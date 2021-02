Die ständig steigende Zahl in der linken oberen Ecke des Bildschirms hat keineswegs nur Nachrichtenwert. Sie darf auch als Ansporn für die britische Bevölkerung verstanden werden, die seit Wochen im strikten Lockdown verharrt. Der Nachrichtensender „Sky News“ präsentiert so den Impffortschritt Großbritanniens. Wie viele Menschen haben bereits die erste Impfung gegen das Coronavirus erhalten? Wie viele die Zweite?

Tatsächlich waren es bis Freitagmittag mehr als 14 Millionen Menschen, die zumindest ihre erste Dosis verabreicht bekommen haben. Die von der Regierung ausgegebene Zielmarke von 15 Millionen Menschen bis zum 15. Februar könnte damit sogar überschritten werden. Von diesem Montag an sind alle Über-65-Jährigen als nächste Gruppe für den kurzen Piks in den Arm bestellt. Voller Stolz wird derzeit die Möglichkeit in Aussicht gestellt, bis Mai die gesamte erwachsene Bevölkerung mit einer ersten Dosis zu versehen.

Auf der Insel verfolgt man die Strategie, den Abstand zwischen den beiden Impfungen auf zwölf Wochen zu verlängern, um trotz Impfstoffknappheit so vielen Menschen wie möglich einen gewissen Schutz zu gewähren. Die zweite Dosis zu verzögern, gilt als umstritten. Doch jüngste Untersuchungen geben dem Vorgehen recht. Die Taktik rette Leben, sagt der Impfstoffexperte Anthony Harnden von der Uni Oxford. Nächste Woche sollen die von seinem Team gesammelten Daten veröffentlicht werden. Demnach haben einmalig geimpfte Menschen bereits einen hohen Schutz, und sowohl die Zahl der Neuansteckungen mit dem Coronavirus als auch die der Todesfälle verringern sich.

Für die Regierung kommt das erfolgreich angelaufene Impfprogramm zu einem wichtigen Zeitpunkt. An der Brexit-Front vergeht kaum ein Tag ohne negative Schlagzeilen. Die Wirtschaft liegt nach einem knappen Jahr Covid am Boden. Und mit rund 116.000 Toten gehört das Königreich zu den am schlimmsten von der Pandemie betroffenen Ländern der Welt. Doch auf Premierminister Boris Johnson, der in der Coronavirus-Krise zahlreiche Fehler gemacht hat, färben die schlechten Nachrichten groteskerweise kaum ab.

Ein Grund dafür ist auch der Impfkampagne geschuldet. Die britische Regierung hat hier einiges richtig gemacht, da können EU-Vertreter noch so sehr die Nase rümpfen. Natürlich sind die Briten Risiken eingegangen, nicht nur mit der verfolgten Impfverzögerungstaktik. Sie haben sich auch für die kürzere Notfall-Zulassung entschieden, die im angelsächsischen und weltweit renommierten Wissenschaftsbetrieb als sicher genug erachtet wurde. Damit entließ man die Hersteller aus der Haftung. Darüber wurde auf der anderen Seite des Ärmelkanals oft geschimpft, dabei darf doch schon die Frage erlaubt sein, was denn als Notfall gilt, wenn nicht diese Krise?

Hinzukommt, dass die Briten im vergangenen Jahr mit dem berühmten britischen Pragmatismus vorgingen. Beherzt wurde von Anfang an viel Geld in Entwicklung, Produktion und Beschaffung der Vakzine investiert. Man feilschte nicht um Preise und dachte in großen Dimensionen. Das zahlt sich nun aus. Die zentralisierte Struktur und hohe Effizienz des nationalen Gesundheitsdiensts NHS ermöglichen es außerdem, den Impfstoff in kürzester Zeit zu verteilen. Man impft jeden Tag, auch an Sonn- und Feiertagen, ob in Kliniken oder Hausarztpraxen, in Apotheken oder Heimen, in Rugby-Stadien oder Kathedralen. Es ist eine beeindruckende Meisterleistung vonseiten des NHS. Und niemand muss um Termine betteln.

Das Vertrauen in den NHS ist groß, dementsprechend auch die Bereitschaft, sich impfen zu lassen. Man könnte auch sagen, dass manche Politiker in den europäischen Hauptstädten dem Impfprogramm einen Bärendienst erwiesen haben, indem sie – um von eigenen Fehlern abzulenken – London unterstellten, unsicher vorzugehen. Doch auch wenn die Briten zurecht stolz auf ihren bisherigen Erfolg blicken, triumphale Gefühle sind fehl am Platz. Der Weg aus der Pandemie-Schleife ist erst geschafft, wenn große Teile der Bevölkerungen in Europa wie weltweit geimpft sind.