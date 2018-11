Familientragödie oder Beziehungsdrama – es sind Begriffe, die oft in den Medien erscheinen. Sie beschreiben schwere Gewalttaten an Frauen, ausgeübt von ihren früheren oder aktuellen Partnern: Misshandlungen, Vergewaltigungen, Morde. Doch diese Gewaltakte als Tragödien und Dramen zu benennen, greift zu kurz.

Die Verharmlosung von Gewalt an Frauen ist allgegenwärtig. Sie zieht sich nicht nur durch die Medienlandschaft. Sie reicht bis in die Politik, in die Gesellschaft und in unseren Alltag hinein. Zu wenig wird darüber geredet. Zu wenig wird das Problem von der Politik und der Justiz ernst genommen. Nur einmal im Jahr kommt der große Aufschrei. Immer dann, wenn die Zahlen der polizeilichen Kriminalstatistik des Bundeskriminalamts (BKA) zu häuslicher Gewalt erscheinen, so wie auch in dieser Woche.

Laut BKA-Statistik waren 139 000 Menschen im Jahr 2017 in Deutschland Opfer von Gewalt durch ihre (Ex-)Partner. Davon waren 82 Prozent Frauen. Täglich versucht ein Mann seine frühere oder aktuelle Partnerin zu töten. Im vergangenen Jahr ist dies in 147 Fällen gelungen, im Schnitt an jedem dritten Tag. Die Statistik bildet lediglich das sogenannte Hellfeld ab, also die angezeigten Delikte.

Die Dunkelziffer liegt vermutlich weit höher. Viele Straftaten bleiben unbemerkt, im Privaten verborgen. Sie werden verschwiegen. Die Ergebnisse des BKA machen sprachlos, sie erschüttern und beunruhigen – jedes Jahr aufs Neue. Und es stellt sich die Frage: Wie kann es sein, dass so etwas immer noch in Deutschland passiert? Seit Jahrzehnten werden Frauen durch ihre (Ex-)Partner misshandelt und getötet. Auch fernab der Beziehungen erfahren Frauen täglich Gewalt.

Im Berufsalltag sind etwa Polizistinnen immer häufiger Gewalttaten ausgesetzt. In den letzten fünf Jahren nahmen Straftaten gegen weibliche Einsatzkräfte um 40 Prozent zu. Eine erschreckende Entwicklung. Heute, am Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt an Frauen, schenkt man dem Thema Aufmerksamkeit. Doch ein Aufschrei im Jahr reicht nicht aus, um langfristig etwas zu ändern.

In den vergangenen Monaten wurden in den Medien vor allem die Gewalttaten an Frauen ausführlich dargestellt, die von Flüchtlingen und Migranten ausgingen. Die AfD hat die Gunst der Stunde genutzt und dies für rassistische Hetze instrumentalisiert. Ihre Aussage: „Wir müssen unsere deutschen Frauen vor den ausländischen Männern schützen.“ Doch die BKA-Statistik sagt etwas anderes aus: Zwei Drittel der Täter sind deutsch.

Kampf gegen Frauenmorde

Weltweit ist die Gewalt an Frauen ein Problem. In diversen Ländern wird die Thematik bereits hart angegangen. In Frankreich hat Präsident Macron einen Aktionsplan gegen Gewalt an Frauen etabliert, der auch schärfere Gesetze vorsieht. In Argentinien ist die Frauenbewegung „Ni una menos“, „Nicht eine Frau weniger“, entstanden. Sie kämpft gegen die zahlreichen Frauenmorde. Die Bewegung übt Druck auf Öffentlichkeit und Politik aus – und kann bereits erste Erfolge verweisen. In ganz Lateinamerika hat sich mittlerweile das spanische Wort Femicidio, auf Deutsch: Femizid, Frauenmord, in der Berichterstattung und in der öffentlichen Diskussion durchgesetzt. Von Tragödie ist dort keine Rede mehr.

Auch in Deutschland muss sich etwas bewegen. Geld in Frauenhäuser zu investieren, wie es Familienministerin Franziska Giffey vorgeschlagen hat, ist ein richtiger erster Schritt. Doch es darf nicht nur bei einer Symptomdebatte bleiben. Auch die Ursachen müssen bekämpft werden, und die sind vielfältig. Viele Männer können mit ihrer impulsiven körperlichen Aggression nicht umgehen. Auch Alkoholkonsum oder Geldsorgen können Gewalttaten begünstigen.

Doch Gewalt an Frauen ist vor allem auch ein strukturelles Problem, ein Ausdruck der noch immer herrschenden Ungleichheit zwischen den Geschlechtern. Die Benachteiligung der Frau ist in der Familie, in der Politik und bei der Arbeit deutlich auszumachen. Es herrschen noch immer gesellschaftliche Machtverhältnisse und patriarchalische Strukturen.

Diese lassen sich nicht einfach von heute auf morgen ändern. Es ist ein langwieriger Prozess, in dem die ganze Gesellschaft miteinbezogen werden muss. Das fängt bereits bei der Erziehung an. Außerdem bedarf es schärferer Gesetze. Die Politik muss Gewalt an Frauen auf das politische Programm setzen. Und jeder Einzelne kann etwas im Alltag dazu beitragen, indem täglich darüber geredet, geschrieben und dagegen protestiert wird. Das Schweigen muss gebrochen werden – und zwar heute.