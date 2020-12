Eine neue Photovoltaik-Anlage rechnet sich eher, wenn man möglichst viel Strom aus den Modulen selbst verbraucht. (Nestor Bachmann / dpa)

Erst wenige Tage ist es her, da hat die EU beim Klimaschutz ein Zeichen gesetzt. Auf ihrem Gipfel verständigten sich die Regierungschefs darauf, die CO2-Emissionen bis 2030 um 55 Prozent zu senken. Die nun beschlossene Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes kann daran nicht anknüpfen. Es gibt ein paar punktuelle Verbesserungen, etwa bei der Förderung von Altanlagen oder Ökostrom für Mieter, doch Schwarz-Rot zaudert, den Turbo zuzuschalten.

Und der wäre dringend nötig, wenn Deutschland das ehrgeizige nationale Ziel von 65 Prozent Ökoanteil am Stromverbrauch bis 2030 schaffen will. Die Realität sieht anders aus. Beispiel Offshore-Windenergie: Nur schlappe 219 Megawatt sind im ersten Halbjahr 2020 installiert worden, bei annähernd 7800 Megawatt Leistung insgesamt. Auch der Ausbau der Windenergie an Land verläuft schleppend: Grund sind langwierige Genehmigungsverfahren, fehlende Flächen, Klagen von Bürgerinitiativen. Zu allem Überfluss sitzt der größte Bremser im Wirtschaftsministerium: Ressortchef Peter Altmaier.