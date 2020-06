Polizeibeamte stehen während einer Demonstration gegen Rassismus in Stuttgart vor Demonstranten. (Sebastian Gollnow /dpa)

Das Verhältnis der Bürger zum Staat und damit auch zur Polizei hat sich in den vergangenen 70 Jahren fundamental verändert – zum Glück. Einstige Untertanen, die angesichts einer Uniform den Kopf zwischen die Schultern zogen oder die Hacken zusammenschlugen, sind zu mündigen Bürgern herangereift. Es ist das gute Recht eines jeden, polizeiliches Handeln verstehen zu wollen, infrage zu stellen und sich möglicherweise auch darüber zu beschweren. Das gilt auch für jede andere Behörde.

Dass sich ein solches Verhältnis auf Augenhöhe entwickeln konnte, mit Rechten und Pflichten auf beiden Seiten, daran haben die Achtundsechziger maßgeblichen Anteil: Ihre Skepsis resultierte nicht nur aus den Erfahrungen im Nationalsozialismus, sondern auch aus der riesengroßen Koalition von 1966 bis 1969 mit 90 Prozent der Bundestagsmandate. Das Misstrauen gegen diese Übermacht erzwang die außerparlamentarische ­Opposition.

Spätestens in den 1980er-Jahren begann die Polizei, sich um ein neues Verhältnis zur Bevölkerung zu bemühen. Bürger sollten als Kunden, die Polizisten als Dienstleister verstanden werden. Deeskalation wurde als Grundsatz für das Verhalten in heiklen Situationen bestimmend. Doch mittlerweile schlägt eine gesunde Skepsis gegenüber dem Staat und seinen Institutionen mehr und mehr in Respektlosigkeit und Verachtung um. Mitunter wird sie als politische Haltung verbrämt zur Schau gestellt. „Haut die Bullen platt wie Stullen“ ist aber keine Meinungsäußerung, sondern eine Gewaltandrohung.

Die Polizei, dein Feind und Gegner

Polizeibeamte werden bespuckt, beschimpft und angegriffen, Richter und Staatsanwälte verhöhnt oder attackiert. Dass man die Polizei – zu der 2019 an die 320.000 Frauen und Männer gehörten – bewusst grob als „latent rassistisch“ bezeichnet, ist reine Folklore, zumindest in manchen Milieus. Es passt ins Bild, auch in das Selbstverständnis der derzeitigen SPD-Spitze: die Polizei, dein Feind und Gegner. Wer sich weit links außen sieht, für den ist alles, was nicht an seiner Seite ist, von vornherein rechts.

Sicher, es gibt verstörende Nachrichten, Bilder, Gerichtsverfahren und -urteile, die die Polizei – beziehungsweise, und das darf nicht unterschlagen werden: einzelne Polizisten – in ein schlechtes Licht rücken. Vor einem Jahr löste Friedrich Merz, einst Vorsitzender der CDU-Bundestagsfraktion, eine Debatte aus, als er in der Bundeswehr und der Bundespolizei große AfD-Sympathien ausmachte und ihm Funktionäre der Gewerkschaft der Polizei (GdP) zustimmten. Ernst G. Walter, bis Ende März GdP-Bundesvorsitzender, berichtete dem „Handelsblatt“ von Frustrationen, die entstehen, „wenn Sie zum Beispiel als Bundespolizist am Bahnhof Tag für Tag den gleichen Taschendieb, Drogendealer oder andere Kriminelle erwischen, die Gerichte die Täter aber umgehend wieder wegen angeblich guter Sozialprognosen auf freien Fuß setzen“.

Die Polizei selbst hat ebenfalls Anteil daran, dass ihr Image leidet. Es gibt selbstverständlich Beamte, die sich als Freund und Helfer beweisen, Eichhörnchen retten oder Kindern beibringen, wie man sich am Zebrastreifen verhält. Aber es gibt auch Beamte, die Bürger ihre Überlegenheit in unangenehmer Weise spüren lassen oder denen es selbst an Respekt gebricht, beispielsweise gegenüber eben jener Klientel am Bahnhof.

Dass die Arbeit im Streifendienst gefährlich, anstrengend und frustrierend ist, kann wohl niemand ernsthaft bestreiten. Ohne Nerven aus Stahl geht es nicht. Doch wer sich (freiwillig) mit dem Vorrecht ausstatten lässt, im Namen des Staates Gewalt auszuüben, darf sich keine Blöße geben, einerlei welche Erfahrungen er auf der Straße macht.

Eine falsch verstandene Solidarität

Nicht zuletzt ist es das Selbstverständnis der Polizei als Club der Prügelknaben und Unverstandenen, das das entspannte und gedeihliche Verhältnis zwischen selbstbewussten Polizisten und selbstbewussten Bürgern trüben kann. Denn es stärkt einen Korpsgeist, eine falsch verstandene Solidarität, die interne Kritiker zum Verstummen bringt und berufliche Reflexion unterbindet. Dieser Korpsgeist nimmt allerdings zu, wenn man sich nach außen verteidigen muss, wie gegen den Vorwurf des „latenten Rassismus“ in den eigenen Reihen.

Saskia Esken hat der Sache also einen Bärendienst getan, selbst wenn die Debatte eine Beschwerdestelle hervorbringen sollte, was ein Gewinn wäre. Man kann davon ausgehen, dass sich in der Polizei nun latente Ressentiments gegen eine andere Personengruppe verbreiten: gegen Sozialdemokraten.