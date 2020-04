Markus Söder macht sich in der Corona-Krise als fokussierter Krisenmanager bemerkbar. (via www.imago-images.de)

Welche Politikerin, welcher Politiker sind Sympathieträger? Bis vor wenigen Wochen lag bei der Beantwortung dieser Frage vermutlich nicht jedem der Name Markus Söder auf der Zungenspitze. Vielen schien er zu ehrgeizig, zu rücksichtlos, zu machtversessen. In Bremen war er schon gar nicht jedermanns Liebling. Ihm hing nach, dass er die Bremer quasi als Griechen an der Weser bezeichnet hat: verschuldet bis zur Halskrause und nicht in der Lage, mit Geld umzugehen. Das ist schon ein paar Jahre her, Söder war Bayerns Finanzminister, es ging um – man ahnt es – den Länderfinanzausgleich.

Seither hat Söder eine ungeahnte Karriere hingelegt, als zielstrebiger Krisenmanager mit großem Gespür für das, was man vielleicht als Volksseele beschreiben kann. Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa für das Magazin „Focus“ konnte der bayrische Ministerpräsident einen Rekordwert in der Wählergunst verbuchen: Sein Zustimmungswert lag bei 156 von 300 möglichen Punkten. Das ist zwar nur etwas mehr als die Hälfte, grenzt für Politiker aber dennoch an eine Sensation. Laut „Focus“ war das „der höchste Wert, der seit Beginn der Erhebungen im Januar 2019 jemals für einen deutschen Politiker gemessen wurde“.

Bonus für Pflegekräfte

Außerdem fand die Befragung bereits vor einigen Tagen statt, also bevor Markus Söder eine Bonus-Zahlung für Pflegekräfte angekündigt hat, die am Dienstag vom bayrischen Kabinett gebilligt worden ist. 500 Euro sind 500 Euro, zumal wenn sie steuerfrei bleiben. Handfester als abendlicher Applaus vom Balkon, so gut das auch gemeint ist, ist ein Bonus allemal. Dennoch scheiden sich daran die Geister, aus guten Gründen. Selbst wenn das nur ein Anfang sein kann, der Vorstoß ist ein Beispiel für das politische Geschick des Christsozialen.

Schließlich richtet sich diese Geste nicht etwa nur an Pflegekräfte. Sie ist symbolträchtig, sie gilt allen Bayern, allen Bundesbürgern. Sie demonstriert politische Potenz. „Wir in Bayern reden nicht nur darüber – wir machen das“, sagte er der „Bild am Sonntag“. Wir in Bayern, mia san mia, auch in der Corona-Krise. Das Land wird etwa 126 Millionen Euro für die Boni aufbringen, und nicht einmal der Bund der Steuerzahler wird es wagen, an diesen Sonderausgaben herumzumäkeln.

Markus Söder handelt zügig und entschlossen, andere Amtskollegen können nur hinterhergucken. Die Länderzuständigkeit ermöglicht, was sonst schwierig ist: Nägel mit Köpfen zu machen. Bayern schloss als eines der ersten Bundesländer die Schulen, es war das erste Land mit Ausgangsbeschränkungen. Der Ruf der Bürger nördlich von Hof nach ähnlich strengen Auflagen wurde umgehend so laut, dass die Bundes- und die Landesregierungen sich dem nur anschließen konnten. Eine kleiner Schnörkel am Rande ist, dass Söder derzeit Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz ist und in dieser Funktion eigentlich ihren Zusammenhalt beschwören sollte.

Gewissensentscheidung

Was seine Ministerpräsidentenkollegen – womöglich auch von einer Prise Neid getragen – als Vorpreschen bezeichnen, nennt Söder eine Gewissensentscheidung. Die Infektionszahlen in Bayern sind hoch, es gehe um Leben und Tod, sagte er im Talk mit Anne Will. Er habe einen Amtseid geleistet. „Ich muss entscheiden für unser Land, und ich tue das auch.“ Es gibt wenige Gelegenheiten, solche großen Sätze zu sagen, ohne dass es übertrieben staatstragend wirkt. Hier saßen sie. Dass Anne Will fragte, ob die Lage in Bayern so viel gefährlicher sei als anderswo oder ob es Söder nicht darum gehe, als der härteste Corona-Bekämpfer von sich reden zu machen, wurde ihr von Zuschauern übel genommen, wie der Bayerische Rundfunk berichtete.

Rekordwerte in den Umfragen, Zuspruch auf allen Kanälen, im eigenen Land selbst von der Opposition, Anerkennung im Ausland – das alles ist nichts gegen die Spekulationen über eine mögliche Kanzlerkandidatur. Man trägt Markus Söder die Kandidatur an, obwohl es schon diverse Interessenten gibt. Das sind die höchsten Weihen, die einem Unionspolitiker derzeit zuteil werden können. Söder wird sich noch ein bisschen zieren, womöglich lässt er sich doch noch zu einem Ja hinreißen. Denn es gibt einen riesengroßen Söder-Fan neben all jenen, die ihn in der Krise zum Kanzler reifen sehen. Das ist er selbst.