Antonio Guterres, Generalsekretär der Vereinten Nationen. (Li Muzi/dpa)

Man würde es ja so gerne glauben: Die Vollversammlung der Vereinten Nationen, die ab diesem Dienstag zum 73. Mal am East River in New York tagt, bringt die Menschheit dem Weltfrieden näher. Man wird über all die mörderischen Konflikte in der sachlichen Atmosphäre des betagten Hochhauses sprechen und gute Kompromisse finden: für Syrien, für die Ukraine, für Kaschmir, für Israel und Palästina, für Nord- und Südkorea, für den Jemen und den Kongo, für die Kurden, die Uiguren und die Rohingya . . .

Ja, so war es einmal gedacht, als die UN unter dem Eindruck des Zweiten Weltkrieges gegründet wurden – dann aber umgehend als Bühne für den diplomatischen Schlagabtausch im Kalten Krieg herhalten mussten. Heute ist die Welt nicht mehr bipolar, aber die Fronten sind ebenso starr: siehe Syrien, siehe Ukraine. Hinzu kamen neue Player, allen voran China, aber auch verfeindete regionale Mächte wie Indien und Pakistan, Iran und Saudi-Arabien.

Der amtierende UN-Generalsekretär Guterres kämpft unverdrossen für eine Weltordnung, die auf verbindlichen Regeln beruht. Ein höheres Ziel kann man sich nicht stecken, Respekt! Gleichzeitig beklagt der Portugiese, dass der Multilateralismus „aus verschiedenen Richtungen attackiert“ werde. Aber wie multilateral sind die UN denn überhaupt? Die einzige globale Regel, die eisern eingehalten wird, ist das Veto-Recht der fünf ständigen Mitglieder des Weltsicherheitsrates. Bei der Befriedung von Konflikten oder der Ahndung von Menschheitsverbrechen ist das extrem hinderlich: Nahezu jeder Schurke hat einen Paten in dem exklusiven Klub.

Also alles sinnlos? Nein, denn es schadet nie, wenn die Mächtigen der Welt einmal direkt miteinander sprechen. Zudem werden Themen verhandelt, an deren Lösung über alle ideologischen Grenzen hinweg Interesse besteht: etwa der Kampf gegen Drogen und für mehr Klimaschutz. Es lohnt, auch wenn sich Fortschritte nur im Schneckentempo nähern.