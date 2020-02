Ist bereit, mehr Steuern zu zahlen: Facebook-Chef Mark Zuckerberg. (Peter Dasilva /dpa)

Mark Zuckerbergs überraschende Bereitschaft, mehr Steuern für sein Facebook-Unternehmen zu zahlen, ist gut. Eine Lösung aber bedeutet dieser Schritt noch nicht. Für die Regierungen geht es nicht nur einfach darum, möglichst große Teile von diesem milliardenschweren Umsatzkuchen abzubekommen. Sie brauchen ein nachvollziehbares und verlässliches Konzept, um Facebook, Amazon, Google und andere fair besteuern zu können. Ein solcher Schlüssel ist bisher nicht erkennbar.

Das Geschäftsmodell der Digitalunternehmen macht es beispielsweise möglich, die Arbeit in einem anderen Land zu versteuern als die Inhalte – und die Erlöse aus einer App wiederum in einem dritten Staat. Dies ist mit den Instrumenten der bisherigen Steuerpolitik kaum zu fassen. Ein solches Abgabensystem funktioniert nicht mehr national oder regional; deshalb wäre eine globale Regelung nötig.

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) will sie in wenigen Tagen präsentieren. Die eigentliche Bedeutung dessen, was der Facebook-Chef jetzt vertreten hat, liegt deshalb vor allem in der Bereitschaft, sich an den Gesprächen über eine solche Abgabe überhaupt zu beteiligen. Dabei geht es neben viel Geld auch um andere Themen, denn die Konzerne müssen ihre Geschäftsmodelle für Kontrollen der Finanzverwaltung öffnen. Bisher war das tabu.

Die heutige Situation ist frustrierend, da hat Zuckerberg Recht. Sie benachteiligt alle jene, die ihre Geschäftstätigkeit auf traditionelle Weise anbieten – von einer physischen Betriebsstätte (Fabrik, Büro, Geschäft) aus, an der man auch die Besteuerung vornehmen kann. Das führt zu Verzerrungen des Wettbewerbs, die gravierend sind: Ein Onlinehändler ist in der Lage, das gleiche Produkt ungleich billiger als sein Offline-Konkurrent anzubieten, weil er weniger an den Staat abführen muss. Dies ist entweder unfair oder nicht plausibel – oder beides.

Schätzungen sind deutlich zu niedrig

Die Regierungen stehen somit vor nicht weniger als einer Zukunftsentscheidung, um die Finanzierung ihres Gemeinwesens auch künftig zu sichern, wenn immer mehr Dienstleistungen und Geschäfte digital abgewickelt werden. Es ist eine Überlebensfrage. Gerade deshalb kann man nur hoffen, dass die ersten Schätzungen, die mit Blick auf das Modell der OECD errechnet wurden und die eine Steuerlast von gut 90 Milliarden Euro pro Jahr und global ergeben haben, deutlich zu niedrig sind. Wenn die Digitalsteuer fair sein soll, muss sie dem entsprechen, was Offline-Betriebe und -Firmen schon jetzt aufbringen müssen.

Dass es eine solche Gleichstellung bisher noch nicht gegeben hat, ist unverständlich. Genau genommen geht es nicht um eine neue Abgabe, sondern um die Anpassung des gesamten Steuersystems auf eine Situation, die längst Alltag ist. Grenzen sind nicht nur überwunden, sie sind unwichtig geworden. Die Regierungen in allen Teilen der Welt haben digitale Dienstleistungen und Online-Marktplätze gefördert und damit jene Öffnung geschaffen, hinter denen die Steuersysteme schlicht hinterherhinken. Die wurden in des Wortes ureigener Bedeutung „bodenständig“ belassen, indem sie weiter an dem Begriff der „Betriebsstätte“ festgehalten haben. Die aber hat kein digitales Unternehmen mehr. Die digitale Wirtschaft ist nämlich nicht bodenständig, sondern global.

Dass ein Konzern wie Facebook und andere Lücken gefunden haben, um ihre Abgabenlast niedrig zu halten, wird man ihnen nicht vorhalten dürfen. Die Regierungen selbst haben die Möglichkeiten dafür geschaffen – oder sie zumindest nicht beseitigt. Der Grund: Um ein faires Abgabenwesen für die neue Zeit zu entwickeln, müsste alles auf den Prüfstand gestellt werden, auch die herkömmlichen Begrifflichkeiten. Wenn eine Dienstleistung im Land A bereitgestellt, aber erst im Land B durch den Aufruf eines Nutzers realisiert wird – wo finden dann die Wertschöpfung und somit auch die Besteuerung statt? Und wo entsteht der Gewinn? Nichts davon ist wirklich für alle verbindlich geklärt.

Die Mitgliedstaaten der EU sollten jedem Versuch widerstehen, mit nationalen Alleingängen ungeduldig vorzupreschen. Wenn das Steuersystem der Zukunft nicht beliebig, sondern fair und gerecht sein soll, ist eine länderübergreifende, am besten sogar eine globale Antwort auf die neuen Geschäftsmodelle notwendig. Alles andere wäre Flickwerk und eine Zementierung jener Lücken, durch die Konzerne erneut schlüpfen würden.