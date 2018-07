Die Weltmeisterschaft war ein Vorhang, der verdeckte, was Russland in anderen Teilen der Welt getan hat, schreibt der CDU-Abgeordnete Jürgen Hardt. (Alexei Druzhinin/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa)

Seit vier Wochen haben sich die Blicke auf Russland, seine Gastfreundschaft und – anders als bei unserer Nationalmannschaft – auf die überraschenden Erfolge der „Sobornaja“ gerichtet. Ich gönne dem russischen Volk das großartige Erlebnis, das Weltfußballfest auszurichten. Die schönen Bilder aus Russland dürften auch die Herren im Kreml gefreut haben. Sie waren ein bunter Vorhang, der verdeckte, was Russland in anderen Teilen der Welt zur gleichen Zeit getan hat.

Denn während der Ball in Russland rollte, bombardierten syrische und russische Kampfflugzeuge eines der letzten Gebiete regierungsfeindlicher Kräfte in Syrien, die Gegend um Daraa. Mit diesem Angriff hat das Assad-Regime – im engen Schulterschluss mit Russlands Präsidenten – der Opposition militärisch das Rückgrat gebrochen. Die Truppen Assads und Moskaus haben die regimekritischen Kräfte zur Kapitulation gezwungen. Die Situation in Daraa ist dramatisch. Die humanitäre Lage, insbesondere für Frauen und Kinder, katastrophal. Zahlreiche schutzlose Zivilisten wurden bewusst als Opfer in Kauf genommen und es gibt wieder neue Flüchtlinge aus Syrien.

Orchestriertes Vorgehen

Mit diesem skrupellosen, zugleich eng abgestimmten und orchestrierten Vorgehen gegen regimekritische Kräfte in der Region zeigen Syriens Machthaber Assad aber auch Wladimir Putin einmal mehr, dass es ihnen nie wirklich darum ging, eine politische Lösung zur nachhaltigen Stabilisierung Syriens zu erreichen. Bewusst wurde das Genfer Format für Friedensverhandlungen durch Parallelinitiativen unterwandert und geschwächt. Assad setzt auf eine brutale militärische Strategie, um die Opposition in die Knie zu zwingen. Dies ist klar, denn massenhaft Unbeteiligte werden erneut zu Opfern. Es ist zynisch, dass sich Russland im Windschatten der Fußball- Weltmeisterschaft an diesem rücksichtslosen Vorgehen beteiligt und Assad Rückendeckung gibt. Die freundliche Stimmung im Gastgeberland der Fußball-WM sollte offenbar über die militärische Aktion hinwegtäuschen.

Nachdem nun auch diese militärische Schlacht geschlagen ist, müssen sich das Assad-Regime und Präsident Putin endlich wirklich an der Suche nach einer politischen Lösung beteiligen. Nach dem jüngsten skrupellosen Vorgehen wird dies nicht leichter. Dennoch ist eine politische Lösung dringender denn je, damit das Blutvergießen in Syrien endlich ein Ende findet. Russland trägt durch seine militärische und politische Unterstützung für Assad maßgeblich Verantwortung für die Vielzahl an unschuldigen Opfern in Syrien.

Mehr zum Thema Kommentar über den DFB Chaos als Chance für den Neuanfang Löw wird sich und seinen Stil ändern müssen. Dass dies jetzt auch noch sein Weltmeister-Kapitän ... mehr »

Zur Person

Unser Gastautor ist außenpolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Der 55-Jährige ist Abgeordneter des Wahlkreises Solingen-Remscheid-Wuppertal