Seine Steuerunterlagen belegen: Donald Trump, Präsident der USA, steht finanziell mit dem Rücken zur Wand. (Carolyn Kaster/dpa)

Donald Trump hatte gute Gründe, seine Steuererklärungen vor der Öffentlichkeit zu verstecken. Denn diese weisen den Präsidenten als das Gegenteil des sorgfältig kultivierten Images eines sagenhaft erfolgreichen Geschäftsmanns aus. Trump war und bleibt ein Bankrotteur, der erst das Vermögen seines Vaters und dann sein eigenes vor die Wand fuhr.



Die von der „New York Times“ ausgegrabenen Steuerdaten der vergangenen zwei Jahrzehnte belegen, dass der Präsident mit mehr als 421 Millionen Dollar in der Kreide steht. Schulden, für die er persönlich haftbar ist. Diese werden innerhalb der kommenden vier Jahre fällig und könnten Trump zum siebten Mal in seiner Laufbahn Gläubigerschutz suchen lassen.



Die offene Frage bleibt, wem er das Geld schuldet und wer für seine Verbindlichkeiten bürgt. Darauf geben die Steuerunterlagen keine Antwort. Die Vermutung steht im Raum, dass sich unter den Gläubigern russische Oligarchen, türkische Geschäftsleute und Investoren aus den Golfstaaten finden, die allesamt gut mit ihren despotischen Regierungen vernetzt sind.



Da sich Trump nach seiner Wahl 2016 nicht von seinen Geschäften trennte, erweist sich der Präsident als wandelnder Interessenkonflikt im Weißen Haus. Nachweislich benutzen Lobbyisten, ausländische Regierungen und andere Organisationen die Hotels und Golfplätze des Präsidenten als Hebel, Zugang und Gehör beim mächtigsten Mann der Welt zu bekommen.



Dass Trump finanziell mit dem Rücken zur Wand steht, bietet sich als mögliche Erklärung für seine fragwürdige Nähe zu Wladimir Putin, Recep Tayyip Erdogan und Mohammed bin Salman an. Während das nicht bewiesen ist, geben die Steuerdaten jeden Anlass zur Sorge, der Präsident der Vereinigten Staaten könnte erpressbar oder käuflich sein.



Ob die Enthüllungen auf der Zielgeraden im Wahlkampf einen Unterschied machen, lässt sich nur schwer abschätzen. Trumps Anhänger, die dem Präsidenten wie dem Führer eines Kults folgen, wird auch das nicht beeindrucken. Sie glauben an ihn. Vielleicht bewegt es ein paar Unentschlossene, die Trump bisher gut für die Wirtschaft hielten.



In jedem Fall wird es dem Präsidenten auf der Zielgeraden vor den Wahlen am 3. November nicht helfen. Dass er in zehn der vergangenen 15 Jahre nicht einen Cent an Einkommenssteuer an das Bundesfinanzamt IRS überwiesen hat, schadet seinem Image so sehr, wie ihn die 70.000 Dollar Abschreibung für die Herrichtung seiner blondierten Fönwelle zur Lachnummer macht.