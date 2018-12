Benutzt und weggeworfen: Auch Plastikgeschirr und Besteck soll es EU-weit in zwei Jahren nicht mehr geben. (Alexander Heinl /dpa)

Pro Jahr fallen in den 28 EU-Mitgliedstaaten 26 Millionen Tonnen Plastikmüll an. Ein Großteil davon landet im Meer. Nun werden in zwei Jahren die ersten Kunststoff-Artikel verboten in der EU ‒ und die Verbraucher können Milliarden sparen.

Welche Kunststoff-Artikel verbietet die EU?

Von diesem ersten Schritt im Kampf gegen den Plastikmüll sind solche Produkte betroffen, für die es längst Alternativen gibt. Dazu gehören Plastikgeschirr und -besteck, Trinkhalme aus Kunststoff, Luftballon-Halter, Wattestäbchen und Lebensmittelbehälter aus expandiertem Polystyrol, wie sie oft verwendet werden, um Obst oder Gemüse zu verpacken.

Werden Luftballons auch verboten?

Tatsächlich war das zunächst erwogen worden. Aber das Europäische Parlament hat diesen Gedanken verworfen. Den Luftballon zum Geburtstag soll es also auch künftig geben, weil es noch keinen ökologisch besseren Ersatz gibt.

Was folgt auf diesen ersten Schritt?

Die Unterhändler der drei EU-Institutionen haben auch die nächsten Maßnahmen bereits verabschiedet. So dürfen in fünf Jahren Einwegflaschen aus Kunststoff nur noch dann verkauft werden, wenn die Deckel mit der Flasche fest verbunden sind. Damit will die EU verhindern, dass diese Deckel in der Umwelt landen. Bundesumweltministerin Svenja Schulze scheiterte mit dem Versuch, für solche Behältnisse ein Pfandsystem aufzubauen.

Warum werden die Hersteller nicht an den Kosten für die Beseitigung beteiligt?

Sie werden an den Kosten beteiligt. Dies ist ebenfalls beschlossen worden. Da zum Beispiel auch Zigarettenstummel Plastikteilchen enthalten, gibt es in der EU konkrete Überlegungen, die Hersteller zu verpflichten, für die Entsorgung der Kippen-Reste aufzukommen. Die Produzenten würden dann am Aufwand für die Reinigung von Wegen und Straßen beteiligt. Für eine Reihe weiterer Produkte (zum Beispiel Feuchttücher und Kosmetika wie Epilier-Cremes) wird es eine strenge Kennzeichnungspflicht geben. So sollen die Verbraucher besser darüber informiert werden, dass diese Artikel Kunststoff-Partikel enthalten.

Und was bringt das Ganze?

Die Brüsseler EU-Kommission hat ausgerechnet, dass durch dieses Verbot der Ausstoß von 3,4 Millionen Tonnen Kohlendioxid pro Jahr verhindert würde. Verbraucher dürften bis zu 6,5 Milliarden Euro im Jahr sparen. Zum Beispiel verbraucht jeder EU-Bürger pro Jahr 71 Trinkhalme, macht europaweit zusammen 3,6 Billionen im Jahr.

Und die könnten aber leicht durch einen klassischen Strohhalm ersetzt werden – der heißt nämlich nicht nur so, er wurde ursprünglich auch aus Stroh her­gestellt. Oder man macht es wie die Bremer Bar „Rock und Wurst“ im Viertel: Dort ersetzen in den Cocktails bereits seit November 2014 Makkaroni den Plastikhalm.

Warum dauert es noch zwei Jahre, bis das Verbot in Kraft tritt?

Zum einen brauchen die Mitgliedstaaten noch Zeit, um die neue Kunststoff-Strategie in nationales Recht zu übernehmen. Zum zweiten will die EU den Herstellern und Anbietern Zeit geben, ihre Produktion umzustellen.

Warum werden Plastiktüten nicht auch verboten?

Es gibt bereits EU-Vorschriften zum Umgang mit Plastiktüten. Für Einkaufstaschen aus Kunststoff muss der Kunde im Supermarkt einen Aufpreis zahlen. Die dünnen Tüten, die vor allem für Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch oder Wurst benutzt werden, sollen auf Dauer ebenfalls verschwinden. Hier braucht der Handel allerdings noch geeignete Alternativen, um die Hygiene sicherzustellen. Dasselbe gilt auch für Mehrweg-Kaffeebecher.