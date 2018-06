Die Debatte über ein noch höheres Renteneintrittsalter ist gefährlich. (dpa)

Frau Scherger, zehn Mitglieder hat die Rentenkommission, Sie sind dabei. Wie kam es dazu?

Simone Scherger: Ich wurde angerufen und gefragt, ob ich es machen will.

Sie waren überrascht?

Damit hatte ich nicht gerechnet. Aber es ist eine spannende Aufgabe und eine gute Gelegenheit, noch einmal auf andere Art und Weise mit der Wissenschaft im Hintergrund an Politik mitzuwirken, zumindest indirekt.

Wer hat Sie angerufen – Arbeitsminister Hubertus Heil persönlich?

Nein, es war Rolf Schmachtenberg, der für die Rentenkommission zuständige Staatssekretär von Heil, der mich fragte. Ich erhielt eine kurze Bedenkzeit und musste dann Ja oder Nein sagen.

Und Sie haben eine Nacht drüber geschlafen und haben dann gesagt: Ich mache es.

Genau.

Das Einholen einer Bremer Expertise in Sachen Rente hat Tradition. Ich erinnere nur an Winfried Schmähl, der lange am Zentrum für Sozialpolitik der Bremer Universität gearbeitet hat. Er war Vorsitzender des Sozialbeirats der Bundesregierung, bevor ihn Bert Rürup ablöste. Haben Sie mit ihm über seine Erfahrungen als Regierungsberater gesprochen?

Noch nicht, aber wir haben tatsächlich schon Kontakt aufgenommen. Er ist nur leider selten in Bremen.

Die Erwartungen an die Rentenkommission sind hoch. Arbeitsminister Heil fordert nichts Geringeres als die Vorlage für eine „Groß­reform“. Nehmen Sie ihn beim Wort?

Das Ziel hängt sehr hoch, ja. Wir sollen die langfristige Entwicklung der Rentenversicherung in den Blick nehmen, also die Zeit nach 2025. In der Kommission sind wir uns darüber im Klaren, dass so ein geforderter großer Wurf, der die Rente „zukunftssicher und generationengerecht“ machen soll, nur möglich ist, wenn wir das im Konsens hinkriegen, trotz der sehr unterschiedlichen Positionen in der Kommission. Ob es uns gelingt, werden wir sehen.

Wir arbeitet die Kommission?

Wir treffen uns im Schnitt einmal im Monat zu Sitzungen, und es gibt zusätzlich Anhörungen und nächstes Jahr auch eine Fachtagung.

Mit wem reden Sie?

In diesem Jahr auf jeden Fall noch mit den Wohlfahrtsverbänden und mit der Anbieterseite im Bereich Altersvorsorge. Wir wollen auch einen Generationendialog führen.

Die Rentenversicherung ist eine Dauerbaustelle, es gab meist nur kleine Reformschritte, selten den großen Wurf. Ist es da nicht vermessen, eine Vorlage für eine „Großreform“ von der Kommissionen zu verlangen?

Es ist auf jeden Fall nichts, was man einfach so vom Zaune bricht. Die Rentenversicherung ist ein großes bürokratisches System – das kann nicht mal eben geändert werden. Außerdem muss es verlässlich und planbar sein, jede Reform kann eigentlich nur langfristig vorgenommen werden. Ich bin gespannt, ob es eine große Idee gibt. Aber: Es sind nicht wir, die die Reform machen, wir machen nur Vorschläge. Ob sie umgesetzt werden, entscheidet die Politik.

Schublade oder Gesetz?

Wir werden sehen. Das hängt von so vielen politischen Opportunitäten ab. Und genau das ist auch das Problem der Rentenversicherung in den letzten Jahren gewesen. Es ging mal zwei Schritte vor, dann wieder einen zurück.

Bis 2025 gelten sowohl für den Beitragssatz als auch für das Rentenniveau politische Vorgaben. Muss die Kommission sich daran orientieren, oder hat sie die Freiheit, losgelöst davon ein Konzept zu präsentieren?

Das ist nicht hundertprozentig klar. Ich empfinde das auch als Problem, weil es im Koalitionsvertrag neben diesen Haltelinien für den Beitrag und das Niveau zwei bis drei andere Vereinbarungen gibt, die uns ein Stück weit binden. Wir werden da noch drüber reden müssen. Ich denke aber, dass wir auf der Basis dieser Vorgaben zu arbeiten haben.

Wagt sich die Rentenkommission auch an die kritische Überprüfung des Leistungskatalogs der Rentenkasse – Stichworte Mütterrente und Rente mit 63?

(lacht) Auch die Mütterrente steht ja wieder im Koalitionsvertrag…

Also sind Sie gefesselt.

Ja, so kann man es sehen. Mütterrente und Rente mit 63 machen eine Diskussion über Generationengerechtigkeit und Armutsbekämpfung nicht einfacher. Aber bringen sie wirklich so viel für die Armutsbekämpfung, dass sie die vergleichsweise hohen Kosten dafür rechtfertigen?

Die auch noch aus der Rentenkasse bezahlt werden.

Ich finde das problematisch. Eine vollständige Steuerfinanzierung insbesondere für die Mütterrente wäre besser.

Die Kommission brütet nicht nur im eigenen Saft, sondern will, Sie sagten es schon, einen Generationendialog durchführen. Wie soll der ablaufen?

Das ist ein sehr wichtiger Punkt: Wir wollen sowohl Senioren als auch Jugendorganisationen zu ihren Vorstellungen befragen. Ich hoffe auf gute Gespräche und viele Ideen.

Die Menschen werden immer älter, beziehen daher auch länger Rente. 1960 betrug die Rentenbezugsdauer knapp zehn Jahre, inzwischen etwa 20 Jahre. Wie kann das System das auffangen?

Erstens: Es wird nicht ganz billig sein. Zweitens: Es gibt kaum Möglichkeiten, das mit einer Maßnahme allein hinzukriegen; es sei denn, wir setzen das Rentenalter deutlich rauf, was ich ablehnen würde. Wir müssen also schauen, wie diese Kosten gerecht verteilt werden können und an welchen Stellschrauben wir sonst noch drehen können. Es kann dabei auch nicht immer nur um die Absenkung des Rentenniveaus und ein Anheben der Beiträge gehen.

Was wären die Alternativen?

Wir müssen über eine Erweiterung der Versicherungsbasis nachdenken, indem wir zum Beispiel die Selbstständigen mit in die gesetzliche Rentenversicherung einbeziehen.

Und was noch?

Wir haben hausgemachte Probleme am Arbeitsmarkt, die dazu beitragen, dass das ohnehin vorhandene demografische Problem – Stichwort steigende Altersarmut – sich noch verschärft. Es gibt zu viele Geringverdiener oder marginal Beschäftigte ohne Sozialversicherung. Mit der Einführung des Mindestlohns wird gegengesteuert – das ist eine gute Sache, reicht aber nicht. Die Menschen müssen wieder die Möglichkeit erhalten, ihre Altersvorsorge über lange Erwerbskarrieren aufzubauen.

Und ich halte auch wenig davon, die gesetzliche Rentenversicherung auf eine Grundversorgung herunter zu fahren und stattdessen die betriebliche und private Säule weiter zu stärken, vor allem nicht in der Form, wie es bisher passiert ist. Die Finanzkrise hat gezeigt, dass dieser vor 15 Jahren anvisierte Weg mit großen Risiken behaftet ist. Außerdem sorgt eine freiwillige private Altersvorsorge für große soziale Ungleichheit. Diejenigen, die sie am meisten brauchen, können diesen Markt kaum überblicken. Die gesetzliche Rentenversicherung ist im Vergleich dazu viel besser als ihr Ruf.

Wie lange werden die Menschen zukünftig überhaupt länger arbeiten können?

Ich bin da vorsichtig. Wir haben jetzt die Anhebung auf 67 Jahre, die müsste erst einmal komplett umgesetzt werden. Das ist bis jetzt nämlich nicht der Fall.

Zurzeit liegt das durchschnittliche Renteneintrittsalter bei etwa 64 Jahren.

So ist es, und das ist nur das Alter für den ersten Bezug einer Altersrente, das Ende der Erwerbstätigkeit liegt nicht selten früher. Deshalb ist die Debatte über ein noch höheres Renteneintrittsalter gefährlich. Es ist eine sehr ungerechte Lösung, denn die Lebenserwartung der Menschen ist sozial enorm ungleich verteilt. Diejenigen, die ohnehin die geringsten Renten haben, sind häufig schon früh krank und sterben auch früher. Wir müssen also viel mehr tun, um Menschen länger gesund in Beschäftigung zu halten. Da ist ein Einstellungswandel sowohl auf Seiten der Arbeitgeber als auch der Beschäftigten notwendig.

Sie haben über die „Erwerbstätigkeit jenseits der Rentengrenze“ geforscht. Was haben Sie herausgefunden?

In Deutschland ist es einer relativ privilegierten Gruppe vorbehalten, dies zu machen. Es sind überdurchschnittlich Gesunde und Gebildete. Nur ein Viertel bis ein Drittel der Menschen, die nach dem Renteneintritt weiterarbeiten, würde sonst unter die Armutsgrenze rutschen. Der Großteil aber arbeitet eher aus Freude an der Tätigkeit und nutzt das, um sich auch weiterhin den gewohnten hohen Lebensstandard leisten zu können oder um soziale Kontakte zu halten, fit zu bleiben oder weil ihnen sonst langweilig ist.

Bis März 2020 soll der Abschlussbericht vorliegen. Was muss da unbedingt drinstehen?

Ich fände es wichtig, wenn es da nicht nur um eine Reform der drei Säulen der Rentenversicherung gehen würde, also gesetzliche, betriebliche und private Altersvorsorge, sondern auch um Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt. Wir brauchen mehr gut bezahlte Jobs, und die Beschäftigten müssen in die Lage versetzt werden, ihre Arbeit auch möglichst lange ausüben zu können.

Das Interview führte Hans-Ulrich Brandt.

Zur Person

Simone Scherger ist Professorin für Soziologie mit Schwerpunkt Lebenslauforientierte Sozialpolitik. Sie arbeitet am Socium, dem Forschungszentrum Ungleichheit und Sozialpolitik der Universität Bremen.