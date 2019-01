Hans-Peter Schneider: Ich sehe die Verweigerung der Länder, dem Digitalpakt in der Form zuzustimmen, wie ihn der Bund vorgesehen hat, nicht als Aufbäumen, sondern als Aufbauen des Föderalismus. An der Spitze des Protests stand ja Winfried Kretschmann. Ich kenne den Ministerpräsidenten Baden-Württembergs schon lange. Er war glücklicherweise schon immer ein überzeugter Föderalist.

Eigentlich ist ein Behaupten gegen den Bund nicht nötig: Die Länder verhandeln mit dem Bund auf Augenhöhe, sie sind ihm nicht untergeordnet. Beide begegnen sich verfassungsrechtlich auf gleicher Ebene. Die Länder haben über den Bundesrat sogar ein Mitspracherecht bei Verfassungsänderungen.

Das stimmt. Der Föderalismus ist in Deutschland leider nicht sehr populär. Oft klagen beispielsweise Eltern über den Bildungsföderalismus: Wenn man von einem Bundesland in ein anderes ziehe, bekomme man ein neues Schulsystem aufgezwungen. Doch genau das ist ein Vorteil des Föderalismus: Er ermöglicht den Ländern, verschiedene Schulsysteme auszuprobieren, um das beste zu finden. Der Föderalismus ermöglicht eine Labor-Situation. Wäre die Bundesrepublik zentralistisch organisiert, müssten Eltern damit rechnen, dass jeder Regierungswechsel im Bund die gesamte Bildungslandschaft verändert. Das können Eltern erst recht nicht wollen.

So ist es. Föderalismus garantiert Bürgernähe.

Das Problem am Digitalpakt ist vor allem seine Finanzierung. Der Bund verlangt, dass die Länder ihn in derselben Höhe wie die Bundeszuschüsse mitfinanzieren. Wenn der Bund die Digitalisierung an Schulen vorantreiben will, soll er das tun, ohne die Länder in Haftung zu nehmen. Dass die Länder ihren Teil dazu beitragen, dagegen spricht nichts, aber ihnen 50 Prozent der Kosten aufzubürden, ist absurd. Damit bindet der Bund zu viele Mittel an seine Zwecke. Es gibt andere Gemeinschaftsaufgaben, da tragen die Länder nur zehn Prozent bei.

Genauso ist es.

Die Länder haben bereits eine Erhöhung der Umsatzsteuerpunkte ab 2020 durchgesetzt. Das war Teil der Reform des Länderfinanzausgleichs und der Finanzverfassung, zulasten des Bundes. Der horizontale Länderfinanzausgleich fällt weg, die reichen Länder müssen nicht mehr für die armen Länder zahlen, das übernimmt der Bund. Und im Gegenzug haben die Länder einen größeren Anteil an der Umsatzsteuer bekommen. Das konnte aber nur gelingen, weil sich alle Länder mit ihren Forderungen gemeinsam gegen den Bund gestellt haben. Das hat es vorher so noch nie gegeben.

Nein, denn mit den Zuständigkeiten sind immer auch Lasten verbunden, von denen die Länder künftig verschont bleiben. Je stärker eine bundesstaatliche Ordnung die Kompetenzen von Bund und Ländern trennt, desto höher ist der Kooperationsbedarf zwischen ihnen. Das ist eine Grundregel des Föderalismus, der aus einem ständigen Geben und Nehmen besteht.

Bremen ist zwar klein, aber fein. Ich will auf Bremen nichts kommen lassen. Allerdings ist es richtig, dass die Fesseln der Schuldenbremse eine harte und durch den Stabilitätsrat kontrollierte Einschränkung der politischen Handlungsfreiheit bedeuten. Deshalb habe ich mich stets gegen die Schuldenbremse auf Länderebene ausgesprochen. Ich bedauere es auch sehr, dass man sich bei der Föderalismusreform III nicht auf eine Altschuldenregelung einigen könnte, die beispielsweise mit dem Soli finanziert werden könnte. Das wäre für Bremen ein großer Schritt gewesen, um seine Eigenständigkeit als Gliedstaat zu verteidigen.

Wenn der Föderalismus als Laboratorium verstanden wird, hat eine kleine Einheit wie Bremen enorme Vorteile gegenüber einem Flächenstaat wie Bayern oder Nordrhein-Westfalen. Ein Stadtstaat ist deutlich flexibler. Bremen könnte meiner Meinung nach noch erheblich mehr tun, um diese Laboratoriumsfunktion wahrzunehmen, auch ohne dass dies viel Geld kostet. Die Bildungsergebnisse in den Pisa-Studien sind ja nicht so, dass man sich Sorgen machen müsste, ein hervorragendes System aufzugeben.

Der deutsche Föderalismus setzt stark auf die Kooperation zwischen den Ländern, nicht auf das Abgrenzen durch Wettbewerb. Er war und ist stets solidarischer Föderalismus; ihn kennzeichnet bündische Solidarität. Dieser Zusammenhalt ist wichtig. Die Länder tragen die Hauptlast der Verwaltung, indem sie nicht nur ihre eigenen Gesetze, sondern auch die des Bundes ausführen müssen. Das Grundgesetz hat ihnen diese Zuständigkeit übertragen. Es ist wichtig, dass sich die Länder gemeinsam gegen den Bund behaupten, wie es bei der sogenannten Föderalismusreform III geschehen ist.

Durch die Föderalismusreformen I, II und III ist er ganz klar gestärkt worden.

In der EU gibt es nur drei Bundesstaaten: Österreich, Belgien und uns. Deshalb ist es schwer, in Brüssel Verständnis für die Bedingungen und Bedürfnisse eines föderativen Systems zu wecken.

Das ist richtig, es gibt einen merkwürdigen Widerspruch zwischen der Geringschätzung des Föderalismus auf der einen und der Sehnsucht nach kleinen Einheiten auf der anderen Seite.

Mehr Kretschmänner und -frauen.

Zur Person

Hans-Peter Schneider

ist Direktor des Deutschen Instituts für Föderalismusforschung in Hannover. Dort war er auch Professor für Staats- und Verwaltungsrecht. Schneider hat in Bremen das Alte Gymnasium besucht und war von 1979 bis 1991 stellvertretendes Mitglied des bremischen Staatsgerichtshofs.