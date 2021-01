An Dreikönig allein auf der Bühne des Stuttgarter Opernhauses: FDP-Chef Christian Lindner. (Sebastian Gollnow /dpa)

Das Bild hat Symbolcharakter: Christian Lindner allein auf der Bühne des Stuttgarter Opernhauses. Der FDP-Vorsitzende spricht in eine Kamera, seine Partei hört ihm per Livestream zu. Politische Kundgebungen sind harte Arbeit in Pandemie-Zeiten. Es fehlt beim traditionellen Dreikönigstreffen der Liberalen die Kulisse, es fehlt der Beifall der 1400 Zuhörer im Saal. An Lindners Botschaft aber ändert das nichts, um starke Worte ist er nie verlegen. Von "einer Neugründung unseres Landes“ spricht der FDP-Chef, als ob die Bundesrepublik in Trümmern läge. Natürlich auch von der Überwindung der "Staatsfrömmigkeit", seinem Lieblingsthema. Dann der entscheidende Satz: "Wir haben Lust auf Gestaltung." Die FDP will tatsächlich wieder mitregieren.

Der innige Wunsch, gebraucht zu werden, war für die Liberalen schon immer das Totschlagargument zur Begründung ihrer größten Leidenschaft: an den Hebeln der Macht zu sitzen. Das hat jahrzehntelang gut funktioniert. Die kleine FDP war das berühmte Zünglein an der Waage, sie war die Mehrheitsbeschafferin. Das sicherte den Liberalen Einfluss und öffentliche Wahrnehmung. So prägte Hans-Dietrich Genscher fast 18 Jahre lang die deutsche Außenpolitik entscheidend mit. Und Liberale wie Gerhart Baum, Burkhard Hirsch und Sabine Leutheusser-Schnarrenberger sorgten auf dem Gebiet der Bürgerrechte für einen verlässlichen Ausgleich zur Law-and-Order-Politik der konservativen CDU/CSU.

Doch vor vier Jahren passierte etwas für die FDP völlig Untypisches. Sie schlug die Möglichkeit der Regierungsverantwortung aus. „Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren.“ Dieser Satz, den Christian Lindner am Abend des 19. November 2017 nach vierwöchigen Sondierungsgesprächen mit CDU/CSU und Grünen in die Mikrofone sprach, darf schon jetzt als historisch gelten. Und immer noch hängt diese Entscheidung den Liberalen nach. Wie sehr, zeigt ihre derzeitige Lage. Hatte Lindner sie mit über zehn Prozent von den Oppositionsbänken zurück in den Bundestag geführt, so rutschten sie im vergangenen Sommer in die Nähe der Fünfprozenthürde, kurzfristig sogar darunter.

Die FDP als „Umfallerpartei“

Für machttaktische Spielchen war die FDP bekannt, für das Ausschlagen von Regierungsverantwortung nicht. Unvergessen ihr kühl kalkulierter Ausstieg 1982 aus der sozial-liberalen Koalition – nach 13 Jahren gemeinsamer Regierungsarbeit mit der SPD. Nur um zwei Wochen später nach einem erfolgreichen Misstrauensvotum gegen SPD-Kanzler Helmut Schmidt unter der Führung von Helmut Kohl in eine Koalition mit der CDU/CSU einzutreten. Die SPD sprach von „Verrat“, der Ruf der FDP als „Umfallerpartei“ verfestigte sich.

Im Herbst 2017 waren es Union und Grüne, die sich von der FDP betrogen fühlten. Die schwarz-gelben Partner von einst haben sich seit dem Scheitern des Jamaika-Bündnisses deutlich voneinander entfremdet. Hinzu kommt: Die FDP wird eben gerade nicht gebraucht. Zu groß ist der aktuelle Vorsprung von Schwarz-Grün. Und zu groß auch der Wunsch in den Köpfen von Unionspolitikern und Grünen, es den unzuverlässigen Liberalen heimzuzahlen.

In der FDP ist diese Botschaft längst angekommen, doch Lindners Versuche einer Annäherung an die SPD wirken aufgrund der eigenen Schwäche und der geschrumpften Umfragewerte für die Sozialdemokraten eher hilflos. Wieder mal wird es für den FDP-Chef ein Schicksalsjahr. Die Regierungsverantwortung ist sein erklärtes Ziel, doch herbeireden kann selbst der wortgewaltige Lindner dies nicht.

Sollte also die FDP bei der Bundestagswahl im September deutlich unter ihrem Ergebnis von vor vier Jahren liegen, wäre seine Zeit der Alleinherrschaft vorbei. Hinzu kommt: Die FDP ist sich über ihren Kurs nicht einig. Soll sie sich modern linksliberal präsentieren, radikal marktwirtschaftlich, ur-liberal und staatsskeptisch? Alles hängt wieder am Vorsitzenden, er hat die Liberalen vor vier Jahren gerettet, die FDP hätte sogar mitregieren können. Diese Chance hat Christian Lindner verspielt – er wird sie im Herbst kein zweites Mal bekommen.