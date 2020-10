Dient nur einem Patienten: Sean Conley (Mitte), der persönliche Arzt von Donald Trump. (Evan Vucci/DPA)

Niemand stellt die medizinische Qualifikation des Navy-Offiziers an der Spitze des Ärzteteams im Weißen Haus infrage. Wohl aber seine professionelle Unabhängigkeit und die Rolle, die Sean P. Conley in den vergangenen Tagen spielte, die Weltöffentlichkeit über den Zustand des US-Präsidenten zu informieren.

Ganz offenkundig setzte sich der Covid-19- Patient wiederholt über den Rat seines Leibarztes hinweg. Trump riskierte nach Einschätzung von Experten nicht nur seine eigene Gesundheit, sondern die von medizinischem Personal, anderen Patienten und den Beamten des Secret Service als er auf eine kurze Spritztour zu ein paar Dutzend Anhängern vor dem Militärkrankenhaus Walter Reed aufbrach. Danach verlangte er prompt seine Entlassung.

Trumps „klinischer Status“ erlaube die ­„sichere Rückkehr ins Weiße Haus“, verkündete Conley bei einer Pressekonferenz am Montag die Entscheidung, die er selber mit dem Hinweis einschränkte, dass der Präsident „noch nicht ganz im Trockenen sei“. Die nächsten Tage und vor allem das kommende ­Wochenende würden entscheidend sein. „Wenn sein Zustand so bleibt oder sich verbessert, können wir endlich erleichtert durchatmen.“

Kopfschütteln im Kollegenkreis

Im Kollegenkreis stößt das Verhalten Conleys nur auf Kopfschütteln. „Das ist nicht sicher“, stellt Céline Gounder von der New York University die Rückkehr des infektiösen Präsidenten ins Weiße Haus infrage. Zumal dort seit einem sozial nicht distanzierten Empfang von Trumps Kandidatin für das Verfassungsgericht Amy Coney Barrett am Sonnabend vor einer Woche reihenweise Mitarbeiter erkrankten. Zuletzt auch die Sprecherin Kayleigh McEnany und zwei Mitglieder ihres Teams.

Der typische Krankheitsverlauf eines Covid-Patienten gelangt zu Beginn der zweiten Woche in die kritische Phase. Es kommt nicht selten vor, dass sich Patienten vorher besser fühlen, um sich dann innerhalb kürzester Zeit in einer lebensbedrohlichen Situation wiederzufinden. „Es wäre verheerend, wenn er im Weißen Haus richtig krank wird und sie ihn dann als Notfallpatienten zurücktransferieren müssten“, sagt Gounder. Einschränkend fügt sie wie andere Kollegen hinzu, dass sich ohne Details nichts Genaues sagen lasse. Und hier tut Conley sein Bestes, die Öffentlichkeit im Dunkeln zu lassen. Er hat bis heute nicht mitgeteilt, wann Trump das letzte Mal ein negatives Testergebnis erhielt, er lieferte keine Erklärung für den Einsatz von experimentieren Medikamenten und Steroiden, die gewöhnlich nur bei schweren Krankheitsverläufen eingesetzt werden, und hält Aufnahmen von der Lunge des Präsidenten zurück.

Am Sonnabend hatte Conley noch behauptet, Trump leide an „milden“ Symptome und bestritten, dass der Patient Sauerstoff erhalten habe. Später musste er einräumen, die Öffentlichkeit hinters Licht geführt zu haben, um zu verhindern, „dass die Krankheit in andere Richtung steuert”. Oder anders gesagt, dem Präsidenten, der seinen Auftritt im Fernsehen verfolgte, die Laune zu verderben.

Der Leibarzt schaute tatenlos zu, wie sein hoch ansteckender Covid-19-Patient bei Rückkehr ins Weiße Haus demonstrativ die Maske abnahm und angesichts von 209 000 Toten und 7,4 Millionen Infizierten die Pandemie in einem Tweet verharmlost. „Habt keine Angst vor Covid. Lasst es nicht Euer Leben dominieren.“

Ein Wundermittel auf Wunsch

Sean P. Conley hatte dem so wenig entgegenzusetzen, wie im Mai, als er Trump auf persönlichen Wunsch hin das Malaria-Mittel ­Hydroxychloroquine verschrieb. Der Präsident hatte dessen Einnahme als Wundermittel gegen das Coronavirus angepriesen, obwohl es keinerlei Beleg für dessen Wirksamkeit gab. Tatsächlich stellte sich in Studien später heraus, dass die Einnahme gefährlich sein kann.

Ein Grund für die schwache Position Conleys hat damit zu tun, dass Trump als „Commander-in-Chief“ dem Offizier der Navy Befehle erteilen kann. Der in Doylestown im Industriestaat Pennsylvania 1980 zur Welt gekommene Leibarzt könnte vom Alter her ein Sohn des Präsidenten sein.

Er machte 2006 in Philadelphia seinen medizinischen Abschluss als Doktor für Osteopatische Medizin. Bei der US-Navy spezialisierte sich Conley im Naval Medical Center von Portsmouth auf Notfallmedizin. 2014 diente er als Chef einer Nato-Trauma-Einheit in Afghanistan. Für die Rettung eines rumänischen Soldaten erhielt er die Ehrenmedaille der rumänischen Regierung. Nach seiner Rückkehr in die USA wechselte der dreifache Vater in das medizinische Team des Weißen Hauses, wo er eine Blitzkarriere machte. 2018 bestätigte der US-Senat den jungen Offizier als Chef der Abteilung. Seitdem ist Sean P. Conley der Leibarzt des Präsidenten.