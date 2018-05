Nordkorea ist fern. China, Vietnam, Turkmenistan, Eritrea, Sudan oder Kuba sind es auch. Nein, in Europa droht kein neuer Totalitarismus, wie er in jenen Staaten oft schon seit Jahrzehnten herrscht. Was hier droht, ist eher eine schleichende Erosion von Grundrechten und Machtbalance. Das hat manchmal äußere Ursachen: Terrorismus, Organisierte Kriminalität und die durchaus destruktiven Möglichkeiten, die das Internet auch bietet. Der eigentliche Zersetzungsprozess freier Gesellschaften findet jedoch von innen heraus statt: Durch Politiker, die endlich ungestört "durchregieren" wollen, und durch Wahlbürger, denen die klare Ansage von oben lieber ist als der anstrengende Diskurs auf Augenhöhe.

Beide erliegen dem brutalen Charme der gelenkten Demokratie. Die ist weit mehr als nur eine launige Wortschöpfung des russischen Langzeit-Regenten Wladimir Putin. Es ist ein in sich schlüssiges politisches Konzept. Man verzichtet auf allzu offensichtliche Repression durch nackte Gewalt: keine Folterkeller, keine Konzentrationslager, keine Massenhinrichtungen. So bleibt man als Partner akzeptabel auch für jene Staaten, die Bürger- und Freiheitsrechte noch bedingungslos hochhalten.

Die Aufregung darüber, dass Medien gleichgeschaltet werden, dass die Opposition vieler Möglichkeiten beraubt wird, dass die Kontrolle durch eine unabhängige Justiz ausgehebelt wird, legt sich ja meistens rasch. Zudem setzt ein Gewöhnungsprozess ein. Der russische Oppositionspolitiker Alexej Nawalny schon wieder verhaftet? Na, der kommt bestimmt bald wieder frei. Ist ja auch so – wobei "frei" nur bedeutet, dass man mit der nächsten Verhaftung bis zu seiner nächsten öffentlichen Aktion wartet.

Russlands Regierung hat dieses System so perfektioniert, dass es mittlerweile von der Mehrzahl seiner Bürger kaum noch infrage gestellt wird. Zumindest, solange der Rubel für die meisten noch rollt und Korruption wie Willkür sich in Grenzen halten. Der gesellschaftliche Kleister für das Ganze ist eine Mixtur aus Nationalismus, Abgrenzung und Opfer-Mythos. Längst wird das kopiert, in Ungarn, in Polen, in der Türkei. Auch US-Präsident Donald Trump versucht es, wobei die 240-jährige freiheitliche Verfasstheit seines Landes robuster ist als die jungen Demokratien Mittel- und Osteuropas. Das System von "Checks and Balances" hat zum Glück tiefe Wurzeln in der westlichen Führungsmacht.

In Europa hingegen hat die Verachtung bürgerlicher Rechte und Freiheiten zugunsten einer vermeintlich tatkräftigen, durchsetzungsstarken Politik eine unselige Tradition. Sie bricht immer wieder durch, wenn die Verhältnisse unsicher oder auch nur unübersichtlich werden, etwa durch die Schockwellen wirtschaftlicher oder politischer Krisen. Die Filterblasen der sogenannten sozialen Medien wirken dann wie Brandbeschleuniger. Dagegen gibt es zwar zivilgesellschaftlichen Widerstand, aber irgendwann hat sich das Gift doch bis in die Mitte verteilt.

Als Erstes geraten nicht – wie oft behauptet – die kritischen Medien ins Visier. Es ist die unabhängige Justiz. Sie ist wichtigste Säule des Rechtsstaates, aber nicht seine stärkste, denn sie zu schützen ist wenig populär. Muss denn wirklich gleich wieder jemand gegen das neue Polizeigesetz klagen (dürfen)? Das soll uns doch schützen! Kann man nicht wenigstens kürzere Prozesse machen? Was das wieder kostet! Und müssen die Medien immer in allem rumstochern (dürfen)? Wichtig ist doch, dass der Motor rund läuft!

Je enger das Korsett ist, umso weniger muss man sich um seine eigene Haltung bemühen. Und wenn es allen ringsherum so geht, stellt sich gar ein wohliges Gemeinschaftsgefühl ein. Die Ironie dabei: Die soziale Kontrolle in den sogenannten Parallelgesellschaften funktioniert ebenso. Im Spannungsfeld zwischen Sicherheit und Freiheit unterliegt die Freiheit, wenn diffuse Ängste wabern. Doch mehr Befugnisse auf der einen und mehr Verbote auf der anderen Seite schaffen nicht mehr Sicherheit. Viele Opfer von Gewalt könnten noch leben, wenn nur die geltenden Instrumente professionell angewandt worden wären.

Doch viele träumen von einer Gesellschaft ganz ohne Risiken bei größten persönlichen Freiheiten. Das ist eine gefährliche Utopie: Die bedingungslose Minimierung von Risiken führt zunächst in den überfürsorglichen Nanny-Staat (der schon weiß, was für jeden einzelnen das Beste ist) und schließlich zu einem Regime, das ganz unkontrolliert festlegt, wer ein Risiko für den gesellschaftlichen Frieden ist. Dann wird nur noch gelenkt, ohne Demokratie.