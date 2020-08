Die umstrittenen Nebentätigkeiten des CDU-Bundestagsabgeordneten Philipp Amthor haben dafür gesorgt, dass ein Lobbyregister eingeführt werden soll. (Kay nietfeld /dpa)

Schon seit vielen Jahren wird über ein Lobbyregister geredet. FDP, Grüne und Linke haben dabei im Bundestag Vorarbeit geleistet, die Große Koalition hingegen hielt sich vornehm zurück. Dann haben die umstrittenen Nebentätigkeiten des CDU-Bundestagsabgeordneten Philipp Amthor die Wende gebracht: Union und SPD wollen im Herbst einen Gesetzentwurf vorlegen. Die ersten bekannt gewordenen Details indes lassen nichts Gutes ahnen: Es droht ein Lobbyregister light.

So sehen die Pläne aus dem Innenministerium zwar ein Lobbyregister für den Bundestag vor. Doch für das Kanzleramt und die Bundesministerien soll es keines geben. Dabei hat die sogenannte Berater-Affäre im Verteidigungsministerium – mit Vorwürfen bis hin zur Vetternwirtschaft – klar gezeigt, wie wichtig eine Kontrolle der Lobbyarbeit auch in der Exekutive ist. Dazu gehört die Angabe über den finanziellen Aufwand, den Unternehmen, Verbände und andere Interessenvertreter betreiben. So hat Facebook im vergangenen Jahr 16,7 Millionen Dollar in die Lobbyarbeit in Washington gesteckt. Die Summe ist bekannt, weil die USA eben über ein verpflichtendes Register verfügen.

Die Einführung eines solchen Registers in Deutschland wird auch deshalb immer dringlicher, weil sich eine Schieflage verstetigt hat. Mehr als die Hälfte der Lobbyisten mit einem Hausausweis des Bundestags sind Vertreter von Unternehmen, Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbänden. Gewerkschaften und andere öffentliche Interessengruppen machen hingegen nur ein Fünftel aus.

Eine immer weniger zu kontrollierende Grauzone

Zudem treten immer häufiger neue Akteure wie Stiftungen, Thinktanks, Agenturen und Kanzleien als Lobbyisten auf. Nicht immer ist klar, wer hinter einer solchen Organisation steckt. Dadurch droht sich die Lobbyarbeit in eine immer weniger zu kontrollierende Grauzone außerhalb der Parlamentsgebäude zu verschieben.

Man sollte aber auch nicht naiv sein. Selbst wenn es am Ende doch noch ein Register geben sollte, das diesen Namen tatsächlich verdient, wird es auch in Zukunft die Versuche von Einflussnahme geben. Doch wenn es nachzulesen wäre, welcher Abgeordnete oder welches Regierungsmitglied sich mit einem Interessenvertreter getroffen hat, würde die Lobbyarbeit erheblich transparenter. Denn wie sollen Bürgerinnen und Bürger ihren Volksvertretern vertrauen, wenn sie nicht einmal wissen, mit wem diese reden?