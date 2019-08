Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Umweltminister Sigmar Gabriel (SPD, M.) und der dänische Ministerpräsident Anders Fogh Rassmussen, aufgenommen im August 2007 am Eisfjord bei Ilulissat in Grönland. (Michael Kappeler/dpa)

Erinnern Sie sich noch an Angela Merkels roten Anorak? Vor zwölf Jahre eigens gekauft für schöne Fotos vor grönländischen Eisbergen. Begleitet von ihrem damaligen Umweltminister Sigmar Gabriel, dem Paten des kleinen Berliner Eisbären Knut und Medienstar von 2007, wollte sie sich ein Bild vom hoch im Norden bereits real existierenden Klimawandel machen. Und, so Merkel, verdeutlichen, „welche Herausforderungen auf der Menschheit ruhen". Denn nur dann könne mit „Elan und Tatkraft“ dagegen vorgegangen werden. Einen Sommer lang war der Klimawandel das alles beherrschende Thema.

Es gab dann aber wieder auch andere Probleme. Fortan trat die Klima-Kanzlerin von 2007 kräftig auf die umweltpolitische Bremse. Vor allem zum Wohl der Autohersteller. Nun ist alles wieder anders. Unter dem Eindruck der Greta-Bewegung (FridaysForFuture) überbieten sich die Parteien jenseits von AfD und FDP an Vorschlägen zur Klimarettung, allen voran Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, dessen CSU bislang allen umweltpolitischen Fortschritten stets im Wege stand.

Der plötzliche Wandel des CSU-Chefs vom Industriepolitiker zum schwarzen Obergrünen hat nur ein paar ärgerliche Schönheitsfehler. Ein früherer Kohleausstieg betrifft Bayern gar nicht. Und wer der klammen Bahn die Mehrwertsteuerausfälle erstattet, sagt Söder auch nicht. Und das von ihm geforderte Staatsziel Klimaschutz ist kostenlose Symbolpolitik. Berufen kann man sich darauf nicht, wie sich beim Umweltschutz zeigt, der seit 1994 in der Verfassung steht.

Ärgerlich auch, dass der ergrünte Zeitgeist verbal willig, Mensch und Politik im Alltag aber schwach sind. TÜV und Dekra blockieren die Zulassung von Elektro-Fahrschulwagen, weil es ihnen darin an den Knien zu eng ist, und Verkehrsminister Andreas Scheuer schaut nur zu. Die Energiewende stockt, weil Klagen, behördliche und gerichtliche Einwände den Bau von 2 100 Windkraftanlagen blockieren und so eine Zukunftsbranche nun in Existenznot ist. In Söders Bayern ist 2019 noch kein einziges Windrad gebaut worden. Dafür ist die Zahl der Flugreisenden unter dreißig in diesem Jahr noch mal gestiegen, der Verkauf von Spritfressern boomt.

Und es droht von der EU eine saftige Strafe, weil Deutschland eine 28 Jahre alte Richtlinie zur Verringerung der Belastung des Grundwassers durch Dünger noch immer ignoriert. Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner tut nichts gegen den Einsatz des Umweltgiftes Glyphosat, nichts gegen Reserveantibiotika in der Tierhaltung. Seit dem Amtsantritt von Kanzlerin Merkel 2005 wurden die Mittel zur Förderung einer naturfreundlicheren ökologischen Landwirtschaft deutlich gekürzt. Da war zuvor die Regierung des Gerhard Schröder schon weit grüner.