In weiß gekleidet stehen die Mitgliederinnen der SPD-Fraktion zu Beginn der Sitzung im Plenum des Landtags. Die SPD befasst sich während der aktuellen Stunde zur Debatte "100 Jahre Frauenwahlrecht - auf dem Weg zur Parität" mit Wegen zu einem höheren Frauenanteil in Parlamenten. (Holger Hollemann /dpa)

Seit 100 Jahren dürfen Frauen in Deutschland jetzt wählen und gewählt werden. Aber noch nie in dieser langen Zeit gab es ein paritätisch besetztes Parlament, weder auf Bundes- noch auf Länderebene. Stattdessen sinkt die Repräsentanz von Frauen sogar. Seit der Bayernwahl im Oktober gibt es dort nur noch knapp 27 Prozent weibliche Abgeordnete – so wenige wie vor 20 Jahren. Im Bundestag sitzen gerade einmal 31 Prozent Frauen und selbst im rot-grünen Bremen sind es nur 35 Prozent.

Fehlende politische Vertretung von Frauen bedroht unsere Demokratie. Die soll qua Definition die Herrschaft des ganzen Volkes sein. Wo nur Männer diskutieren, fallen andere Entscheidungen. Natürlich ist nicht jede Frau Feministin, kämpft nicht automatisch für Frauenrechte. Um den Anspruch unserer Staatsform zu erfüllen, muss es aber mehr Politikerinnen in Regierungen, Parlamenten und Ausschüssen geben. Besonders beschämend ist der niedrige Frauenanteil für die CDU, die für sich den Anspruch erhebt, Volkspartei zu sein.

Deshalb ist es gut, wenn die ohnehin notwendige Wahlrechtsreform genutzt wird, um etwas zu verändern. Ein Paritätsgesetz, wie es bereits in Frankreich existiert und diese Woche in Brandenburg verabschiedet wurde, bereitet jedoch juristische Schwierigkeiten. Wenn Listen im Wechsel mit Frauen und Männern besetzt werden müssen, sagen Juristen, sei das Recht der Parteien, ihre Kandidaten frei aufzustellen, beeinträchtigt. Zudem sei das Prinzip der Wahlgleichheit in Gefahr, weil das Geschlecht verhindere, sich auf einem bestimmten Platz aufstellen zu lassen.

Doch auf die Argumente lässt sich entgegnen: Briefwahl ist auch trotz der Vorgabe der geheimen Wahl möglich. Weil es die Möglichkeit verbessert, überhaupt zu wählen. Angesichts des geringen Frauenanteils in Parlamenten rechtfertigt die Stärkung des allgemeinen, passiven Wahlrechts für Frauen durchaus Abstriche bei der Parteifreiheit und Wahlgleichheit.

Direktmandate behindern die Effektivität eines Paritätsgesetzes

Ein viel wichtigerer Einwand gegen ein Paritätsgesetz auf Bundesebene: Es wird aufgrund unseres Wahlsystems nur bedingt etwas bringen. Das Hauptproblem auf Bundesebene sind die Direktmandate. Die gewinnt mehrheitlich die CDU. Sie holte 2017 mehr als 90 Prozent ihrer Sitze über Direktkandidaten – und die sind in der deutlichen Mehrheit Männer. Das muss sich dringend ändern. In Sachsen stellte die CDU kürzlich für die Landtagswahl 50 Männer und neun Frauen als Direktkandidaten auf. Da nützt selbst eine 50:50-Liste wenig. SPD, Grüne und Linke besetzen ihre Listen auch längst nach Quoten. Nur bei AfD, FDP und Union ist dies nicht der Fall.

Der Vorschlag, die Zahl der Wahlkreise von 299 auf 120 zu verringern und jeweils einen Mann und eine Frau direkt zu wählen, scheint daher eine gute Lösung, um in den Parlamenten endlich etwas zu verändern.