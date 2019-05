Das "Enfant terrible" der Woche: Urenkelin und Erbin des Erfinders des Leibniz-Keks, Verena Bahlsen. (Monika Skolimowska/dpa)

Wie aus einem Sturm der Entrüstung ein Wirbelsturm wird, zeigte sich in dieser Woche an einer jungen Frau, die der breiten Masse bislang wenig bekannt war: Verena Bahlsen. Die Urenkelin des Gründers des Keks-Konzerns aus Hannover sorgte für Artikel in internationalen Medien, Boykottaufrufe gegen Butterkekse und viel Häme gegen sie selbst. In all dem Trubel ging allerdings ihre gar nicht so verkehrte Kernbotschaft verloren. Aber der Reihe nach.

Die 26 Jahre alte Verena Bahlsen trat bei einer Marketing-Konferenz auf. Sie sagte unter anderem: „Ich bin Kapitalist. Ich bin überhaupt nicht Anti-Capitalism. Mir gehört ein Viertel von Bahlsen, da freue ich mich auch drüber. Ich will Geld verdienen und mir Segel-Jachten kaufen von meiner Dividende und sowas." Das hält nicht nur ein Video, sondern auch ein Text im Handelsblatt fest. Als der sich verbreitet, tobt das Internet. Eine, die reich geboren und noch stolz darauf ist! Der Gegenwind nimmt Fahrt auf, als die „Bild“ sie auf die Zwangsarbeiter anspricht, die zum Entstehen ihres Vermögens beigetragen haben. Völlig geschichtsvergessen behauptet Verena Bahlsen, der Konzern habe Zwangsarbeiter „gut behandelt“ und genauso bezahlt wie Deutsche. Der Wirbelsturm ist nicht zu stoppen, verständlicherweise. Mitte der Woche rudert die Erbin zurück, entschuldigt sich.

Was bleibt, mit etwas Abstand, von der Entrüstung? Die Frage, wieso in vielen Unternehmenschroniken von 1933 bis 1945 eine Lücke klafft (auch bei Bahlsen ist auf der Website an dieser Stelle nichts von Zwangsarbeitern zu lesen), muss öfter gestellt werden. Erstrecht, wenn eine Erbin sich so blauäugig über ihr Geld freut.

Für ein Umdenken in der Gesellschaft

Was leider nicht bleibt: die eigentliche Botschaft von Verena Bahlsen. Die junge Bahlsen steht nämlich auch für ein Umdenken in der Gesellschaft und Wirtschaft. Sie will, dass die Wirtschaft dazu dient, die Welt besser zu machen – und findet es dann auch okay, damit Geld zu verdienen. Das klingt vernünftig. Kapitalismus und Nachhaltigkeit sind für Verena Bahlsen kein Gegensatz. Sie, deren Konzern als erster einen industriellen Keks produzieren ließ und heute diverse Kalorienbomben aus Mehl, Zucker und Fett herstellt, leitet in Berlin ein Start-Up für nachhaltige, gesunde und innovative Lebensmittel. „Ich setze auf die Sinn-Wirtschaft“, sagte die Erbin im Interview mit „Capital“.

Auf der Konferenz trat übrigens auch Kevin Kühnert auf, den man getrost als ihren politischen Gegenpol beschreiben kann. Er trug dort seine Vergesellschaftungsidee vor. Was die Keks-Erbin und den Jungsozialisten bei allen Unterschieden eint: Sie wollen Veränderungen in der Wirtschaft. Sie stehen für eine Generation, die eben nicht mehr aus Scheiße Gold machen will. Kein Wachstum um des Wachstums willen. An diese Diskussion ließe sich anknüpfen.