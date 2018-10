Stelleneinsparungen und Gehaltskürzungen in Bremens Justiz führen zur Funktionsunfähigkeit der Bremer Gerichte - wie dem Bremer Landgericht. (Christina Kuhaupt)

Seit langem werden in Bremen Stelleneinsparungen und Gehaltskürzungen in der Justiz durch die Richterschaft kritisiert. Die regelmäßig vorgetragenen Warnungen vor den Folgen für die Funktionsfähigkeit der Justiz blieben unter Hinweis auf die Haushaltsnotlage weitgehend ungehört. Schon früh wurde auch auf die durch den Sparkurs zu erwartenden Probleme bei der Gewinnung qualifizierter Nachwuchsjuristen hingewiesen. Selbst die Präsidentinnen und Präsidenten aller Bremer Gerichte hatten öffentlich vor den Gefahren dieser Entwicklung gewarnt.

Befürchtungen haben sich bestätigt

Nun haben sich diese Befürchtungen durch die Ergebnisse der vom Bremischen Richterbund durchgeführten Befragung aller Richter und Staatsanwälte bestätigt. Überall beklagen die Befragten eine extrem hohe Belastung (80 bis 93 Prozent) sowie die fehlende Wertschätzung ihres erhöhten Arbeitseinsatzes bei den politisch Verantwortlichen (87 Prozent), wozu auch die im Bundesländervergleich zum Teil deutlich geringere Besoldung beiträgt. Neben ihrer Kernaufgabe sehen sich die Juristen zudem gezwungen, einen hohen Anteil von Schreibarbeiten und organisatorischen Tätigkeiten zu übernehmen, da auch die nachgeordneten Justizdienste unterbesetzt sind.

Geradezu verheerend aber ist der Befund, dass deutlich mehr als die Hälfte aller Bremer Richter (56 Prozent) und Staatsanwälte (64 Prozent) mit der Qualität ihrer Arbeit aufgrund der Überlastung kaum noch oder gar nicht mehr zufrieden sind. Ein solches Eingeständnis belegt zwar das Verantwortungsbewusstsein und den hohen eigenen Anspruch der Justizjuristen. Gleichzeitig können Menschen vor Gericht derzeit aber nicht sicher sein, dass ihre Anliegen mit der gebotenen Sorgfalt und in angemessener Zeit entschieden werden.

Damit steht das Vertrauen in den Rechtsstaat in einer zunehmend polarisierten Gesellschaft, in der eine starke dritte Gewalt besonders wichtig ist, auf dem Spiel. Dem muss durch eine langfristige Personalplanung sowie eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen nachhaltig entgegengewirkt werden – und zwar unabhängig von Legislaturperioden.

Der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Andreas Voßkuhle, hat bei der Eröffnung des diesjährigen Juristentages in Leipzig gesagt, dass man für einen starken Rechtsstaat Geld in die Hand nehmen muss, die Besoldung der Richter müsse angemessen sein, ihre Auswahl müsse sich am Prinzip der „Bestenauslese“ orientieren, vor allem aber müsse die zunehmend defizitäre Ausstattung der Justiz verbessert werden. Dem ist nichts hinzuzufügen.

Zur Person

Unser Gastautor war vor seiner Pensionierung 35 Jahre als Staatsanwalt und Richter in Bremen tätig. Seit 2010 führt er bundesweit Fortbildungsveranstaltungen für Justizbedienstete durch.