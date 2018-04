Man könnte es das Macronsche Paradox nennen: In Frankreich herrscht seit Monaten Bewegung und Ruhe zugleich. Wie bei seiner Wahl vor fast einem Jahr versprochen, schreitet der Präsident schnell mit seiner Reformagenda voran, um das Land umzuwandeln. Die anstehenden Veränderungen verstören viele – und doch herrscht seit Emmanuel Macrons Amtsantritt eine ungewohnt gedämpfte Atmosphäre im Land. Der 40-Jährige regiert fast ungestört von der Opposition und seinen Kritikern.

Das könnte sich nun ändern. Nach einer Liberalisierung des Arbeitsmarktes im Herbst stehen Reformen unter anderem bei der Justiz, der beruflichen Ausbildung und der Arbeitslosenversicherung an – sowie bei der Staatsbahn SNCF. Deren Gewerkschaften haben Widerstand vor allem gegen den Plan angekündigt, das vorteilhafte Berufs-Statut der Eisenbahner abzuschaffen. Auch fürchten sie eine Privatisierung der SNCF. Seit Anfang April protestieren sie mit einem strammen Rhythmus: Bis Ende Juni sind nicht weniger als 36 Streiktage angesetzt. Das Land wird in Teilen lahmgelegt, Millionen Pendler sind betroffen, die Schulferien ebenso.

Macrons Regierung steht vor ihrer ersten großen Auseinandersetzung. Bislang versichert sie, hart zu bleiben: Tatsächlich kann der Präsident, der als mutiger Reformer antrat, seine Pläne kaum revidieren, ohne das Gesicht zu verlieren. Der Kampf um die öffentliche Meinung ist noch nicht entschieden. Die Franzosen leiden zwar unter den Ausständen. Trotzdem gilt der Konflikt vielen als symbolisch, die befürchten, Macrons liberaler Ansatz höhle das französische Sozialsystem aus. Gefährlich könnte für ihn eine Überlagerung mehrerer Protestbewegungen werden. Momentan streiken die Mitarbeiter von Air France, Studenten blockieren Unis, die Beamten klagen über die Streichung von 120 000 Stellen und die Rentner über das Sinken ihrer Kaufkraft.

Macron steht vor der Herausforderung, den sozialen Frieden im Land zu bewahren. Am Donnerstag wird er sich in einem Fernsehinterview den Fragen von als schonungslos bekannten Journalisten stellen. Der junge Staatschef ist ein Kommunikationstalent, in seiner lässigen Coolness imitiert er den früheren US-Präsidenten Barack Obama. Zwar wird sein Hang zur Inszenierung durchschaut, doch grobe persönliche Angriffe wie gegen seinen Vorgänger François Hollande bleiben aus. Macrons selbstbewusstes Auftreten auf der internationalen Bühne kommt an. Er ließ nun durchblicken, dass er in Abstimmung mit London und Washington einen Militärschlag in Syrien erwägt, womöglich bereits in den kommenden Tagen. Auch das entspricht der in Frankreich verbreiteten Erwartung, das Land habe in internationalen Konflikten eine aktive Rolle zu spielen.

Dass Paris erstmals seit 2007 wieder dem Maastricht-Kriterium gemäß die Neuverschuldung unter drei Prozent des Bruttoinlandsproduktes (BIP) drückt und die hohe Arbeitslosigkeit sinkt, gilt als Macrons Erfolg – auch wenn die gute Weltkonjunktur sowie die niedrigen Zinsen eine Rolle spielen und die positive Entwicklung schon einsetzte, bevor er ins Amt kam. Seine Verhandlungsposition innerhalb der EU wird dadurch gestärkt, wo er sich mit einem fulminanten Appell für eine stärkere Verzahnung der Mitglieder und eine Reform der Euro-Zone geschickt positioniert hat. Beim geforderten „Aufbruch für Europa“ gilt Paris als Antreiber, während die zähen Koalitionsverhandlungen Berlin ausbremsten. Plötzlich wartet Deutschland nicht mehr auf Frankreich, wie es lange hieß – sondern umgekehrt. Macron festigt sein Image als zupackender Anführer, der fast allein im Rampenlicht steht.

Dazu kommt, dass in seinem Kabinett überwiegend unpolitische Fachleute und Technokraten sitzen, die wenig von sich reden machen – anders als in früheren Regierungen auch nicht mit Skandalen. Aus dem Parlament kommt kaum Gegenwind, da Macrons Bewegung „La République en marche“ eine komfortable Mehrheit in der Nationalversammlung erhielt, obwohl sie sich aus vielen Politik-Novizen zusammensetzt. Die Oppositionsparteien sind durch ihre Wahlniederlagen vor allem damit beschäftigt, sich irgendwie wieder aufzurappeln.

Bereits vor seiner Wahl stieg Macron mit verblüffender Geschwindigkeit vom vermeintlich chancenlosen Außenseiter ohne etablierte Partei zum Favoriten auf. Auch seither hat er wenig Zeit verloren. Wichtig ist aber, dass er seine Politik erklärt, Kritiker ernst- und die Menschen auf seinem Weg mitnimmt. Um nicht irgendwann festzustellen, dass er ihnen enteilt ist.