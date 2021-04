Belfast: Jugendliche attackieren Polizeifahrzeuge, die eine Straße in Nähe der Friedensmauer blockieren. (PETER MORRISON)

Die Furcht vor den Schatten von einst war in Nordirland nie wirklich verschwunden. In diesem Landesteil des Königreichs, wo man seit 1998 dachte, es könnte nur besser werden nach all den Bomben, den unzähligen Toten, dem jahrzehntelangen Bürgerkrieg. Und tatsächlich wurde mit dem Karfreitagsabkommen zunächst vieles gut.

Doch dann kam der Brexit – und seitdem sprechen die Menschen wieder oft von alten Wunden, die aufreißen könnten. Das ist nicht unbegründet, wie die jüngsten Tage der Gewalt gezeigt haben. Nordirland befindet sich im Ausnahmezustand. Der Grund dafür ist nicht nur, aber auch der Brexit. Er heizt er die alten Spannungen zwischen pro-irischen Republikanern und pro-britischen Unionisten an. Denn zahlreiche Loyalisten betrachten sich als die Verlierer des Brexits. Dabei war das Problem mit der Entscheidung, eine harte Loslösung von der EU anzustreben, offensichtlich. Sie machte eine Grenze unvermeidlich. Die Frage war nur, wo sie am Ende verlaufen würde.

Vor dem Brexit konnten sich die Unionisten als Teil des Königreichs fühlen, ohne Grenze zu Großbritannien. Die Republikaner durften sich als Teil Irlands betrachten, ohne Grenze zur Republik. Doch seitdem London und Brüssel sich auf das Nordirland-Protokoll des Austrittsabkommens geeinigt haben, gibt es faktisch eine Grenze zwischen Großbritannien und der Provinz im Norden. Die erfordert Warenkontrollen, sorgt für leere Supermarktregale – und sie nährt Sehnsüchte der Republikaner auf eine Wiedervereinigung.

Die Unionisten dagegen fühlen sich verraten. Tatsächlich scheint sich Premier Boris Johnson kaum um deren Befindlichkeiten zu scheren. Er hat völlig verkannt, dass mit einem harten Brexit stets eine Seite das Nachsehen haben würde. Jetzt sind es ausgerechnet die Unionisten, die Johnson viele Jahre zugejubelt haben. Nun fürchten sie sich vor einer Entfremdung von Großbritannien. Nur 100 Tage nach dem Ende der Übergangsfrist zeigt sich in Nordirland die hässliche Fratze des Brexits.