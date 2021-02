Noch ist Corona-Impfstoff knapp. Umso begehrter ist ein Platz auf der Impfliste. (Hauke-Christian Dittrich /dpa)

Die Schwachen, das sind in dieser Corona-Krise die Männer. „Warum werden Männer nicht bevorzugt gegen Covid-19 geimpft?“, fragt also die Schriftstellerin Nele Pollatschek („Das Unglück anderer Leute“) in einem Beitrag für die Süddeutsche Zeitung. Denn laut RKI sei das Risiko, an Covid-19 zu sterben, bei Männern signifikant erhöht, so die Autorin: „Obwohl Männer sich nicht häufiger anstecken, sind 70 Prozent der deutschen Covid-Betten von Männern belegt.“ Wenn es das Ziel sei, die Intensivbetten-Belegung zu reduzieren und so das Gesundheitssystem zu schützen, müssten Männer zuerst gepikst werden. Dass ihre Frage ungehört blieb, weil politisch nicht durchsetzbar, hat wohl auch die Autorin selbst nicht wirklich überrascht.

Einige Männer, Bürgermeister, Landräte, DRK- oder Klinikmanager haben diese Frage für sich aber positiv beantwortet. Natürlich ganz uneigennützig, damit nichts von dem raren Stoff weggeschüttet werden musste. Auch ein Bischof im schönen Augsburg reihte sich in die Gemeinschaft der Unsolidarischen ein, um sich vorab in einem Altenheim impfen zu lassen – als Pflegekraft.

Mehr zum Thema Am ersten Tag Mehr als 400 Erzieher nutzen Impfangebot Das Angebot an die Beschäftigten in den Kindertagesstätten findet hohe Resonanz. Bis zu 600 zusätzliche Impfungen pro Tag werden nach Einschätzung des ... mehr »

FC Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge sagt ebenfalls Ja zur Vorabimpfung junger Männer, nämlich seiner Profikicker. Natürlich nur, um als Werbebotschafter die Impfbereitschaft im Volk zu erhöhen, versteht sich. Im Kampf um die besten Plätze auf der Impfliste scheint kein Argument zu absurd: Mia san wirr!

Erhöhtes Infektionsrisiko

Leider zeigt sich die fortwährende Planlosigkeit von Bund und Ländern in der Corona-Politik – Fahren auf Sicht genannt – auch bei der Wiedereröffnung von Kitas und Schulen. Dabei ist es nur zu verständlich, dass Erzieherinnen und Lehrkräfte, die im engen Umgang mit den Jüngsten bei wieder steigenden Fallzahlen aber fehlenden Schnelltests und Luftfiltern ein erhöhtes Infektionsrisiko tragen, nun geimpft werden.

In Bremen sind sie vom vorletzten Platz der vorletzten Impfgruppe nach vorn gerückt. Sonst wären sie frühestens im Sommer dran. Darauf hätte man längst kommen können und nicht erst, seitdem der Astra-Zeneca-Impfstoff liegen bleibt.