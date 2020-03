Die Grundrente kommt. Finanziert werden soll sie unter anderem durch eine Finanztransaktionssteuer. (Marijan Murat/dpa)

Mit der Grundrente setzen wir einen Meilenstein in der deutschen Sozialpolitik. Die Lebensleistung von Rentnerinnen und Rentnern, die für wenig Geld lang und hart gearbeitet haben, wird damit anerkannt. Das ist ein großer Erfolg. Die Grundrente bringt mehr Gerechtigkeit und mehr sozialen Zusammenhalt.

Klar ist, dass die Grundrente – wie jede andere Leistung – vernünftig finanziert werden muss. Dazu dient die Finanztransaktionssteuer. Durch sie sollen alle Teile der Wirtschaft, also auch der Finanzsektor, an der Finanzierung unseres Gemeinwesens beteiligt werden. Das ist ein logischer Schritt. Es gibt keinen überzeugenden Grund dafür, dass der Aktienkauf in Deutschland – anders als zum Beispiel in Großbritannien, Frankreich, Italien und bald auch in Spanien – steuerfrei bleibt, während beim Kauf von Lebensmitteln Umsatzsteuer oder beim Kauf von Grundstücken Grunderwerbsteuer anfällt. Deshalb haben die Regierungsparteien die Einführung der Finanztransaktionssteuer im Koalitionsvertrag vereinbart.

Ziel Finanztransaktionssteuer

Die Besteuerung von Aktienkäufen soll der erste Schritt sein. Ziel ist eine Steuer auf alle Finanztransaktionen, also auch auf den Kauf von Derivaten. Da es auf EU-Ebene im Moment keine Mehrheit dafür gibt, ist es richtig, mit Aktien einzusteigen.

Der geplante Steuersatz ist gering und für alle verkraftbar. Es geht um 0,2 Prozent des Kaufpreises. Bei einem Aktienkauf von 1000 Euro würden zwei Euro Finanztransaktionssteuer anfallen. Das ist auch im Vergleich zu etwaigen Depot- und Ordergebühren der Banken relativ gering, die leicht das Doppelte betragen können. Wer also langfristig in Aktien investiert und sein Depot nicht ständig umschlägt, wird von der Finanztransaktionsteuer kaum berührt.

Kleinsparer können beruhigt sein. Ein Gutachten des Instituts für Weltwirtschaft Kiel belegt, dass der Großteil der Steuer von professionellen Investoren – vor allem aus dem Ausland – gezahlt werden wird, etwa von privaten US-Fonds oder von ausländischen Staatsfonds. Das liegt daran, dass diese Investoren einen großen Teil der besteuerten Aktien halten und handeln. Deutsche Privatanleger werden der Studie zufolge nur geringfügig herangezogen, und hier insbesondere die oberen zehn Prozent der wohlhabendsten Haushalte. Das ist fair, entspricht den Grundsätzen unseres Steuersystems, wonach starke Schultern mehr tragen sollen als schwache, und es schließt endlich einen der letzten blinden Flecken auf der Steuerkarte, indem die Finanzmärkte an den Kosten unseres Gemeinwesens beteiligt werden.

Zur Person

Unsere Gastautorin

ist direkt gewählte Bremer SPD-Bundestagsabgeordnete und seit August 2019 Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium der Finanzen.