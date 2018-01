Im Juni will die EU eine Asylrechtsreform verabschieden - doch einig sind sich die Mitgliedstaaten noch lange nicht. (dpa)

Bis Juni soll die Reform des Asylrechts stehen. So hat es sich die EU vorgenommen. Die bisherige Regel, nach der immer jenes Land für den Schutzantrag eines Flüchtlings zuständig ist, über den dieser zuerst in die Europäische Union gelangt, soll endlich durch ein faireres System ersetzt werden. Doch die Positionen gehen bislang weit auseinander. Österreich stellt sich hinter mehrere osteuropäischer Staaten, die keine Änderung der sogenannten Dublin-Regelung wollen. Polen, Tschechien und Ungarn hat die Kommission bereits verklagt, weil sie die Umverteilung, die im September 2015 auf dem Höhepunkt der Migrationskrise beschlossen wurde und Flüchtlinge aus Griechenland und Italien in andere Mitgliedstaaten bringen sollte, nicht umgesetzt haben. Ginge es nach dem Willen der EU-Behörde, würde ein fairer Verteilschlüssel hingegen zu Dauerlösung. Doch davon ist die Gemeinschaft weit entfernt.

Zwar legte das Parlament bereits im November seine Position für die bevorstehenden Verhandlungen mit den Mitgliedstaaten fest. Doch diese birgt ein noch größeres Konfliktpotenzial, wie aus einem Papier des Bundesinnenministeriums hervorgeht, das dieser Zeitung vorliegt. Demnach müsste Deutschland „erheblich mehr Flüchtlinge aufnehmen“, fürchten Experten in Berlin. Würde die Position des Europäischen Parlaments in ein EU-Gesetz gegossen, führe dies zu einem „Systembruch mit unabsehbaren Folgen für das Gemeinsame Europäische Asylsystem“, schreiben die Verfasser weiter. Mehr noch: Schutzsuchende könnten sich „das Zielland faktisch aussuchen“, heißt es im Papier.

FDP-Europaabgeordnete widerspricht Innenministerium

Grund dafür sei der von den Europaparlamentariern erweitere Begriff der Familie. Statt wie bisher einen Nachweis erbringen zu müssen, würde demnach die bloße Behauptung einer familiären Beziehung ausreichen, um vermeintliche Angehörige aus dem Heimatland nachzuholen. Dadurch verschärfe sich die „bestehende asymmetrische Lastenteilung noch erheblich“, so die Einschätzung des Ministeriums. Auch die Integration wäre „durch eine Umsiedlung von Großfamilien erheblich erschwert“.

Die liberale Europaabgeordnete Nadja Hirsch widerspricht: „Hier geht es nicht um den klassischen Familiennachzug aus Drittländern“, betont die FDP-Parlamentarierin, „sondern um die Möglichkeit für Schutzsuchende, den Aufenthaltsort während der Prüfung des Erstantrags in ein EU-Land mit enger Familienbindung zu verlegen“. Ein Antrag auf Asyl wäre weiterhin notwendig, eine Aufenthaltserlaubnis „gemäß Familienzusammenführung“ sei „nach deutschem Recht nicht möglich“.

Tatsächlich besagt schon die bisherige Dublin-Regel, dass Mitgliedstaaten im Fall einer bestehenden Familienbindung auch für die Anträge weiterer enger Angehöriger – also Ehepartner oder minderjährige Kinder – zuständig sind. Nach dem ursprünglichen Kommissionsvorschlag soll dies künftig ebenso für Geschwister gelten. Das Europäische Parlament geht noch einen Schritt weiter: Danach soll auch, wer in einem Mitgliedstaat einmal gewohnt oder studiert hat, in dieses Land umgesiedelt werden können.

Gemeinsame Position der Mitgliedstaaten nicht absehbar

Im Bundesministerium gibt es weitaus größere Befürchtungen: „Nach den Vorstellungen des EU-Parlaments soll die Verteilung von Asylsuchenden unabhängig vom konkreten Zustrom und der daraus resultierenden Belastung in den Mitgliedstaaten der Regelfall werden“, heißt es im Papier. Dadurch könne eine „Sogwirkung“ entstehen. Im EU-Parlament verteidigt die SPD-Europaabgeordnete Birgit Sippel die Forderungen: „Die neuen Kriterien ermöglichen die dringend benötigte Beschleunigung der Asylanträge.“ Von einer Sogwirkung könne keine Rede sein, heißt es aus Parteikreisen. Im Gegenteil: Mit dem neuen System werde die Last „proportional“ verteilt, weil auch bisherige Verweigerer wie Polen, Tschechien und Ungarn zur Aufnahme verpflichtet wären.

Dennoch bleibt die offizielle Position des Europäischen Parlaments selbst intern umstritten. Zwar hatten die Christdemokraten die Gesamtposition mitgetragen, doch die CSU-Europaabgeordnete Monika Hohlmeier hofft darauf, dass die Mitgliedstaaten „vor allem beim Familienbegriff“ noch nachbessern werden.

Bislang bleibt die Diskussion ohnehin theoretisch. Denn es ist nicht absehbar, bis wann sich die Mitgliedstaaten ihrerseits auf eine gemeinsame Position festlegen, damit die Verhandlungen mit dem Parlament überhaupt beginnen können. Das Zeitfenster, das sich die EU gesetzt hat, wird immer enger.