Kein Fall, in dem ein Kind verschwunden ist und mutmaßlich umgebracht wur­de, hat in der Welt so viel Aufsehen erregt wie das Schicksal von Madeleine „Maddie“ McCann. Der anfängliche Verdacht gegen die Eltern aus Großbritannien, die schreienden Schlagzeilen in den Boulevardblättern, Mutmaßungen, ob das Mädchen möglicherweise doch noch lebt, der kriminalistische Aufwand über viele Jahre hinweg, Klagen, Schadenersatz, eine Website mit dem Aufruf, bei der Suche zu helfen, Bücher, die geschrieben wurden – selbst der Papst war involviert.

Eine globale Geschichte, die immer weiter erzählt wird. Dass nun plötzlich ein Deutscher die Hauptrolle spielt, dass Braunschweig und Kiel die neuen Schauplätze sind, hat noch einmal ungeahnte Wellen ausgelöst. Bundeskriminalamt und Staatsanwaltschaft hatten Anfang Juni überraschend mitgeteilt, dass der Mann, ein 43-Jähriger, verdächtigt wird, Maddie ermordet zu haben. Steht der Fall jetzt vor der Aufklärung?

Christian B. sitzt in Kiel im Gefängnis eine Strafe wegen Drogenhandels ab. Er ist ein notorischer Krimineller, der auch schon wegen Einbruchs, Kindesmissbrauchs und Vergewaltigung verurteilt wurde. Seit die Ermittler ihren Mordverdacht preisgegeben haben, gelten für den Mann besondere Sicherheitsbestimmungen. Er ist in einen anderen Trakt der JVA verlegt worden, isoliert von seinen Mitgefangenen, die ihn attackieren könnten, so die Befürchtung der Behörden. Anwaltlich vertreten wird der Häftling unter anderen von Johann Schwenn. Der Verteidiger gehört zu den Prominenten seiner Zunft. Er stand zum Beispiel dem TV-Wettermoderator Jörg Kachelmann zur Seite, der wegen mutmaßlicher Vergewaltigung angeklagt war. Auch Markus Wolf, Gregor Gysi, Jan Ullrich und Jan Philipp Reemtsma gehörten zu seinen Mandanten.

Bereits 2013 im Visier der Ermittler

B. war, wie jetzt bekannt wurde, im Fall Maddie bereits 2013 ins Visier der Ermittler geraten. Damals lebte er in Braunschweig. Nach Informationen des „Spiegel“ hatte das Bundeskriminalamt (BKA) einen vertrau­lichen Hinweis bekommen und bat die Braunschweiger Polizei um Informationen über den Mann, der bei der Behörde bereits einschlägig als Sexualstraftäter bekannt war. Fast zeitgleich bekam B. eine Vorladung als Zeuge. Der Grund, laut „Spiegel“, dem nach eigenen Angaben interne Unterlagen vorliegen: „Vermisstensache Madeleine McCann (Tatort Portugal). Personenüberprüfung des Christian B.“. Der Tatverdächtige war nun gewarnt und hätte Beweismittel verschwinden lassen können. Die Ermittlungen verliefen damals jedenfalls im Sande.

Der Hinweis ans BKA, die Vorgeschichte als Krimineller, der sich an Kindern vergeht, und dann vor allem dies: B. lebte nach Erkenntnissen des BKA von 1995 bis 2007 mehr oder weniger dauerhaft an der Algarve, un­ter anderem für einige Jahre in einem Haus in der Nähe von Praia da Luz. In dem portugiesischen Ferienort war am 3. Mai 2007 die damals dreijährige Maddie aus einer Appartementanlage verschwunden. Die Eltern hatten sie mit ihren beiden Geschwistern allein gelassen und die Terrassentür nicht zugemacht. Das Paar war an dem Abend in einem nahe gelegenen Restaurant essen gegangen. Die Polizei weiß, dass das Handy von B. an dem Tag in Praia da Luz eingeloggt war.

Anderthalb Jahre vor dem Verschwinden des Mädchens war im selben Ort eine 72 Jahre alte US-Amerikanerin vergewaltigt und beraubt worden. Wie im Fall Maddie drang der Täter über eine Terrassentür im Erdgeschoss in die Ferienwohnung ein. Jahre später meldete sich ein Zeuge, der Christian B. schwer belastete. Er sprach von Videoaufnahmen, die einen maskierten Mann zeigen, angeblich B., der die Seniorin brutal quält. Der Zeuge konnte aber nichts vorlegen, er sagte aus, die Aufnahmen vernichtet zu haben. Überführt wurde B. trotzdem, als Beweis diente ein Körperhaar von ihm, das auf dem Bett der 72-Jährigen gefunden worden war. Das Landgericht Braunschweig verurteilte B. im Dezember 2019 wegen schwerer Vergewaltigung und anderer Straftaten zu sieben Jahren Haft. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, weil Revision beim Bundesgerichtshof eingelegt wurde.

Am gleichen Tag, als der Verdacht publik wurde, dass B. es gewesen sein könnte, der Maddie entführt und getötet hat, wurde der Fall in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY . . . ungelöst“ noch einmal aufgerollt. Es gab danach Hunderte Hinweise aus der Bevölkerung, die jetzt abgearbeitet werden. B. hat sich zu dem Verdacht noch nicht geäußert, geschweige denn, ein Geständnis abgelegt. Die Polizei sucht deshalb weitere Beweise. „Für einen Haftbefehl oder eine Anklage reicht es noch nicht aus“, sagt der zuständige Staatsanwalt.