Investitionen in die Infrastruktur, etwa Bau und Sanierung von Autobahnbrücken, sind in Zeiten wirtschaftlicher Flaute besonders hilfreich. (Z1017 Bernd Wüstneck)

Im 2. Quartal 2019 ist die deutsche Wirtschaft um 0,1 Prozent gegenüber dem Vorquartal geschrumpft. Seit 2018 flaut die Konjunktur in Deutschland beträchtlich ab – die Unsicherheiten hinsichtlich der Handelskonflikte zwischen den USA und China sowie den USA und Europa und der dräuende Brexit schlagen auf die Geschäfte des stark exportorientierten Wirtschaftsstandortes Deutschland besonders durch. Aber auch weltweit kränkelt die Konjunktur.

Die investiven Ausgaben der öffentlichen Gebietskörperschaften liegen mit geplanten 2,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) auf niedrigem Niveau, obwohl zahlreiche Untersuchungen eine Investitionslücke insbesondere auf kommunaler Ebene in dreistelliger Milliardenhöhe feststellten und alle deren Auswirkungen kennen: marode Infrastruktur im Verkehrs-, IT- und Bildungsbereich, große Bedarfe im öffentlichen Wohnungsbau und bei der energetischen Sanierung des Wohnbestandes...

Der Bundesfinanzminister verkündet stolz einen Haushaltsüberschuss von mehr als 40 Milliarden Euro im ersten Halbjahr und plant, die Schuldenstandquote in diesem Jahr auf unter 60 Prozent des BIP – dem EU-Referenzwert – zu drücken. Gleichzeitig ist die Verzinsung der Bundesschuld mittlerweile in den negativen Bereich gekippt: Anleger sind also nicht nur bereit, dem Bundesfinanzminister finanzielle Mittel zu leihen, sondern sie bezahlen auch noch dafür, Bundesanleihen erwerben zu dürfen.

Wie geht all dies zusammen? Gar nicht. Eigentlich müsste sich der Bundesfinanzminister allein deshalb verschulden, weil er daran verdienen kann! Jeder rationale Mensch würde dies tun und der Steuerzahler kann verlangen, dass der Finanzminister die Finanzierung der Ausgaben so gestaltet, dass der einzelne Bürger möglichst wenig (steuerlich) belastet wird. Und wenn es dann noch massive Bedarfe gibt, deren strukturelle Bedienung gleichzeitig konjunkturell erwünschte Effekte bringen kann, wird ein massives, kreditfinanziertes Investitionsprogramm offenkundig notwendig und ein Unterlassen geradezu absurd.

Dies sieht übrigens das Ausland ähnlich und wartet händeringend darauf, dass Deutschland zu einer rationalen Finanzpolitik übergeht. Viel zu lange hat Deutschland die Binnennachfrage vernachlässigt und sich auf eine merkantilistische Außenhandelsstrategie verlassen. Für die größte Volkswirtschaft der EU ist dies keine funktionale Politik. Eine investitionsorientierte Finanzpolitik wäre übrigens auch zu vertreten, wenn der vom Finanzminister zu entrichtende Zinssatz wieder in den moderat positiven Bereich steigen würde.

Zur Person

Unser Gastautor

ist Professor für Volkswirtschaftslehre und Direktor des Zentrums für Ökonomische und Soziologische Studien (ZÖSS) an der Universität Hamburg.