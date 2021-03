Provisionen für Geschäfte mit Corona-Schutzartikeln stehen im Zentrum der Maskenaffäre. (Daniel Karmann)

Rent a Sozi“ – miete einen Sozialdemokraten. Dieses Motto hätte die SPD 2010 und 2016 verwenden können. Hat sie zwar nicht, doch genau darum ging es damals: Zahlungskräftige Kunden konnten für einige Tausend Euro Treffen mit sozialdemokratischen Spitzenpolitikerinnen und Politikern buchen. Kontakt, Zugang und potenzieller Einfluss auf Regierungsentscheidungen wurden verkauft – an den offiziellen Verfahren der Demokratie vorbei.

Illegitime und illegale Vermengung von Geld und Politik spielt auch jetzt wieder eine Rolle. Zwei Bundestagsabgeordnete (MdB) der Union – Georg Nüßlein und Nikolas Löbel – mussten wegen fragwürdiger Geschäfte mit Corona-Masken aus ihrer Partei austreten. Der thüringische MdB Mark Hauptmann hat sein Mandat ebenfalls niedergelegt. Er steht im Verdacht, sich von der Regierung Aserbaidschans für politische Dienste bezahlt haben zu lassen. Und Thomas Bareiß, Staatssekretär der CDU im Bundeswirtschaftsministerium, dementierte, Einfluss auf die bevorzugte Lieferung von Beatmungsgeräten in eben diese Kaukasus-Republik genommen zu haben.

Das Problem mit dem Verdacht auf Korruption hat also gerade die Union. „Andere Parteien sind aber ebenfalls anfällig“, sagte Léa Briand, Sprecherin der Organisation Abgeordnetenwatch. So musste sich Linken-Politiker Gregor Gysi am Freitag im Interview mit dem Deutschlandfunk dafür rechtfertigen, dass er einen bezahlten Vortrag bei einem Pharma-Unternehmen gehalten habe. Kein Problem, argumentierte Gysi: Niemand käme auf die Idee, er als bekannter Wirtschaftskritiker verträte Industrieinteressen, nur weil er ein paar Tausend Euro von einer Firma annehme.

In Gysis Fall klingt das plausibel. Trotzdem deutet dieser bezahlte Firmen-Vortrag eines Abgeordneten auf Probleme hin, die prinzipiell alle Parteien. Einerseits ist Korruption verboten. Offiziell darf politischer Einfluss nicht verkauft werfen. Und die deutsche Politik ist ganz überwiegend auch nicht käuflich. Allerdings existieren Grauzonen, die Fehltritte von gewählten Abgeordneten, Staatssekretären oder auch Ministern ermöglichen. Deshalb fordern die Anti-Korruptionsorganisationen Abgeordnetenwatch, Transparency International (TI) und Lobbycontrol die Verschärfung von Gesetzen. „Bezahlte Lobbytätigkeiten müssen durch Änderung des Abgeordnetengesetzes verboten werden“, erklärte Rechtsanwalt Wolfgang Jäckle von TI Deutschland. Timo Lange von Lobbycontrol sieht es genauso: Die „entgeltliche Interessenvertretung für Dritte gegenüber Bundestag und Bundesregierung“ sollte „unzulässig“ sein. In dieser Richtung will Lange das Gesetz präziser formuliert sehen.

Unter anderem geht es dabei um den Paragrafen 44 des Abgeordnetengesetzes für den Bundestag. Dort heißt es: „Für die Ausübung des Mandats darf ein Mitglied des Bundestages keine anderen als die gesetzlich vorgesehenen Zuwendungen annehmen.“ Klingt klar. Doch ist Korruption komplett ausgeschlossen? Nicht unbedingt. Denn was bedeutet „Ausübung des Mandats“? Dass Parlamentarier in Gesetzgebungsverfahren eingreifen, um Wirtschaftsinteressen durchzusetzen? Oder beispielsweise auch schon, dass sie eigene, private Geschäfte mit dem Briefkopf des Bundestages bewerben?

Außerdem fordern die Anti-Korruptionsorganisationen, dass die Abgeordneten alle Einnahmen, die sie mit erlaubten privaten Nebentätigkeiten erwirtschaften, bis auf den letzten Euro veröffentlichen. Heute stehen solche Pflichten zwar schon im Gesetz, aber es gibt viele Ausnahmen. „Die Anzeige- und Veröffentlichungspflichten sind in den Bundestags-Verhaltensregeln unzureichend geregelt“, sagte Anwalt Jäckle. Das gilt teilweise auch für die Landtage, wie das TI-Lobbyranking der Bundesländer kürzlich ergab.

Legislativer Fußabdruck

Drittens dreht sich die Debatte um den sogenannten legislativen Fußabdruck. Union und SPD haben zwar beschlossen, ein Lobbyregister einzuführen, in dem sich alle Interessenvertreter beim Bundestag eintragen müssen. Was noch fehlt, sind jedoch Angaben dazu, wie sich deren Tätigkeit auf die Gesetzgebung auswirkt. Durch die aktuelle Masken-Affäre und die entsprechenden Forderungen der Kritiker kommt nun aber Bewegung in die Sache. Sowohl SPD als auch Union haben Pläne für Gesetzesverschärfungen vorgelegt.

Und doch würden auch die geforderten und geplanten Verschärfungen nicht alle Probleme beseitigen. Zwischen legal und illegal existieren selbst dann noch feine Linien, deren Verlauf vom Einzelfall abhängt. So wäre es für den Außenpolitiker Gregor Gysi wahrscheinlich weiterhin unproblematisch, für einen Vortrag Geld von einer Pharma-Firma anzunehmen. Sollte Gysi – was eher nicht zu erwarten ist – aber im Gesundheitsausschuss des Bundestages mitarbeiten, wäre ein solches Geschäft vermutlich verboten. In jedem Fall könnte sich die Hoffnung erfüllen, die Léa Briand von Abgeordnetenwatch hegt: Wenn alle, wirklich alle Einnahmen der Parlamentarier aus Richtung der Wirtschaft transparent wären, könnte die Öffentlichkeit die Geschäfte besser kontrollieren. Vieles, was heute noch geht, unterbliebe allein deshalb.

Zur Sache

Ehrenerklärung abgegeben

Nach dem Ultimatum ihrer Fraktionsspitze haben alle gut 240 Unionsabgeordneten in der Maskenaffäre die angeforderte Ehrenerklärung unterzeichnet. Sie bestätigten, keine finanziellen Vorteile im Zusammenhang mit der Corona-Bekämpfung erzielt zu haben. Das teilten Fraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt am Freitag nach Ablauf des Ultimatums um 18 Uhr den Bundestagsabgeordneten mit.