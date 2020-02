Die Immobilienwirtschaft versucht, durch geschicktes Ausnutzen von Gesetzeslücken die Grunderwerbssteuer zu umgehen. (Jörg Carstensen / dpa)

Wer schon mal eine Wohnung oder ein Häuschen gekauft hat, der weiß: Die Nebenkosten nerven. Grunderwerbssteuer, Notariat, gegebenenfalls noch Maklercourtage – unterm Strich bedeutet das eine erhebliche Zusatzbelastung. Doch als Otto Normalmensch fügt man sich in sein Schicksal. Nicht so die großen Akteure der Immobilienwirtschaft. Dort hat man schon vor Jahren findige Juristen auf die Frage angesetzt, wie sich durch geschicktes Ausnutzen von Gesetzeslücken die Grunderwerbssteuer umgehen lässt. Die Antwort lautete: Share Deals. Sie sind so etwas wie ein Stinkefinger in Richtung Finanzminister.

Erstaunlich ist, wie lange die Politik sich das schon bieten lässt. Man fühlt sich an die Cum-ex-Geschäfte erinnert, mit denen Börsenspekulanten den Fiskus um riesige Summen erleichterten. Dieser Sachverhalt mag anders gelagert sein, näher an der Illegalität als an der aggressiven Steuergestaltung. Aber die staatliche Geduld mit Leuten, die sich auf Kosten der Allgemeinheit die Taschen voll machen, ist die gleiche. Höchste Zeit, dass sich der Gesetzgeber zum Handeln aufrafft und die Immobilienkonzerne zur Kasse bittet.