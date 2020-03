Mohammed bin Salman, Kronprinz von Saudi-Arabien (Saudi Press Agency /dpa)

Seinem Ruf als brutaler Herrscher wurde der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman schon mehrmals gerecht. Brutal und rücksichtslos sei er, gehe über Leichen, heißt es. Dass ihn ein Menschenleben nicht schert, hat die Ermordung des Journalisten und Bloggers Jamal Khashoggi im Oktober 2018 gezeigt. Mit Sägen soll seine Leiche zerstückelt worden und in Koffern des saudischen Geheimdienstes von Istanbul nach Riad transportiert worden sein. Jedenfalls ist über den Verbleib der Überreste Khashoggis bis heute nichts bekannt. Wer Saudi Arabien kennt, der weiß, dass solch eine Tat nur mit Wissen der obersten Führung geschieht. Niemand nimmt es Salman ab, wenn er behauptet, nichts von dem Mord gewusst zu haben. Die fünf zum Tode verurteilten Männer gelten als Bauernopfer. Der Drahtzieher ist das Königshaus und dessen allmächtiger Geheimdienst.

Nun konnte man ein weiteres Mal die Brutalität des Kronprinzen beobachten. Dieses Mal hat er sich jedoch nicht hinter anderen versteckt. Salman ließ höchst persönlich Mitglieder der Königsfamilie verhaften. Drei Prinzen aus dem Hause Ibn Saud, sein Onkel und zwei Cousins. Angeblich sollte gegen ihn und seinen Vater geputscht werden. Seitdem schlägt er um sich – gegen seine eigene Familie. Ob tatsächlich ein Putsch vorbereitet wurde, wird wohl nie zu erfahren sein. Denn das verschlossene Land gibt selten etwas preis und dann nur, wie am Beispiel Khashoggi, scheibchenweise – wenn es nicht mehr anders geht.

Oder im Fall von Amazon-Gründer und Washington Post-Besitzer Jeff Bezos, dessen Smartphone über den Whatsapp-Kontakt des saudischen Kronprinzen gehackt worden ist. Bezos soll im Mai 2018 eine verschlüsselte Whatsapp-Nachricht erhalten haben, die offenbar vom persönlichen Konto des Kronprinzen gesendet wurde. Salman hatte die Vorwürfe zunächst abgestritten, musste dann aber doch handfeste Beweise akzeptieren. Khashoggi hatte für Bezos' „Washington Post“ gearbeitet.

Eines ist gewiss: Der 34-jährige Kronprinz will die uneingeschränkte Macht. Und dafür räumt er jegliche Kritik und jeglichen Kritiker aus dem Weg. Dafür hat er schon einmal prominente Geistliche, Prinzen, Unternehmer und Aktivistinnen inhaftieren lassen. Im Herbst 2017 ließ er mehr als 200 führende Persönlichkeiten des Landes im Luxushotel Ritz Carlton festsetzen. Unter anderem wurde ihnen Korruption vorgeworfen. Doch es war der Versuch des Kronprinzen, oppositionelle Stimmen im Land mundtot zu machen und seine Macht zu festigen.

Im Juni 2017 hatte Salman seinen Verwandten Prinz Mohammed bin Nayef als Kronprinzen und Innenminister abgelöst. Die Würde des Kronprinzen ist die Bedingung für das Erbe des saudischen Throns. In Medienberichten hieß es wenig später, der abgesetzte Prinz sei unter Hausarrest gestellt worden. Jetzt sitzt Nayef wohl hinter Gittern. Ob dieser Schachzug Salman die Würde auf dem Weg zum Thron einbringen wird, ist fraglich. Dass er sich immer mehr zum würdelosen Gewaltherrscher entwickelt, ist indes wahrscheinlicher.

Trotz allem hält der Westen stramm zu ihm, allen voran die USA. Der Kronprinz kann tun, was er will. Es scheint ihm alles verziehen zu werden. Er habe ja den Frauen das Autofahren erlaubt, heißt es dann. Über die Millionen für die Türkei, um sich Präsident Recep Tayyip Erdogan gefügig zu machen, spricht niemand. Auch nicht über die Bestechung von Sudans früherem Machthaber Umar al-Baschir, der kürzlich im Gerichtssaal aussagte, dass sein Vermögen „ein Geschenk des Kronprinzen von Saudi Arabien“ sei. Bis auf einen kleinen Boykott seines Wirtschaftsforums, nach der Khashoggi-Affäre, ist nichts passiert. Business as usual.

Nun hat Saudi Arabien auch noch den Vorsitz der G20 Staaten inne. Dabei sind gerade im Vorfeld der des Gipfels im November reihenweise Journalisten inhaftiert worden. Reporter ohne Grenzen weiß von 32 Medienschaffenden, die unmittelbar mit dem G20-Ereignis zusammenhängen. Das Regime in Riad habe nichts aus dem Fall Khashoggi gelernt, heißt es in einer Pressemitteilung der Organisation. Es muss ja auch nichts lernen. Verletzungen der Pressefreiheit und der Menschenrechte werden heute nur noch mit einem Achselzucken quittiert. Sie sind gang und gäbe. Was einmal als fundamentaler Wert westlicher Gesellschaften angesehen war, wird inzwischen als Relikt vergangener Tage betrachtet.