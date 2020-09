Der Smog in China ist ein Phänomen der Megastädte - wie etwa hier in Peking. (Diego Azubel /EPA /dpa-tmn)

Eine halbe Stunde nach Donald Trumps polternden Auftritt bei der UN-Generalversammlung wirkte die Ankündigung von Chinas Präsident Xi Jinping umso erfreulicher: „Unser Ziel ist es, dass der Ausstoß von Kohlendioxid vor 2030 den Höchststand erreicht und dass wir Klimaneutralität vor 2060 erreichen“, sagte der politische Führer der Volksrepublik. Erstmals legt das weltweit bevölkerungsreichste Land mit dem höchsten CO2-Ausstoß einen zeitlichen Fahrplan zur schadstofffreien Zukunft vor.

Von der internationalen Gemeinschaft wurde das Versprechen einhellig als wichtiges Signal gewertet. Der Teufel steckt jedoch im Detail: China muss noch konkrete Ziele angeben, nur so wird die Richtung in eine emissionsfreien Zukunft deutlich. Es bleibt zu hoffen, dass auch weitere Länder mit ambitionierten Klimabestrebungen nachziehen werden. Angesichts der derzeit angespannten geopolitischen Lage, die die Volksrepublik in Zugzwang bringt, diplomatischen Boden gutzumachen, ist Skepsis angebracht: Handelt es sich bei Xi Jinpings umweltpolitischem Paukenschlag lediglich um ein Lippenbekenntnis?

„Ob das Versprechen möglich scheint, ist meiner Meinung nach nicht die richtige Frage. Denn Klimaneutralität bis zum Ende des Jahrhunderts ist schlichtweg eine Notwendigkeit, wenn wir die Ergebnisse der Wissenschaft ernst nehmen“, sagt Li Shuo, energiepolitischer Berater von Greenpeace China. Die Frage sei, wie das Reich der Mitte das erreichen kann. Klimaneutralität erfordere nicht nur massive Investitionen, sondern noch nie dagewesene Anstrengungen – darunter einen Baustopp für neue Kohlekraftwerke.

Tatsächlich lässt sich Chinas Umweltpolitik der vergangenen Jahre vor allem als einziger Widerspruch umschreiben: Absolut gesehen ist die Volksrepublik mit etwa elf Millionen Tonnen CO2 pro Jahr weltweit größter Klimasünder, fast ein Drittel aller Emissionen werden vom Reich der Mitte ausgestoßen. Zusätzlich baut China weitere Kohlekraftwerke, auch im Ausland. Beim Pro-Kopf-Verbrauch ergibt sich ein ganz anderes Bild: Dort rangieren die Ostasiaten deutlich hinter den Vereinigten Staaten oder auch Deutschland. Und im Bereich erneuerbare Energie investiert der chinesische Staat aktuell mehr als Japan, die USA und die europäische Union zusammen.

Eine einmalige Chance zum Wandel

Die wirtschaftlichen Umwälzungen während des Corona-Krisenjahres könnten eine einmalige Chance zum Wandel bieten, hoffen chinesische Umweltschützer. Zwar ist die Transformation hin zu erneuerbaren Energien ein überaus kostspieliger Weg, doch erschließt er auch neue Wachstumsmotoren.

Xi Jinping hat in seiner UN-Rede bislang keine konkreten Schritte angekündigt. Doch um in einem Land von der schieren Größe Chinas Klimaneutralität erreichen zu können, benötigt es ein langfristig koordiniertes, schrittweises Vorgehen: In einer ersten, vergleichsweise einfachen Sequenz könnte die Schadstoffbilanz des Energiesektors auf null gefahren werden. Die größeren Herausforderungen liegen in anderen Feldern – bei der Landwirtschaft etwa, allen voran der emissionsreichen Reisproduktion und Schweinezucht, oder aber im Bereich der Mobilität, schließlich verfügt China mittlerweile über eine Autoflotte von 260 Millionen Fahrzeugen.

Mehr zum Thema Vereinte Nationen Trump greift China scharf an US-Präsident Donald Trump hat China auf großer Bühne frontal angegriffen. Die Warnung des ... mehr »

Xi Jinping, der bereits die Weichen für eine Amtsinhaberschaft auf Lebenszeit gestellt hat, wird sich an seinen eigenen Worten messen lassen müssen. Derzeit arbeitet die Kommunistische Partei an ihrem neuen Fünf-Jahres-Plan bis 2025, der möglicherweise bald publiziert wird. Dieser dient als erster Seismograf dafür, wie ernst es die Regierung wirklich mit den Klimazeilen meint. Doch schon jetzt ist die Ankündigung von Xi ein Erfolg für die europäische Union, wie Lutz Weischer von der Umweltorganisation Germanwatch meint: „Ohne den Vorschlag der EU-Kommission, das europäische Klimaziel für 2030 auf mindestens minus 55 Prozent zu erhöhen, wäre China nicht zu bewegen gewesen.“

Für die Staatsführung in Peking bietet die Umweltpolitik eines der wenigen Bereiche auf dem internationalen Politparkett, bei dem sie sich als verlässlicher Partner präsentieren kann. Zudem weiß sie genau, dass verschmutztes Grundwasser und vor allem die massiven Feinstaubwerte für Unmut innerhalb der Bevölkerung sorgen. In Peking lässt sich bereits ein deutlicher Wandel feststellen: Hüllte die Luftverschmutzung noch vor wenigen Jahren die Hauptstadt regelmäßig in einen apokalyptischen Nebeldunst, erstrahlt der Himmel derzeit so oft in malerischem Blau, wie es viele Bewohner noch nicht erlebt haben.