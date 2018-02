Der Präsident des Sportvereins Eintracht Frankfurt, Peter Fischer, hat andere Vereine in der Fußball-Bundesliga dazu aufgefordert, sich ebenfalls gegen die rechtspopulistische AfD zu positionieren. (dpa)

Es war der zentrale Satz in dem Interview, das die „FAZ„ Ende Dezember mit Peter Fischer führte: „Es kann niemand bei uns Mitglied sein, der die AfD wählt“, hatte der Eintracht-Präsident gesagt. Das war als juristische Festlegung verstanden worden, als Ankündigung der Vereinsspitze, AfD-Mitglieder aus dem Verein auszuschließen. Zweifel an der Praktikabilität im Bundesliga-Alltag waren schon damals erlaubt: Wie etwa sollte der FC Bayern mit seinen knapp 300.000 Mitgliedern eine AfD-Mitgliedschaft herausfinden? Zumal die Partei in einem solchen Klima wohl kaum bereit wäre, ihre Datensätze herauszugeben.

Mittlerweile hat Fischer relativiert, dass es ihm nicht um den Ausschluss von AfD-Mitgliedern oder Wählern geht. Doch die Debatte, ob die Programmatik der AfD mit den Werten eines modernen Profifußballvereins vereinbar ist, ist in vollem Gange. Und offenbar war das auch genau das, was Fischer bezwecken wollte. Bei der Frankfurter Mitgliederversammlung am vergangenen Wochenende klangen Fischers Klarstellungen jedenfalls eher als Aufforderung an Menschen mit rechtsradikalen Einstellungen, zu überprüfen, ob sie gleichzeitig bei einem sich als weltoffen verstehenden Fußballverein Mitglied sein können. Man könne nicht ein „Willensbekenntnis zu unserer Satzung abgeben und gleichzeitig eins zu der von den AfD-Funktionären propagierten Gesinnung.“

Dass sich die Eintracht so klar gegen die AfD positioniert, kann dabei nicht überraschen. Als der Thüringer AfD-Rechtsaußen Björn Höcke vor einem Jahr das Holocaust-Mahnmal in Berlin ein „Denkmal der Schande“ nannte, gab Eintracht-Vorstandsmitglied Axel Hellmann den Ton vor. „Politische Neutralität hört auf, wo Satzungsthemen, die bei uns verankert sind, verletzt werden. Wenn sich ein Funktionär der AfD öffentlich sehr nahe an die Relativierung des Holocausts bewegt“, müsse sein Klub Haltung zeigen. Eintracht-Präsident Fischer drückte sich 2013 im Interview mit den „11 Freunden“ sogar so deutlich aus, dass ihm Verharmlosung von Gewalt vorgeworfen wurde: „Das braune Pack sollte jede anständige Kurve selbstständig aus dem Block prügeln. Das haben wir früher so gemacht, das wird in Frankfurt heute noch so gemacht. Deswegen haben wir eine so große und bunte Szene, wo wirklich jeder willkommen ist, dessen Herz für die Eintracht schlägt.“

Dass die Frankfurter Funktionäre sich so vehement von den Rechtspopulisten absetzen, wundert den Berliner Philosophen und Sportwissenschaftler Prof. Gunter Gebauer nicht. „Das entspricht dem Geist in der alten Kaufmannstadt Frankfurt, die vielleicht die liberalste Stadt Deutschlands ist.“ Doch so sympathisch Gebauer das klare Statement gegen rechts ist – lieber wäre es ihm gewesen, der Verein würde nicht derart mit Verboten kokettieren: „Es ist eine wichtige Aufgabe von Vereinen, Demokratie zu organisieren und zu leben.“ Debatten, die ja eine klare Haltung nicht ausschlössen, seien ihm sympathischer als Zensur: „Mich erinnert das an die Berufsverbote gegen Kommunisten aus den Siebzigern. Ich hatte damals keinerlei Sympathie für die Sektierer von der DKP, aber mich hat es empört, dass sie nicht Beamte werden durften.“ Dass Werder Bremen 2011 das damalige NPD-Vorstandsmitglied Jens Pühse ausschloss – ein Beschluss, den das Landgericht Bremen für rechtens erklärte –, heißt Gebauer hingegen gut. „Aber bei allen kalkulierten Tabubrüchen und verfassungsfeindlichen Aussagen einzelner Funktionäre, ist die AfD doch deutlich weniger radikal als die NPD.“

Juristische Hürden

Dirk Kindsgrab, Sportrechtler aus Essen, betont hingegen die juristischen Hürden bei einem Vereinsausschluss: „Ich finde es sehr löblich, dass sich ein Vereinsfunktionär mal traut, mehr zu sagen als die üblichen unverbindlichen Floskeln pro Toleranz. Aber das ist ein vereinspolitisches Statement ohne rechtliche Wirkung.“ Mitglieder wieder loszuwerden, sei zudem deutlich schwerer als sie gar nicht erst aufzunehmen. Letzteres ist vielerorts ohne inhaltliche Begründung möglich, bestätigen Vereinssprecher aus der ersten und zweiten Liga. Und berichten von Versuchen professioneller Schwarzhändler, einzutreten, um so an vergünstigte Tickets zu gelangen. Hin und wieder wird auch Vereinspolitik gemacht. So verweigerte Hannover 96 im Juli vergangenen Jahres 119 Eintrittswilligen die Mitgliedschaft, weil die Vereinsführung in ihnen Oppositionelle gegen die von Martin Kind angestrebte Ausgliederung wähnte.

Mitglieder können allerdings bei den meisten Vereinen ausgeschlossen werden, wenn sie sich rassistisch verhalten oder äußern. Bei Dynamo Dresden ging beispielsweise gegen Mitglieder vor, die an den Ausschreitungen gegen Flüchtlinge im Dresdener Umland beteiligt waren. Auch Fischers Eintracht würde das so handhaben, unter Berufung auf Paragraf 14 der Satzung „Der Ausschluss kann nur bei vereinsschädigendem Verhalten besonderer Schwere, insbesondere bei Fällen von Diskriminierung, Rassismus und Gewalt, erfolgen." Solche oder ähnlich formulierte Paragrafen haben die meisten Vereine in ihre Satzung aufgenommen. Auch der SC Freiburg, wo die Paragrafen 2 und 4 den Ausschluss von rassistischen Agitatoren rechtfertigen würden. „Der SC hat in seiner Satzung Werte wie Solidarität und Fairness fest verankert. Der Verein tritt rassistischen, verfassungs- und fremdenfeindlichen Bestrebungen entschieden entgegen“, erklärt ein Vereinssprecher. Welche Partei ein Mitglied wählt, das sich ansonsten satzungskonform verhält, habe den Verein allerdings nicht zu interessieren. „Parteipolitisch, weltanschaulich und konfessionell verhält sich der SC neutral.“

Konsequenzen für fremdenfeindliche Äußerungen

„Der SV Werder setzt sich aktiv gegen Gewalt, Rassismus und Diskriminierung ein.“ Hubertus Hess-Grunewald, Präsident des SV Werder. (Christina Kuhaupt)

Ähnlich sieht es auch Markus Aretz, Sprecher von Borussia Mönchengladbach. „Ob jemand zur Wahl von SPD oder CDU aufruft, hat uns als Verein überhaupt nicht zu kümmern.“ Wer sich allerdings fremdenfeindlich oder homophob äußere, müsse mit Konsequenzen rechnen: „Borussia sanktioniert Verstöße gegen diese Richtlinien, in schweren Fällen auch mit Vereinsausschlüssen. Wir kontrollieren nicht in jedem Einzelfall, ob Vereinsmitglieder Mitglieder in politischen Parteien sind, behalten uns aber bei jedem Antrag auf Mitgliedschaft vor, bei bekannten Gründen, die gegen eine Mitgliedschaft sprechen, diese zu verweigern.“

Beim Deutschen Fußball-Bund in Frankfurt betont man derweil auf Anfrage, es gebe „von unserer Seite keine Richtlinie an die Vereine, wie mit Mitgliedschaften zu verfahren ist. Auch mit einer juristischen Bewertung können wir Ihnen leider nicht dienen.“ Auch hier erfolgt der Verweis auf die DFB-Satzung, wo es in Paragraf 2 heißt, man trete „verfassungsfeindlichen Bestrebungen sowie jeder Form von diskriminierenden oder menschenverachtenden Einstellungen und Verhaltensweisen entschieden entgegen.“

Zurück zur AfD und nach Frankfurt, wo Fischer am Sonntag seine Branchen-Kollegen aufgefordert hat, sich ebenso deutlich zu positionieren, wie er das getan hat: „Es wird aber hoffentlich Statements geben – ganz deutliche. Und hoffentlich auch Nachahmer." Es deutet vieles darauf hin, dass dieser Wunsch realistischer ist als die Fiktion von einem Verein mit vielen tausend Mitgliedern, von denen nicht ein einziger die AfD gewählt hat. Auch in der Mainmetropole entfielen bei der vergangenen Bundestagswahl gut neun Prozent der Zweitstimmen auf die Rechten.