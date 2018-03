Konnte dem Daesch und ihren Peinigern entfliehen: Die 18 Jahre alte Sameera Al Silo. (Charlotte Behr)

Am 3. August 2014 überfallen schwerbewaffnete Männer die Dörfer des nordirakischen Distrikts Sindschar. Sie gehören zur islamistischen Terrororganisation Daesch, die im Nahen Osten einen Gottesstaat errichten will. In Sindschar leben zu dem Zeitpunkt die meisten Jesiden – Angehörige einer religiösen Minderheit, die einen Engel in Form eines blauen Pfaus anbetet. Für die Extremisten gelten sie als „kuffar“, Ungläubige. Etwa 10.000 Jesiden werden entführt oder ermordet, Tausende Frauen versklavt und verkauft.

Bis heute befinden sich laut UN noch circa 1700 jesidische Frauen in den Händen des Daesch. Diejenigen, die fliehen konnten, sind schwer traumatisiert. Um ihnen zu helfen, wurde 2015 ein Sonderprogramm ins Leben gerufen. Auch Niedersachsen hat mehrere Dutzend Frauen aufgenommen. Unter ihnen befindet sich Sameera Al Silo. Die junge Frau hat dem WESER-KURIER ihre Geschichte* erzählt.

Nah an der Grenze zwischen Syrien und der Türkei sitzt Sameera Al Silo in einem Haus. Still, mit fünf weiteren jungen Frauen. Sie warten. Auf die Morgendämmerung, die genug Licht zur Orientierung bieten soll. Und genug Dunkelheit, um Fliehende zu beschützen. Drei Männer sollen die Frauen über die türkische Grenze schleusen. Unsichtbar. So unsichtbar wie die Grenze, die das sichere Gebiet vom unsicheren trennt. Das Flüchtlingsland vom Bürgerkriegsland.

Innerhalb des Daesch gebe es keine Menschlichkeit, keine Wärme, sagt Al Silo. „Das, was mich am Leben gehalten hat, war der Gedanke an meine Familie.“ Auch an sie muss Sameera Al Silo denken, während die Stunden vergehen. Heute ist sie 18 Jahre alt. Als der Daesch in ihre Region kam, war die junge Frau 15. Sie wohnte mit ihren Eltern und vier Geschwistern in Til Izer, einem Dorf im südlichen Teil des Sindschar-Distrikts. Ihr Vater war Automechaniker, Al Silo besuchte die neunte Klasse. Einen genauen Berufswunsch habe sie damals nicht gehabt, sie hätte aber gern die Universität besucht.

2007 war Til Izer schon einmal Ziel eines Überfalls. Selbstmordattentäter fuhren Lastwagen mit Sprengstoff in mehrere jesidische Dörfer der Region. Mehr als 500 Menschen starben, etwa 1500 wurden verletzt: eine der tödlichsten Attacken im Irak nach der US-Besetzung 2003.

Am 3. August 2014 nehmen die Terroristen das Dorf erneut ins Visier. Die Milizen kommen mitten in der Nacht. „Gegen drei Uhr“, sagt Al Silo. Sie tragen Waffen und die schwarzen Daesch-Flaggen bei sich. Zeit zum Fliehen bleibt Al Silo und ihrer Familie nicht. Sie werden direkt beim Haus des Onkels aufgegriffen.

"Sie befahlen uns, Handys, Schmuck und Geld abzugeben"

Mehrere Stunden harren sie dort aus, ohne zu wissen, was als Nächstes passiert. Vermummte Angreifer trennen schließlich die Frauen und Kinder von den Männern. „Sie befahlen uns, Handys, Schmuck und Geld abzugeben“, erinnert sich Al Silo. Dann pferchen die Daesch-Anhänger die jüngeren Frauen in einen Wagen und fahren davon. Das letzte, was Al Silo in dieser Nacht hört, sind die Salven der Gewehre. Die Männer ihrer Familie hatten sich geweigert, zum Islam zu konvertieren. Al Silo weiß in diesem Moment: Ihr Vater und ihr Onkel sind tot.

Was folgt, ist ein Martyrium: Al Silo wird von ihrer Mutter und den Brüdern getrennt. In der brennenden Hitze werden die jüngeren Frauen von einem Dorf zum nächsten transportiert. Immer mehr Gefangene zwängen sich in den Wagen, bis sie schließlich nach al-Ba’aj gelangen. Etwa 500 Menschen sind hier in einer Schule eingesperrt. Darunter Al Silo. Ohne Essen und Trinken warten die Gefangenen stundenlang darauf, dass ein Kämpfer jede der Frauen einzeln aufruft. Wer sich wehrt, wird mit Stöcken geschlagen. Al Silo wehrt sich nicht. Sie wird in einen Bus nach Mossul gesteckt.

"Wir versuchten, unsere Gesichte hinter Schals zu verstecken"

Beim Gespräch mit dem WESER-KURIER trägt Al Silo dunkle Schlaghosen und bunte Sportschuhe mit aufgemalten Blitzen. Die langen glatten Haare reichen ihr bis zur Taille. Sie ist modisch angezogen, wie viele Jugendliche in ihrem Alter. Doch wenn sie redet, wirkt sie viel erwachsener. Sie zögert nicht in ihrer Erzählung, spricht entschlossen in ihrer Muttersprache. Ein Mitarbeiter des Zentralrats der Yeziden in Deutschland sagt: „Sie will diese Geschichte erzählen.“ Das sei eine Art, das Vergangene aufzuarbeiten.

In Mossul werden die Gefangenen in Veranstaltungshallen eingesperrt. Orte, an denen Menschen einst tanzten und ihre Hochzeiten feierten, ihre beste Kleidung und die schönste Frisur zur Schau stellten. Doch das war einmal. Nun werden die Frauen einzeln fotografiert. „Wir versuchten, unsere Gesichter hinter Schals zu verstecken“, sagt Al Silo. Ein Iraker, der sich Scheik Abu Mohammed nennen lässt, zwingt sie, die Tücher abzunehmen.

Möchte ihr Gesicht lieber nicht zeigen: Sameera Al Silo (Charlotte Behr)

Etwa 6000 Menschen sind es, die in Al Silos Lager zusammengepfercht sind. Es ist eng, kaum Platz zum Hinlegen, täglich gibt es nur eine Ration zu essen. Mehrfach werden die Frauen vergewaltigt. Von Emiren, Befehlshabern des Daesch. Sie wollen die Frauen brechen, sie zwingen zu konvertieren. Auch, indem sie die Mütter von ihren Kindern trennen. Al Silo erinnert sich an die Schreie, die Schläge. Doch für Jesiden ist der Glaube von zentraler Bedeutung. Wer diesen ablehnt, wird aus der Gemeinschaft verstoßen. Für Al Silo und Dutzende weitere Frauen geht es kurze Zeit später weiter nach Rakka in Nordsyrien. Elf Stunden sitzen sie in einem Bus.

Rakka, einst eine florierende Stadt mit etwa 200 000 Einwohnern am Ufer des Euphrats, geriet 2013 unter die Kontrolle des Daesch. Die Milizen wandelten Parks und Freizeitorte in Exekutionsplätze um. Als die syrischen Rebellen 2017 die Stadt zurückeroberten, waren von manchen Vierteln nur Ruinen übrig.

"Stundenlang haben sie uns nicht in Ruhe gelassen"

Ein Mann mit schwarzem Gewand und verhülltem Gesicht fragt Al Silo nach ihrem Namen, Alter, Arabischkenntnissen. Obwohl sie Arabisch in der Schule gelernt hat, verneint sie. Die junge Frau wird in ein weiteres Haus verschleppt. In dem Haus, sagt Al Silo, habe der oberste Daesch-Führer Abu Bakr Al-Baghdadi mit seinen drei Frauen gewohnt. Sie meint, ihn später in den Medien erkannt zu haben. Er zwingt sie und die anderen neun Mädchen, die mit ihr dort waren, sich islamisch zu kleiden und zu beten. „Stundenlang haben sie uns nicht in Ruhe gelassen.“ Früh am Morgen nehmen Kampfflugzeuge Rakka und das Haus unter Beschuss. Al Silo und die anderen Frauen werden schnell in ein anderes Gebäude gebracht. Der mutmaßliche Daesch-Anführer will nichts mehr von ihnen wissen. „Er dachte, wir hätten Unglück gebracht.“

Als Al Silo all das erzählt, sitzt sie im jesidischen Forum in Oldenburg. Auf einer der Wände ist Lalisch, der heilige Ort der Jesiden, in sanften Farben gemalt. Kegelförmige Kuppeln eines Tempels inmitten einer hügeligen Landschaft sind dort zu sehen, während sich die junge Frau an ihre schrecklichen Erlebnisse erinnert.

In Rakka wird Al Silo nun zum „Geschenk“. Der Beschenkte ist ein Syrer, der mit seinen zwei Frauen, seiner Mutter und den Kindern in der Stadt lebt. „Du bist mein Eigentum“, sagt er zu Al Silo. Als sie sich weigert, dem Mann ins Bett zu folgen, zerrt er sie an den Haaren, bringt sie zum Auto und fährt zu einer Kaserne des Daesch. „Er drohte, mich den etwa 100 Soldaten zu überlassen, sollte ich mich weiterhin weigern“, erinnert sich die junge Frau.

Al Silo versucht, Hilfe zu bekommen. Von der Mutter, von den Töchtern ihres Peinigers. Doch die bezeichnen sie als „Ungläubige“, als „Abschaum“. Sie sei stolz auf ihren Sohn, sagt die Mutter. Der Syrer schlägt Al Silo. So fest, dass sie gegen eine Treppe fällt und das Bewusstsein verliert. Stunden später wacht sie auf, Blut überströmt, das Gesicht geschwollen.

Anderthalb Monate bleibt Al Silo in dem Haus. Eines Tages legt der Mann der jungen Frau Handschellen an, fährt mit ihr weg und vergeht sich an ihr. Al Silo ist nun eine Sexsklavin. Auf dem Rückweg kommen sie an einem Garten in Rakka vorbei, in dem abgetrennte Köpfe auf Zaunpflöcken aufgespießt sind. „Das war eine Drohung, aber ich hatte keine Angst“, sagt Al Silo. Tatsächlich existieren Videoaufnahmen, die zeigen, dass der Daesch in Rakka abgetrennte Köpfe von exekutierten Menschen auf Zaunpflöcken in der Stadt zur Schau stellte – als Warnung für die Gegner des Kalifats.

"Dann hatte ich wieder Hoffnung"

Kurz darauf wird Al Silo an einen australischen Kämpfer mit Ehefrau und fünf Kindern verkauft. Er hat weitere Sklavinnen, darunter eine Freundin Al Silos. Eines Tages finden die beiden Frauen ein altes Smartphone. Der Australier erlaubt, dass sie damit Filme streamen. Doch stattdessen gelingt es den Frauen, über einen Chatdienst einen Cousin zu kontaktieren. Nach etwa drei Monaten Gefangenschaft hört Al Silo zum ersten Mal die Stimme ihrer Mutter, die sich zwischenzeitlich befreien konnte. „Sie sagte, ich sollte zuversichtlich sein. Dann hatte ich wieder Hoffnung“, sagt Al Silo.

Ihre Verwandten versuchen, eine Rettungsaktion über jesidische Unterhändler zu organisieren. Die ersten Versuche schlagen fehl. Doch als die Kämpfer des Daesch an der Front sind, unternehmen die jungen Jesidinnen einen weiteren Fluchtversuch. Sie ziehen sich Schleier vor das Gesicht und verlassen das Haus unbemerkt.

Mithilfe von Mittelsmännern schaffen es die Frauen bis zur türkischen Grenze. Zu Fuß wollen sie die Grenze überqueren, beim zweiten Mal klappt es. Von dort geht es weiter in den Irak. „An der Grenze wartete mein älterer Bruder auf mich“, erinnert sich Al Silo. Das Gefühl, das ich dort empfunden habe, war unbeschreiblich.“ Es ist das erste Mal, dass Al Silos Augen während des fast dreistündigen Gesprächs anfangen zu leuchten. Auch, als sie von dem erzählt, was danach passierte: In einem Flüchtlingscamp in Dohuk trifft sie auf ihre Mutter und die jüngeren Brüder. Nach Monaten im Camp werden sie für das deutsche Sonderprogramm ausgewählt und im September 2015 nach Niedersachsen ausgeflogen. Dort leben sie bis heute.

Religion mit Tradition: Jesidinnen beim Neujahrsfest. (Ari Jalal)

Die Jesiden

Die Jesiden sind eine kurdischstämmige Minderheit, die vorwiegend im Nordirak angesiedelt ist. Weitere jesidische Gemeinschaften finden sich in Syrien, Armenien, Georgien und der Türkei.

Meist sprechen die Jesiden Kurmandschi. Die Gemeinschaft ist durch eine monotheistische Religion charakterisiert, die Elemente des Christentums, Islams sowie des persischen Zoroastrismus enthält. Ihre Wurzeln sollen einige Jahrtausende zurückreichen.

Die Jesiden beten einen Engel in Form eines blauen Pfaues, den Melek Taus, an. Dieser dient im jesidischen Glauben als Stellvertreter des Allmächtigen und Ansprechpartner der Gläubigen. Dieser religiöse Aspekt ist den Jesiden in den vergangenen Jahrhunderten immer wieder zum Verhängnis geworden. Denn im Islam wird der Melek Taus als „gefallener Engel“ betrachtet – also als Symbol des Bösen. Das Missverständnis brachte den Jesiden den Ruf der „Teufelsanbeter“ ein und führte immer wieder zu Verfolgungen.

Die vielen Übergriffe haben bewirkt, dass die Jesiden in den vergangenen Jahrhunderten stärker zusammengerückt sind und sich gleichzeitig von anderen Gemeinschaften distanziert haben.

Jesiden missionieren nicht, denn als Jeside wird man geboren. Hochzeiten außerhalb der Gemeinschaft sind nicht erlaubt. Für Jesiden ist der Glaube von zentraler Bedeutung. Wer diesen ablehnt – auch unter Zwang – wird aus der Gemeinschaft verstoßen. Das gilt auch für Jesiden, die Nicht-Jesiden heiraten oder die von Nicht-Jesiden vergewaltigt worden sind.

Nach der Attacke des Daesch im August 2014 verkündete jedoch das religiöse Oberhaupt, Baba Scheich, dass vom Daesch befreite Frauen immer noch der jesidischen Gemeinschaft angehören und wieder integriert werden sollten. Die Frauen, die unter dem Daesch entführt wurden, können dazu an einem eigens für sie eigenführten religiösen Ritual der Wiedergeburt teilnehmen. Auch Sameera Al Silo hat dieses Ritual hinter sich.

Vor Kurzem wurde der Daesch aus dem Nordirak vertrieben. Seither sind erneut interethnische Konflikte ausgebrochen – vor allem zwischen den Kurden und der schiitisch dominierten Regierung in Bagdad. Dies erschwert den Wiederaufbau und den Friedensprozess. Auch die Jesiden misstrauen den kurdischen Anführern zumeist. Sie werfen den kurdischen Kampfeinheiten, den Peschmerga, vor, sich während des Angriffs 2014 zurückgezogen zu haben anstatt zu kämpfen.

Derzeit leben nach Angaben jesidischer Vereine etwa 120.000 Gemeinschaftsmitglieder in der Bundesrepublik.