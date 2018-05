Schon morgens in der Schule geht es los: Ein Kinder-Fruchtjoghurt findet sich in fast jeder Brotdose, ein süßer Durstlöscher gehört natürlich auch zum Pausen-Frühstück. Am Nachmittag zu Hause gibt es dann als Willkommensgruß ein „Ü-Ei“ – wie praktisch, Spielzeug und Nahrungsmittel in einem. Später kommen die Großeltern zu Besuch, haben für das geliebte Enkelkind eine Tüte Gummibärchen mitgebracht. Und natürlich steht dann auch ein Stück Kuchen auf dem Tisch – mit ganz viel leckerer Sahne.

Viele Kinder werden mit Süßem regelrecht abgefüttert. Mit gravierenden Folgen: Mittlerweile sind 15 Prozent der Mädchen und Jungen im Alter von drei bis 17 Jahren übergewichtig oder sogar fettleibig. Tendenz steigend. Laut einer anderen Statistik nimmt ein Fünfjähriger in wohlhabenden Ländern so viel Zucker in einem Jahr auf, wie er selbst wiegt.

Immer lauter werden die Rufe nach einer Zuckersteuer. Anfang Mai forderte ein Bündnis von mehr als 2000 Ärzten, Fachorganisationen und Krankenkassen die Einführung dieser „Sündensteuer“. Auch aus der SPD mehren sich die Stimmen, die einen hohen Zuckergehalt besteuern wollen. Großbritannien macht es seit einem Monat vor: Dort wird eine Abgabe auf ungesunde Mixturen erhoben. Softdrinks mit mehr als fünf Gramm Zucker pro 100 Millimeter werden mit 18 Pence (20,5 Cent) pro Liter besteuert. Die Getränkeindustrie hat reagiert, nun stehen teilweise Produkte mit verringertem Zuckergehalt im Regal. Auf den ersten Blick klingt das nach einer guten Idee. Auch wenn man geneigt ist, erst einmal Böses zu denken, wenn Politiker sich für eine neue Genusssteuer stark machen. Denn die täte sich lohnen. Würde man auf stark zuckerhaltige Getränke eine Abgabe von 20 Cent pro Liter erheben, dann würde allein die Marke Coca-Cola mehr als 500 Millionen Euro jährlich in die Staatskasse spülen.

Doch Ernährungsministerin Julia Klöckner sträubt sich, sie möchte nicht die „Ernährungspolizei“ spielen und setzt vielmehr auf eine „nationale Reduktionsstrategie“. Aus guten Gründen. Das Thema ist viel zu wichtig und viel zu komplex, um es mit der Steuer lösen zu können. Richtig ist: Falsche Ernährungsgewohnheiten sind für viele Wohlstandskrankheiten verantwortlich. Doch dieses Problem geht weit über den Zucker hinaus. Der zunehmende Konsum von Fertiggerichten, der Fast Food-Boom, die Menge an Gesamtkalorien und nicht zuletzt mangelnde Bewegung spielen bei den Ernährungsdefiziten mit rein.

Das Drehen an der Preisspirale wäre der einfachste Weg – doch der ist selten der richtige. Eine sinnvollere Alternative wäre es zum Beispiel, die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel neu zu justieren. Die meisten Lebensmittel werden mit einem ermäßigten Satz von sieben Prozent besteuert. Man könnte auf ungesunde Produkte den vollen Satz in Höhe von 19 Prozent berechnen und im Gegenzug gesunde Nahrungsgüter von der Mehrwertsteuer befreien.

Doch auch dieser Ansatz würde bei Weitem nicht ausreichen, um die Deutschen schlanker und gesünder zu machen. Denn das große Problem ist nicht das eine Glas Cola zuviel, sondern der Zucker in einer Vielzahl von Lebensmitteln, in denen wir ihn nicht vermuten: Fertigpizza, Fruchtjoghurt, Knäckebrot, Früchte-Müsli etc.. Ein Problem, das die Politik einfach aus der Welt schaffen könnte: mit der Lebensmittel-Ampel. Die zeigt in den Farben Rot, Gelb und Grün auf der Verpackung den Gehalt an gesundheitsrelevanten Nährstoffen wie Fett, Zucker und Salz an. Doch im Bundestag scheiterten mehrere Anläufe, die Ampel einzuführen, am geballten Widerstand der Lebensmittellobby. Zuletzt im Juni 2017.

Auch Werbelügen bei Lebensmitteln sollten gesetzlich unterbunden werden. Ausgerechnet Kinder stehen oft im Visier der Marketing-Strategen. Ob Fruchtzwerge, Milchschnitte oder die klassische Capri-Sonne – in diesen und in vielen anderen Lebensmitteln für Kinder ist zu viel Zucker drin. Oft werden Produkte voller Fett und Zucker als wertvolle Ernährung angepriesen. Coca Cola versucht sogar, Kinder und Jugendliche in den sozialen Medien zu ködern. Youtube-Stars und bekannte Instagram-Blogger werden für Werbezwecke eingekauft.

Mit Aufklärung und Vorbild-Funktion müsste man dagegen halten – im Elternhaus wie in der Schule. Es ist ein ganzes Bündel an Schritten nötig, will man Übergewicht und Fettleibigkeit in unserer Gesellschaft eindämmen. Der populistische Ruf nach der Zuckersteuer reicht nicht aus.