Der Moment, der die USA erschütterte: Ein Mann fährt mit seinem Wagen am Rande einer Kundgebung von Rechtsextremisten in Charlottesville in eine Gruppe von Gegendemonstranten und tötet eine Frau. (Kelly/DPA)

Auf dem Bürgersteig liegen Blumen, daneben ein Eimer mit Kreidestiften. „Gestorben, aber nicht vergessen“, haben Passanten auf die rote Backsteinwand dahinter geschrieben. Umrankt von einem Lorbeerkranz für die 32-jährige Heather Heyer, die an dieser Stelle am 12. August 2017 starb, als ein Rechtsextremist in eine Menge von Demonstranten fuhr. Heather hatte gegen den Fackelmarsch weißer Nationalisten und Neonazis protestiert, die dem rechten Sammlungs-Aufruf „Vereint die Rechte“ gefolgt waren. Der Tod der jungen Frau, die 30 weiteren Verletzten und die beiden Polizisten, die beim Absturz ihres Helikopters ums Leben kamen, stehen seitdem als Symbol für die Eskalation rechter Gewalt in den USA.

Die Straße am Tatort im Herzen von Charlottesville heißt zum Gedenken der Opfer nicht mehr „Fourth Street“ sondern „Heather Heyer Way“. Eine der wenigen sichtbaren Veränderungen in dieser Hochburg des liberalen Amerika. Heimat des dritten Präsidenten der USA, Thomas Jefferson, der hier ganz im Geiste der Aufklärung die Universität von Virginia gründete. Zwei Häuserblöcke weiter schieben sich wieder Touristenmassen durch die rot gepflasterte Fußgängerzone mit ihren einladenden Straßen-Cafés, Restaurants, Galerien, Boutiquen und Antiquitäten-Läden. In der Postkartenidylle aus historischen Backsteinbauten am Fuße der Appalachen kehrte in den vergangenen Monaten eine trügerische Normalität zurück.

Ein ringen mit der eigenen Identität

Doch unter der Oberfläche brodelt es. Die rund 48.000 Einwohner ringen mehr denn je mit ihrer Identität. Auf der einen Seite findet sich die Sehnsucht derjenigen, die zu den Tagen zurückkehren wollen, in denen Charlottesville regelmäßig die Bestenliste der „lebenswertesten Städte der USA“ anführte. Dem steht das Drängen der anderen Bürger gegenüber, endlich ungeschminkt in den Spiegel zu schauen.

Zu Letzteren gehört Nikuyah Walker, die in dem Armenviertel von Friendship Court aufwuchs. Eine Siedlung mit heruntergekommenen Sozialwohnungen, die Touristen gewöhnlich nicht sehen. Mit dem Versprechen, „der Illusion die Maske abzureißen“, führte sie als unabhängige Bürgermeister-Kandidatin eine Revolte gegen das örtliche Establishment der Demokraten an – und gewann. Als erste schwarze Bürgermeisterin von Charlottesville wird die 38-Jährige nicht müde, den Zusammenhang zwischen Armut und Rassismus hervorzuheben. An ihrer Seite steht die neue Polizeichefin RaShall M. Brackney, ebenfalls eine Afro-Amerikanerin. Wenn der neue Stadtverwalter demnächst seien Job antritt, ist von den lokalen Verantwortlichen der Krawalle vor einem Jahr niemand mehr im Amt.

„Das ist nicht bloß reingetragen worden“, widerspricht auch Andrea Douglas, Direktorin des Jefferson School African American Heritage Center, der Ansicht, die Stadt sei ohne eigenes Zutun zum Spielball äußerer Kräfte geworden. Die Ereignisse in der blutigen Sommernacht vor einem Jahr hätten viel mit Charlottesville selbst zu tun. So stammt nicht nur Heather Heyer von hier, sondern auch der etwa gleichaltrige Jason Kessler. Der Aktivist der Alternativen Rechten hatte den Aufmarsch organisiert und wollte zum Jahrestag wieder mobilisieren. Ohne Erfolg klagte er gegen die Stadt, die seinen Antrag auf Genehmigung einer neuerlichen Kundgebung abgelehnt hatte. Kessler benutzte den lokalen Streit um die geplante Entfernung einer Reiterstatue des Befehlshabers der Südstaaten-Truppen im amerikanischen Bürgerkrieg, Robert E. Lee, als Anlass, die Rechten zusammenzutrommeln.

Der Politologe George Hawley von der Alabama State Universität in Tuscaloosa, ein ausgewiesener Kenner der Alt-Right-Szene, meint, dies habe eine sehr opportunistische Strategie offenbart. „Die Alternative Rechte hat sich früher nie sonderlich für dieses Thema interessiert.“ Sie hätten den unterschwellig vorhandenen Rassismus als Gelegenheit begriffen, sich als Bewegung beliebt zu machen. Der Streit um den Platz von Denkmälern für die Verteidiger der Sklaverei – oder die „Rechte der Bundesstaaten“, wie es im Süden euphemistisch heißt – ist ein unverdächtiger Anknüpfungspunkt, weil auch viele Republikaner diesen für sich auszubeuten versuchen.

Trump versuchte Aufmarsch herunterzuspielen

Allen voran US-Präsident Donald Trump, der den Aufmarsch der Rechtsextremisten in Charlottesville herunterzuspielen versuchte. „Nicht alle diese Menschen waren Neonazis, glauben Sie mir. Beim besten Willen waren nicht alle von ihnen Vertreter der Überzeugung einer weißen Vorherrschaft“, reagierte der Präsident auf den Ausbruch an Gewalt. In Trumps Lesart fanden sich unter rechten Fackelträgern „ein paar feine Leute“. Für die Eskalation seien „beide Seiten“ verantwortlich. Die Gleichsetzung gilt unter vielen Experten als der bisherige Tiefpunkt seiner Präsidentschaft, aber bei Weitem nicht als Endpunkt. In einer aktuellen Umfrage für den Insider-Dienst Axios sagten zwei von drei Republikaner, sie teilten die Sicht Trumps.

Wie fließend die Grenzen auf der amerikanischen Rechten geworden sind, zeigt die Nominierung Corey Stewarts, der im November mit dem Segen des Präsidenten bei den Wahlen zum US-Senat in Virginia antreten wird. Stewart gehörte einmal zu den lautstarken Unterstützern des Alt-Right-Aktivisten Kessler. Dass er sich von diesem nun distanziert, halten viele für ein durchsichtiges Manöver.

Sichtbares Zeichen für die Kräfte der Beharrung ist der Market Street Park von Charlottesville, in dem der Südstaaten-General Lee noch immer hoch zu Ross sitzt. Gerichte blockieren weiterhin seine Demontage. Und der schwarze Sichtschutz, mit dem die Stadt den Rassisten eine zeitlang verhüllte, musste auch wieder entfernt werden. Für die Verbündeten von Bürgermeisterin Walker ist das ein Grund mehr, warum ein Jahr nach dem Fackelmarsch nicht einfach zur Tagesordnung übergegangen werden kann. „Die Zeit des Heilens ist für uns noch nicht gekommen“, sagt Stadtrat Wes Bellamy.

Es geht um die Aufarbeitung eines Erbes, das bis in die Tage der Lynchmorde zurückreicht. Anfang Juli holten Bürgerrechtler ein früheres Hassverbrechen aus der Vergessenheit zurück, als sie sich ein paar Meilen außerhalb der Stadt auf dem Gelände eines Country Clubs an einem stillgelegten Bahngleis versammelten. Das war der Ort, an dem am 12. Juli 1898 weiße Rassisten John Henry James aus dem Zug holten. Der Schwarze stand in Verdacht, eine weiße Frau vergewaltigt zu haben. Mangels Beweisen hatte das zuständige Gericht James zunächst auf freien Fuß gesetzt. Angesichts der öffentlichen Empörung revidierte die Justiz ihre Haltung und setzte eine Jury ein.

James sollte in Polizeibegleitung mit dem Zug zurück in die Stadt gebracht werden. In „Woods Crossing“ blockierte ein weißer Mob die Weiterfahrt und zerrte ihn nach draußen. Sie fragten ihn, ob er Zeit zum Beten brauche. „Vor Gott bin ich unschuldig“, beteuerte der Schwarze. Kurz darauf legten sie ihm eine Schlinge um den Hals und hängten ihn. Seine Mörder zogen ihre Waffen und feuerten auf den leblosen Körper – 75-mal, wie die örtliche Zeitung damals festhielt.

Die Aktivisten aus Charlottesville, die an den Ort des lange vergessenen Hassverbrechens zurückgekehrt waren, füllten drei große Einmachgläser mit Erde. Bürgermeisterin Walker lud die Anwesenden ein, die Namen von Verstorbenen, Freunden oder Verwandten auszusprechen, die gerne bei diesem Moment der Erinnerung dabei gewesen wären. Eines der Gläser war für das Ende April eröffnete Nationale Denkmal für die Opfer der Lynchjustiz in Montgomery im US-Bundesstaat Alabama bestimmt, mit dem die Equal Justice Initiative des Bürgerrechtlers Bryan Stevenson an die knapp 4000 Rassismus-Opfer erinnert.

„Es ist zu einfach zu sagen, dass dieser Vorfall Vergangenheit ist“

Kurz vor dem Jahrestag der rechten Gewalt in Charlottesville brach eine Bürger-Delegation nach Montgomery auf, das Glas mit der Erde von „Woods Crossing“ zu überbringen. In einem der beiden Busse saß Susan Bro, die Mutter von Heather Heyer. Für sie steht der Tod ihrer Tochter in einer Reihe mit dem Mord an James. „Es ist zu einfach zu sagen, dass dieser Vorfall Vergangenheit ist“, schlägt Bro eine Brücke zu den schmerzvollen Erfahrungen, die ihre Familie machte. „Wir bewegen uns heute sehr nahe an der Mentalität von damals.“ Am Todestag ihrer Tochter plant Bro, an den Tatort zurückzukehren. Kürzlich schrieb dort jemand mit der ausliegenden Kreide auf den Backstein: „Charlottesville, du wirst mehr geliebt und bewundert, als du weißt.“ Ein denkwürdiger Satz, der so ambivalent bleibt wie die Stimmung ein Jahr nach der blutigen Sommernacht, in der Heather starb.

Zur Sache

Notstand ausgerufen

Vor dem Jahrestag der tödlichen Proteste in Charlottesville haben die Stadt und der US-Bundesstaat Virginia aus Sorge vor neuen Zwischenfällen den Notstand ausgerufen. Virginias Gouverneur Ralph Northam teilte mit, der Notstand gelte bis einschließlich Sonntag. In seiner Verfügung hieß es, er erkläre den Notstand, "um den Schutz des Lebens, des Besitzes und der verfassungsmäßigen Rechte der Bewohner sicherzustellen". Die Stadt kündigte eine abgeriegelte Sicherheitszone im Zentrum an, in der Gegenstände, die als Waffen eingesetzt werden könnten, verboten sind.

Zum Jahrestag ist eine Demonstration unter dem Motto "Vereint die Rechte 2" angekündigt. Nachdem die Veranstaltung in Charlottesville verboten wurde, findet sie nun in der Hauptstadt Washington statt, die an Virginia angrenzt. Die Rechtsextremisten wollen sich am Sonntag in Virginia sammeln und mit Fahrzeugen und öffentlichen Verkehrsmitteln nach Washington fahren. Die Demonstration ist in unmittelbarer Nähe des Weißen Hauses geplant. Die zuständige Behörde teilte in Washington mit, sie habe drei Genehmigungen für Proteste erteilt. Eine davon sei an Jason Kessler gegangen, der "Vereint die Rechte 2" organisiert und bereits maßgeblich an der Veranstaltung vor einem Jahr in Charlottesville beteiligt war. Gegendemonstranten haben für Sonntag zur "Massenmobilisierung" gegen die Rechtsextremisten in Washington aufgerufen. Präsident Donald Trump verurteilte am Sonnabend via Twitter „alle Formen von Rassismus“.