sehr getroffen, so Eckhoffs Eindruck.

Und was bedeutet das jetzt für die Partei, welche Signale gehen vom Parteitag aus? „Es ist gut, wenn unsere starken Leute jetzt zusammenarbeiten“, sagt Knoerig mit Blick auf die demonstrative Zurückhaltung von Merz in Leipzig. Diese Tendenz habe sich bereits vor dem Parteitag abgezeichnet. Ein „Signal von Geschlossenheit“ sieht Eckhoff vom Parteitag ausgehend. Doch er fügt hinzu: Mit seinen Worten über die „grottenschlechte“ Bundesregierung habe sich Merz in der Partei keinen Gefallen getan. Bergmann hofft dennoch auf ein Teamwork der Spitzenleute. „Alle wollen, dass Friedrich Merz mitmacht – das wäre perfekt.“ Meyer-Heder sieht nun ein eventuelles Ende der Personaldebatte. Viele Mitglieder seien nach der Rede Kramp-Karrenbauers sehr erleichtert gewesen.

Mehr zum Thema Merz und Co. geben sich loyal Kramp-Karrenbauer entscheidet Machtprobe bei CDU-Parteitag für sich Sie geht volles Risiko: Die angeschlagene CDU-Chefin überrumpelt in Leipzig ihre Kritiker und ... mehr »

Aber der Machtkampf in der CDU hat noch eine andere Seite. Es geht um das Erbe von Angela Merkel. In mehreren Anträgen fordert unter anderem die Junge Union, den Kanzlerkandidaten per Urwahl zu ermitteln. Motschmann sieht die Anträge kritisch. „Wenn es um eines der höchsten Ämter des Landes geht, würde ich das nicht machen.“ In dieser Frage weiß sie sich mit ihrem Landeschef eins, der aber einen anderen Grund nennt. „Ich möchte auf keinen Fall, dass wir das machen. Man beschäftigt sich damit wieder nur mit sich selbst“, sagt Meyer-Heder. Ganz anderer Meinung ist Knoerig. Er betont: „Die Fragestellung der Jungen Union ist – unabhängig von Friedrich Merz – richtig. Die Menschen wollen heute anders beteiligt werden als früher.“ Und Ex-Senator Eckhoff erinnert daran: „Das Thema hat sich erledigt, weil die CSU das bereits abgelehnt hat.“

Ein anderer Punkt mit Streitpotenzial wurde im Vorfeld abgeräumt. Mit dem Antrag der Frauen Union, eine Frauenquote einzuführen, soll sich eine Kommission beschäftigen. Bergmann hält den Vorstoß nicht für falsch. Doch im ländlichen Raum sei es das eigentliche Problem, überhaupt noch Kandidaten für Ämter zu finden. Eine Herzensangelegenheit ist die Quote hingegen für Motschmann. Angesichts eines ungewissen Ausgangs, sei es richtig gewesen, den Antrag zurückzuziehen. Die Bremerin ist überzeugt: „Dieser Zug ist nicht mehr aufzuhalten.“