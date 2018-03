Menschenmasse in Washington: Hunderttausende nahmen am Marsch für unser Leben teil, um für schärfere Waffengesetze in den USA zu demonstrieren. (reuters)

Marian, eine 17-jährige Schülerin aus Maryland, hält ein Schild hoch, auf dem in großen, schwarzen Buchstaben das Wort Enough, genug, steht. Darum herum hat die Schülerin viele Städtenamen geschrieben. Sehr viele. „Das sind alles Orte, an denen es in den vergangenen Jahren Amokläufe gegeben hat“, erklärt mir Marian. „Ich dachte erst, ich könnte das Poster vielleicht nicht vollkriegen, aber dann habe ich nicht mal alle drauf geschrieben, die ich gefunden hatte.“

Die Elftklässlerin ist eine von vielen jungen Protestierenden, die nach Washington zum March for Our Lives oder Marsch für unser Leben gekommen sind. Die Veranstaltung wurde unter anderem von den Schülern der Marjorie Douglas High School in Parkland, Florida organisiert, nachdem ein Amokläufer mit einer halb automatischen Waffe 17 Menschen an ihrer Schule tötete.

Direkt nach dem Amoklauf in Parkland am 14. Februar hätte ich nicht gedacht, dass ich gut einen Monat später auf der Pennsylvania Avenue gegen Waffengewalt demonstrieren würde – oder dass überhaupt so viele Menschen im waffenverückten Amerika für mehr gun control auf die Straße gehen könnten. Seit dem Massaker von Newtown im Dezember 2012, bei dem ein Amokläufer 26 Menschen an der Sandy Hook Grundschule erschoss, war ich überzeugt davon, dass sich die US-Gesellschaft niemals von ihren Gewehren und Pistolen abwenden würde. Wenn 20 ermordete Erstklässler nicht ausreichen, um das Land aufzurütteln, dachte ich, dann schafft das auch nichts anderes.

Doch die Schüler der Marjory Stoneman Douglas High School belehrten mich eines Besseren. Sie wollten sich nicht mit hohlen Beileidsbekundigungen zufriedengeben und fordern seit dem Massaker lautstark strengere Waffengesetze. Sie wiederholen immer und immer wieder, dass die Leben von Kindern mehr wert sind, als die National Rifle Association (NRA) je an Lobbygeldern verteilen kann.

Die NRA und die Politiker, die dankend ihre Spenden annehmen, sind der Hauptgegner beim March for Our Lives. Immer wieder brandet der Sprechchor „Vote them out“, wählt sie ab, durch die Menge. Aggressiv sind die Menschen, die auf der Pennsylvania Avenue stehen, in ihrer Wut aber nicht. Obwohl wir dicht gedrängt in der Frühlingssonne stehen, wird nicht gedrängelt und jeder, der sich durch die Reihen der Demonstranten schlängelt, wird freundlich durchgelassen. Vor dem offiziellen Beginn der Veranstaltung mit Reden und Auftritten herrscht sogar eine fast ausgelassene Stimmung. Menschen tanzen zu den Popsongs und Oldies, die aus riesigen Lautsprechertürmen entlang der Proteststrecke kommen.

Die Partystimmung weicht Trauer, als Cameron Kasky, einer der Parkland Schüler und Mitorganisator des Marsches, als erstes auf die Bühne tritt und die Namen seiner toten Mitschüler verliest. Auf ihn folgen viele Jugendliche aus dem ganzen Land, die erzählen, wie sie Geschwister durch Waffengewalt verloren oder selbst nur knapp überlebten. Eine Parkland Schülerin bittet die Menge, mit ihr gemeinsam Happy Birthday zu singen – Nick Dworet, eines der Opfer, wäre heute 18 Jahre alt geworden. Einigen der Protestierenden laufen bei dem Geburtstagslied die Tränen über die Wangen.

Ich kann mir genau vorstellen, wie Nicks letzter Tag verlief, bevor die Schüsse fielen. Es war Valentinstag. Dieser Feiertag gehörte zu den Höhepunkten meiner Zeit an der Hortonville High School in Wisconsin, einem Staat im mittleren Westen der USA, wo ich das Schuljahr 2004/05 verbrachte. Man konnte Gruppen von A-cappella-Sängern unter den Schülern anheuern, die dann ins Klassenzimmer kamen und für die beste Freundin oder den Schwarm sangen. Alle hatten gute Laune. Viele Jungen und Mädchen liefen mit großen Herzballons herum.

Direkt nach dem Amoklauf in Parkland sah ich in den Nachrichten eine Schülerin, die noch völlig fassungslos mit einem Herzballon in der Hand vor ihrer Schule stand. Innerhalb weniger Minuten hatte sich ein Tag der Liebe und Freundschaft in einen Albtraum verwandelt.

Unter den Protestierenden in Washington sind auch Greta, Anna und Isabel. Die drei Deutschen arbeiten gerade als Au-pair in Maryland und sind für den Marsch nach Washington gekommen. „Die Situation mit den Waffen hier ist ganz anders als in Deutschland. Da muss sich echt dringend etwas ändern“, sagt Greta. „Deswegen finde ich den Marsch auch echt gut.“ Greta fügt hinzu, dass sie die Kinder, auf die sie aufpassen, sehr lieb gewonnen haben. „Da wollen wir natürlich nicht, dass ihnen etwas passiert“, sagt sie.

Ich kann die drei gut verstehen. Der Gedanke, dass meine ehemalige Mitschülerin Elaine, die Englischlehrerin ist, oder Jordyn, die neunjährige Tochter meiner jüngeren Gastschwester, in einen Amoklauf wie den in Parkland geraten können, macht mich krank. Es ist keine völlig unbegründete Angst. Allein 2018 hat es in den USA bisher um die 20 Schießereien mit Verletzten oder Todesopfern an Schulen gegeben. In wenigen anderen Ländern der Welt kommt man so leicht an Schusswaffen wie in den USA.

Aber vielleicht ändert sich jetzt ja tatsächlich etwas – nach der Aufbruchstimmung, die beim March for our Lives vor allem unter den jungen Teilnehmern herrschte, glaube ich daran.

„Ich habe Hoffnung, ich sehe Licht am Ende des Tunnels“, sagte Parkland-Schüler Kasky vor Hunderttausenden Jubelnden in Washington. „Diese Veranstaltung ist nicht der Höhepunkt dieser Bewegung. Sie ist der Anfang.“