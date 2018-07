Im internationalen Vergleich liegen die Deutschen an der Spitze bei Gelenkspiegelungen, Kaiserschnitten, Katarakt-Operationen und Herzkatheteruntersuchungen – viele dieser Untersuchungen und Operationen wären allerdings vermeidbar. (Jens Büttner/dpa)

Überfüllte Notaufnahmen, monatelange Wartezeiten bei Spezialisten, unterversorgte Senioren, überlastete Pflege, sogenannte „blutige“, also vorzeitige Entlassungen aus dem Krankenhaus, Ratlosigkeit oder wilder Aktionismus in der Politik und bei Akteuren des Gesundheitswesens.

In meine Sprechstunde kommen immer wieder Patienten, die besorgt und verunsichert sind, weil sie zuvor unkoordiniert wie eine Flipperkugel durch das Gesundheitssystem geschossen wurden. Die zunehmende Komplexität im Gesundheitswesen, ohne klare Verantwortlichkeit einerseits und eine kontinuierlich nachlassende Kompetenz in der Gesellschaft andererseits, Gesundheitsprobleme richtig einzuschätzen sind meines Erachtens zwei wesentliche Probleme in diesem Gesundheitssystem.

Dazu erleben wir eine zunehmende „Ökonomisierung“ des Gesundheitsmarktes: Krankenhäuser bieten sogenannte Informationsveranstaltungen an, die Patienten letztlich mehr verunsichern als aufklären. Manche Praxen bewerben intensiv sogenannte Individuelle Gesundheitsleistungen, also Untersuchungen und Behandlungen, die Patienten selbst bezahlen müssen und von denen manche in der Kritik stehen, keine oder sogar negative Folgen für Patienten zu haben.

Im internationalen Vergleich liegen wir Deutschen an der Spitze bei Gelenkspiegelungen, Kaiserschnitten, Katarakt-Operationen und Herzkatheteruntersuchungen – viele dieser Untersuchungen und Operationen wären allerdings vermeidbar. Zu viel „Ökonomie“ kann eine „gesunde“ Beziehung zwischen Arzt und Patient zerstören! Von Gesellschaft und Politik würde ich mir wünschen, dass nicht die Krankheit und deren Kostenoptimierung, sondern der kranke Mensch ins Zentrum der Medizin gestellt wird. Ich möchte eine menschliche Medizin!

Dabei werden weder eine aktuell vorgeschlagene zusätzliche Notfallgebühr noch Portalpraxen an Krankenhäusern viel helfen, die Probleme zu lösen. Wirklich etwas verändern, und das ist wissenschaftlich belegt, würde vor allem eine ausreichende Zahl an Hausärzten, die die Zeit erhalten, ihren Patienten beizustehen und ihnen helfen, sich im Gesundheitssystem zu orientieren.

Die ihnen Krankheitssymptome erklären können, ihnen ihre Ängste und Sorgen nehmen, die sie zur Gesundheitsvorsorge beraten und bei Bedarf zu Hause besuchen. In einem solchen System, in Fachkreisen Primärarztsystem genannt, ist der Hausarzt der erste Ansprechpartner seiner Patienten. Er kann, gemeinsam mit dem Patienten, einschätzen, ob die Erkrankung in der Hausarztpraxis behandelt werden kann oder ob Spezialisten eingebunden werden müssen. Dadurch wäre die Verantwortlichkeit klar und der Patient steht nicht mehr alleine und hilflos in einer Notaufnahme.

Zur Person

Unser Gastautor Hans-Michael Mühlenfeld ist Hausarzt im Bremer Stadtteil Pusdorf und ­Vorsitzender des Bremer Hausärzteverbandes.