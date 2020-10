Berlin. Vor der Entscheidung steht das Innehalten. Es sind fürchterliche Tage, auch für den Berliner Politik-Betrieb. Ein großes Schwarz-Weiß-Bild von Thomas Oppermann hängt vorne im Plenarsaal des Reichstags, sein Platz in der SPD-Fraktion ist mit einem schwarzen Tuch und einem Blumengebinde bedeckt. Sein jüngster Sohn, der ihm wie aus dem Gesicht geschnitten wirkt, weint hemmungslos auf der Tribüne.

Auf der Regierungsbank sitzt mit versteinerter Miene Kanzlerin Angela Merkel, eine Stunde bevor die Corona-Schalte mit den Ministerpräsidenten beginnt, ist dieses Thema weit weg. Auch sie ist erschüttert über den völlig überraschenden Tod des Bundestagsvizepräsidenten. Länder-Regierungschefs wie Berlins Bürgermeister Michael Müller und Oppermanns Wanderkumpel, Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil, beide in der SPD, sind ebenfalls da, die großen Abstände zwischen allen Trauergästen, die Schutzmasken sind stumme Hinweise auf die herrschenden Begleitumstände.

Merkel hat schon in den Stunden vor diesem kurzen Moment der Einkehr und Trauer lesen können, was sich da wieder für ein Widerstand zusammenbraut, angefangen bei einigen Ministerpräsidenten über die von ihren Lockdown-Plänen betroffenen Branchen bis hin zu Ärztevertretern.

Aber dieses Mal hat sie die Macht des Faktischen und entscheidende Verbündete auf ihrer Seite. Vor zwei Wochen sagte sie beim letzten Bund-Länder-Treffen: „Dann sitzen wir in zwei Wochen eben wieder hier. Es reicht einfach nicht, was wir hier machen.“ Genau das ist eingetreten, allerdings schaltet man sich dieses Mal um 13 Uhr per Video zusammen, und es geht dieses Mal wesentlich zielgerichteter als beim letzten Mal zur Sache. Alle wissen, es braucht jetzt klare, drastische Entscheidungen.

Merkels wichtigster Mann ist Kanzleramtschef Helge Braun, CDU, der die Beschlussvorlage mit „Stand 27. Oktober, 22.29 Uhr“ am Abend vor der Entscheidung an die Staatskanzleien schicken ließ, das Konzept einer klaren Bremse.

Hinzu kommt seitens der Bundesregierung an diesem Tag Finanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz, SPD. Er packt in der Schalte schon am Anfang eine neue „Bazooka“ aus: Hilfen von sieben bis maximal zehn Milliarden Euro, sollen die Länder-Regierungschefs gnädig stimmen, den zweiten (Teil)-Lockdown mitzutragen. Bis zu 75 Prozent der Umsätze im Vorjahresmonat sollen betroffenen Branchen ersetzt werden, abzüglich Kurzarbeitergeldzahlungen und anderer Hilfen. Arbeitsminister Hubertus Heil, SPD, unterstreicht flankierend öffentlich, dass das ganze Kabinett hinter dem Lockdown-Plan stehe: „Die Infektionszahlen steigen dramatisch. Der Gesundheitsschutz hat höchste Priorität!“

Merkel weiß in der Ministerpräsidentenriege weiterhin vor allem Bayerns Markus Söder, CSU, an ihrer Seite, auch Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet, CDU, versucht den Eindruck zu vermeiden, sich harten Maßnahmen zu verweigern. Er pocht aber darauf, dass die Entscheidungen verhältnismäßig, klar und gerichtsfest sind. So einigt sich die Runde recht schnell darauf, dass ab kommenden Montag, den 2. November bundesweit Kontaktbeschränkungen greifen sollen, es sollen sich nur noch maximal zehn Personen aus zwei Haushalten treffen dürfen.

Zwangspause für Kinos und Bars

Um allein schon die Anreize zu senken, viel unterwegs zu sein, gab Merkel in der Beschlussvorlage aus, auch Restaurants, Bars und alle Freizeit- und Kultureinrichtungen im November dicht zu machen dem Land droht ein November-Blues. Und so wird es auch beschlossen: Theater, Kinos, Opernhäuser zu, der Amateursport soll ebenfalls pausieren, im Profisport sind keine Zuschauer mehr in Stadien und Hallen erlaubt.

Misslich ist für Merkel, dass vor dem Treffen der Inhalt einer Schalte des Kanzleramts mit dem Präsidenten des Robert-Koch-Instituts, RKI, Lothar Wieler, in Vorbereitung auf den Corona-Gipfel nach außen gedrungen ist. Er habe gesagt „dass Gaststätten NICHT die Treiber der Pandemie seien“, schreibt die „Bild“. Die daraus resultierende öffentliche Aufregung ist kontraproduktiv für Merkels Ziel, alle Länder-Regierungschefs auf harte Maßnahmen einzuschwören, wenngleich Klagen gerade von Restaurants zu erwarten sind, wo anders als in Bars Abstände und Hygienekonzepte gut funktionieren. Tatsächlich hatte das RKI jüngst in seinem Lagebericht dargelegt, dass das Infektionsgeschehen in Speisegaststätten überschaubar ist.

Doch das ist nur die halbe, verkürzte Wahrheit. Denn das RKI hatte zugleich betont: „Nur etwa ein Viertel der insgesamt gemeldeten Covid-19 Fälle kann einem Ausbruch zugeordnet werden.“ Das heißt: weil vielerorts wegen des exponentiellen Wachstums keine Kontaktnachverfolgung mehr möglich ist, weiß man in 75 Prozent der Fälle nicht, wo sich jemand infiziert hat.

Daher der Plan eines „Wellenbrecher-Lockdowns“, nicht so hart wie im Frühjahr, Schulen, Kitas, Geschäfte und Friseure sollen offen bleiben. Wegen der Corona-Pandemie tagte die Unions-Fraktion am Dienstag erneut im Plenarsaal des Bundestags. Dort hatte Merkel einen denkwürdigen Auftritt, um alle auf ihre Linie einzuschwören, wie Teilnehmer berichten. Sie rechnete vor, dass sich die Fallzahlen derzeit in einer Woche verdoppelten. Die der Intensivpatienten alle zehn Tage. Wenn es noch vier Mal solche Verdopplungen gebe, dann sei „das System am Ende“, warnte sie laut Teilnehmern. Die Kontakte müssten mindestens halbiert werden.

Dazu passen die Zahlen vom Mittwoch, die vor der Video-Schalte publik wurden: Das Robert Koch-Institut meldet 14 964 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages – ein Rekord, und schon recht nahe an den von Merkel im September – ohne Gegensteuern – erst zu Weihnachten erwarteten knapp 20 000 Neuinfektionen.