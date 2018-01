17 inhaltliche Arbeitsgruppen sowie eine, die sich mit der künftigen Arbeitsweise einer Großen Koalition befasst, sollten bis spätestens Freitagmittag ihre Ergebnisse vorlegen. (dpa)

Morgens, gegen 9 Uhr im Konrad-Adenauer-Haus, der CDU-Parteizentrale in Berlin. CSU-Chef Horst Seehofer hält die Arme hinter dem Rücken. Er sagt, die Verhandlungen mit der SPD über eine neue Bundesregierung seien seit dem SPD-Parteitag nicht einfacher geworden. Wenige Minuten später sagt Kanzlerin Angela Merkel (CDU), es gehe darum, einen Aufbruch „nicht nur für Europa, sondern auch für Deutschland“ zu erreichen.

Schließlich tritt SPD-Chef Martin Schulz auf und erklärt, warum eben doch gerade der Aufbruch für Europa besonders wichtig sei. Vor die Öffentlichkeit sind die drei Parteichefs zum offiziellen Beginn der Koalitionsverhandlungen also getrennt getreten. Danach haben sie sich zusammengesetzt – und nicht zuletzt über den Zeitplan geredet. 17 inhaltliche Arbeitsgruppen sowie eine, die sich mit der künftigen Arbeitsweise einer Großen Koalition befasst, sollten bis spätestens Freitagmittag ihre Ergebnisse vorlegen. Wir stellen die Strippenzieher, die Experten und die unbekannten Größen unter den Verhandlern vor.

Die Strippenzieher

Der leutselige Saarländer Peter Altmaier (CDU) übernimmt seit Langem viele Koordinierungsaufgaben für Angela Merkel. Aus seinen Jobs als Fraktionsgeschäftsführer und als Kanzleramtsminister kennt er viele der Protagonisten in Bund und Ländern ganz gut, über die Parteigrenzen hinweg. Vergangenes Jahr hat Altmaier außerdem noch das Unions-Wahlprogramm mitgeschrieben.

Peter Altmeier (dpa)

Mittlerweile überwacht der Jurist als geschäftsführender Finanzminister auch noch den Etat für eine mögliche künftige Regierung, weil der bisherige Amtsinhaber Wolfgang Schäuble den Posten des Bundestagspräsidenten übernahm. Wegen seiner Merkel-Nähe wird der 59-Jährige in Teilen des eigenen Lagers misstrauisch beäugt, vor allem bei der CSU.

Mit einer fulminanten Rede für die Große Koalition hat Andrea Nahles auf dem SPD-Parteitag in Bonn gerade erst bewiesen: Sie ist zurzeit die starke Frau in der SPD, an ihr führt kein Weg vorbei.

Andrea Nahles (dpa)

Die Fraktionschefin ist zudem aus zwei ganz praktischen Gründen eine der zentralen Figuren in den Verhandlungen: Erstens ist sie bekannt dafür, dass sie gleichermaßen mit Detailkenntnis wie mit Blick für das Ganze brillieren kann – nicht selten besser als Martin Schulz, wie manche Kritiker des Parteichefs finden. Zweitens hat sich die 47-Jährige in ihrer Zeit als Arbeitsministerin auch beste Drähte in die Union erarbeitet. Dort schätzen viele Nahles‘ Verlässlichkeit – auch in schwierigen Situationen.

Markus Söder ist der neue Fixpunkt der CSU. Er soll demnächst von Horst Seehofer das Amt des Ministerpräsidenten übernehmen und im Herbst als Spitzenkandidat in die Landtagswahl ziehen. Für CSU-Verhandler, die kurzfristig Karrierepläne haben, dürfte er also ein Orientierungspunkt sein.

Markus Söder (dpa)

Schon während der Jamaika-Verhandlungen saß Söder unsichtbar mit am Tisch und drängte Seehofer zum Aufgeben seiner Ämter. Der ursprüngliche Plan, Söder aus den Verhandlungen herauszuhalten, wurde fallengelassen. Für ihn hätte das seinen Reiz gehabt: Er hätte sich sowohl von einem Scheitern der Koalitionsgespräche als auch von Kompromissen besser distanzieren können. Nun sitzt der 51-jährige Jurist doch mit in der großen Koordiniererrunde.

Die Fachleute

Über die besonders umstrittene Flüchtlingspolitik verhandelt für die CSU der bayerische Innenminister Joachim Herrmann. Das macht die Sache zunächst etwas einfacher: Der 61-jährige Franke gilt als deutlich entspannterer Verhandlungspartner als manche seiner Parteifreunde.

Joachim Herrmann (dpa)

Unwidersprochen ist bisher die Darstellung des „Spiegel“, dass sich CDU und SPD mit Herrmann zurückzogen, als die Groko-Sondierungen stockten, und Scharfmacher wie den CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer lieber außen vor ließen. Ein Kompromiss wurde so irgendwann gefunden. Allerdings hatte der Jurist Herrmann da nicht das letzte Wort für seine Partei. So dürfte es auch diesmal wieder sein.

Der 37-jährige Bankkaufmann und Politikwissenschaftler Jens Spahn (CDU) passt in mehrere Kategorien: Er ist ein Strippenzieher, der versucht, die Sehnsüchte der Konservativen in seiner Partei zu bedienen und sich als Gegenmodell zu der moderaten Angela Merkel zu installieren. Dadurch ist er auch ein Stück weit unberechenbar für seine Chefin.

Jens Spahn (dpa)

Unterstützt wird Spahn vom Wirtschaftsflügel seiner Partei. Gut gebrauchen kann Merkel den Münsterländer als Fachmann: Viele Jahre hat Spahn sich der Gesundheitspolitik gewidmet. Zuletzt hat er als Finanz-Staatssekretär sein Themenspektrum erweitert, er ist quasi bei Wolfgang Schäuble in die Lehre gegangen. Denkbar ist, dass die Aussicht auf ein Ministeramt Spahns Parteidisziplin befördert.

Für SPD-Chef Schulz kommt es ganz entscheidend auf die Europa-Frage an. Und der Mann, der die Sache ganz wesentlich mitverhandelt, heißt Achim Post. Dass der 58-Jährige von der Sache viel versteht, daran gibt es keinen Zweifel: Der Soziologe hat für die SPD im Europäischen Parlament gearbeitet, er ist Generalsekretär der Sozialdemokratischen Partei Europas und als stellvertretender Fraktionsvorsitzender im Bundestag für das Thema zuständig.

Achim Post (dpa)

Der nüchterne, aber mit trockenem Humor ausgestattete Westfale ist ein beharrlicher Arbeiter, der sein Ziel auch in verworrenen Situationen nicht aus den Augen verliert. Als Chef der NRW-Landesgruppe im Bundestag ist er ein innerparteilicher Machtfaktor.

Die unbekannten Größen

In den Jamaika-Sondierungsgesprächen fiel der neue Vorsitzende der CSU-Bundestagsabgeordneten als Mr. No auf: Alexander Dobrindt konterkarierte Kompromiss-Signale und Optimismus auch seines Parteichefs Horst Seehofer mit inhaltlicher Unbeweglichkeit und harschen Angriffen vor allem auf die Grünen.

Alexander Dobrindt (dpa)

Nach der Forderung nach einer „konservativen Revolution“ hat er sich auch gegen die SPD mit Hohn und Spott in Stellung gebracht – und sich damit zum Feindbild der Sozialdemokraten gemacht. In dieser Woche fuhr der 47-Jährige seine Angriffe zurück. In seiner eigenen Partei halten Dobrindt viele für undurchsichtig und unberechenbar. Der bisherige Vertraute Seehofers muss sich im veränderten Machtgefüge seiner Partei neu orientieren.

Einer der wenigen, die während der Groko-Sondierungen das Schweigen durchbrachen und öffentlich Kommentare abgaben, war Michael Kretschmer. Der CDU-Mann übernahm die Rolle des Skeptikers: Bei der Groko gehe es vor allem ums Geldausgeben, kritisierte er. Bei Kretschmer geht es unter anderem ums Profilschärfen: Seit Mitte Dezember ist der 42-jährige Wirtschaftsingenieur Ministerpräsident in Sachsen.

Michael Kretschmer (dpa)

Sein Vorgänger Stanislaw Tillich hatte überraschend an ihn übergeben. Kretschmer bleiben nun noch anderthalb Jahre, um sich bis zur Landtagswahl in Sachsen bekannter zu machen. Bei der Bundestagswahl hat die CDU dort dramatischer als anderswo an die AfD verloren, sie hat sich dort wesentlich weniger von Rechts abgegrenzt. Als CDU-Generalsekretär hatte Kretschmer diesen Kurs mitgetragen.

Bei den Sondierungen saß Sigmar Gabriel nicht mit am Tisch, weil Schulz im Wesentlichen die Führungsgremien der Partei einbezog. Gabriel ist seit seinem Rückzug vom Parteivorsitz „nur“ noch Minister. Ein Außenminister mit hervorragenden Umfragewerten. Als solcher verhandelt der 58-Jährige nun über den Bereich Außen, Entwicklung, Verteidigung und Menschenrechte.

Sigmar Gabriel (dpa)

Gabriel weiß nicht, ob er seinen Traumjob als Außenminister behalten kann. In der SPD sind viele nicht gut auf Gabriel zu sprechen. Der studierte Lehrer war als SPD-Vorsitzender nicht immer ein geschickter Pädagoge. Parteichef Schulz hat eigene Ambitionen. Stellt Gabriel ihm in den Verhandlungen ein Bein? Wohl nicht. Aber ein Funke Unberechenbarkeit bleibt.