Die Spitzenkandidaten Thorsten Schäfer-Gümbel (SPD, rechts) und Volker Bouffier (CDU), Ministerpräsident von Hessen. (Oliver Dietze/dpa-Pool/dpa)

Hessen kann auch nach der Landtagswahl mit einer stabilen Regierung rechnen. Sollte es für das bisherige Bündnis Schwarz-Grün und auch für Schwarz-Rot nicht reichen – das blieb am Abend zunächst unklar –, kann Ministerpräsident Volker Bouffier ein Jamaika-Bündnis in den Blick nehmen. Wie schon einst bei Rot-Grün könnte das Land den Vorreiter für ein neues Koalitionsmodell im Bund geben.

CDU und SPD haben in Hessen zwar jeweils rund zehn Prozentpunkte verloren, aber die Demokratie ist dadurch nicht gefährdet. Ganz im Gegenteil, die beiden Landtagswahlen in Bayern und jetzt Hessen zeigen, wie gut sie funktioniert. Der Politikstil der Bundesregierung und der Umgang der Berliner Koalitionäre untereinander haben, so legen es die Wählerbefragungen nahe, ihnen stärker geschadet als ihre sogenannte Sachpolitik.

Neuwahlen im Bund sind keine echte Option

Die einstigen Volksparteien sind geschrumpft, aber Neuwahlen im Bund sind keine wirkliche Option für sie, weil der Zuspruch kaum höher sein dürfte als vor einem Jahr. Von Weimarer Verhältnissen, von der manche Leitartikler schreiben, ist Deutschland weit entfernt. Die Zahl der möglichen Koalitionen, die stabile Mehrheiten bilden können, hat zugenommen, die Wirtschaft läuft, und die Demokratie ist gefestigt.

So dürfte Angela Merkel anders als ihr Vorgänger die Vertrauensfrage im Bundestag nicht stellen, sondern erst alle anderen Optionen ausreizen. Geschichte wiederholt sich nicht. Man mag der Bundeskanzlerin ankreiden, dass sie am Amt klebe. Doch vor allem neigt sie wohl nicht zum breitbeinig-maskulinen Zocken, das auch in einen Irrtum münden kann. Gerhard Schröder sah sich noch als Sieger, als er schon geschlagen war.

Die SPD steht nun erneut an einem Scheideweg. Aber sie hat auch mehrfach erfahren, dass brachiale Neuanfänge nicht automatisch den Zuspruch erhöhen. Auch sie sollte nun mit Demut und Gelassenheit die Ergebnisse in Bayern und Hessen hinnehmen, statt sich zu zerfleischen, und erfolgreiche Politik machen. Dafür hat sie gut ein halbes Jahr Zeit, bis der nächste Wahltag ansteht: Am 26. Mai entscheidet sich, ob die SPD in Bremen wie jedes Mal seit 1946 stärkste Kraft bleibt oder den damit einhergehenden Gestaltungsauftrag verliert.