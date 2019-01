Vor allem versucht Heiko Maas nicht zu vermitteln, wo es nichts zu vermitteln gibt. (Bernd von Jutrczenka/dpa)

Angeblich ist der Außenminister in der Bevölkerung deshalb besonders beliebt, weil er in seinem Amt nicht viel falsch machen kann: Deutschlands Auftreten in der Welt prägt die Kanzlerin und selbst im exklusiven Bundessicherheitsrat ist der Chef des Auswärtigen Amtes nur einer von acht Ministern unter ihrem Vorsitz. Eigene Akzente kann er also nur in enger und vielfältiger Abstimmung setzen.

Umso mehr verwundert, mit wie viel Häme Heiko Maas zum Amtsantritt konfrontiert war. Im Netz kursierten Fake-Tweets von Donald Trump: Darin freut er sich über den neuen Spielkameraden für seinen damals elfjährigen Sohn Barron, beide hätten ja sogar die gleiche Kleidergröße. Der Publizist Henryk M. Broder arbeitete sich in einem vierminütigen Hassvideo an Maas ab, das begierig auf etlichen rechtslastigen Plattformen geteilt wurde.

Die Vorwürfe waren beliebig und platt bis unsinnig: Maas' Englisch sei „grauenhaft“ (wie gut war eigentlich jenes von Hans-Dietrich Genscher?), sein Jura-Examen sei „schlecht“ gewesen (Joschka Fischer hatte gar keinen Abschluss). Zudem gäbe es „keinen einzigen zitierfähigen Satz mit einem originellen Gedanken“ von Maas. Doch wie viele brillante Bonmots fallen uns von seinen Vorgängern Guido Westerwelle, Frank-Walter Steinmeier, Sigmar Gabriel ein?

Wenn man nun berücksichtigt, dass ein Außenminister weder die Qualitäten eines Dolmetschers noch die eines Publizisten haben muss, kann man Heiko Maas vor allem eines bescheinigen: Er ist ein leiser Leistungsträger im Kabinett Merkel und in der Riege der SPD-Minister sowieso. Das gilt vor allem im direkten Vergleich mit seinen Vorgängern. Die kaum erträgliche Leisetreterei Steinmeiers sowohl gegenüber Russland als auch gegenüber der Türkei hat er beendet, ohne in Überheblichkeit oder gar Kampfrhetorik zu verfallen. In Fettnäpfchen ist er – anders als Gabriel bei seinem Israel-Besuch 2017 – bislang auch nicht getreten.

Sowohl das unbedingte Existenzrecht Israels als auch die Westbindung Deutschlands sind für Maas nicht verhandelbar. Das unterstreicht er mit erfreulicher, an Helmut Schmidt erinnernder Klarheit: nach innen auch gegenüber Parteifreunden, die eher indifferent und auf Äquidistanz zu Washington und Moskau erpicht sind, und natürlich nach außen, etwa gegenüber seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow.

Maas zeigt Standfestigkeit

Vor allem versucht Maas nicht zu vermitteln, wo es nichts zu vermitteln gibt. Wenn der Vertrag über das Verbot atomarer Mittelstreckenraketen (INF) gerettet werden soll, muss Moskau eben seine illegalen neuen Marschflugkörper verschrotten, Punkt. Steinmeier hat bei solchen Konflikten schon mal die Nato-Partner vor „Säbelrasseln“ gewarnt. Maas zeigt das, worauf es in einem Verteidigungsbündnis ankommt: Standfestigkeit, selbst wenn dies das Missfallen des kreml-nahen letzten SPD-Kanzlers erregt.

Maas knallt ja nicht alle Türen Richtung Osten zu. Er weiß natürlich, dass er die Russen spätestens bei der Befriedung Syriens – also der Bekämpfung einer großen Fluchtursache – unbedingt braucht. Deshalb befördert er gemeinsam mit Lawrow zahlreiche vertrauensbildende Maßnahmen wie ein baldiges großes Treffen deutscher und russischer Forschungseinrichtungen in Kasan.

In den zwei Jahren als Mitglied des UN-Sicherheitsrates will Deutschland zudem eine Abrüstungskonferenz über neuartige Waffen – Stichwort Killerroboter – ausrichten. Das könnte neue Perspektiven aufzeigen, falls der INF-Vertrag doch am 2. Februar ausläuft. Zudem könnte man dessen Hauptfehler, die Beschränkung auf Russland und die USA, in einem neuen, umfassenderen Vertragswerk korrigieren. Darüber wird Maas mit seinem US-Kollegen Mike Pompeo gesprochen haben, und zwar auf Augenhöhe. Denn im Grunde wollen die USA ein neues atomares Wettrüsten ebenso wenig wie Maas, also brauchen sie eine gemeinsame Strategie mit ihrem wichtigsten Partner in Europa.

Abgesehen davon setzt Deutschland zunehmend diplomatische Akzente in Konflikten, aus denen sich die USA möglichst rasch zurückziehen wollen. Das gilt für Syrien wie für den Jemen, zu dessen Zukunft es jüngst in Berlin eine diskrete internationale Konferenz gab. Man darf gespannt sein, wie effektiv Maas auch den erneuerten deutsch-französischen Vertrag nutzt. Dort ist ja sogar die Rede von einer „Zwillingspräsidentschaft“ im Weltsicherheitsrat, in dem Frankreich ständiges Mitglied samt Veto-Recht ist. Maas blieben jegliche Vorschusslorbeeren verwehrt, inzwischen hat er sich positive Erwartungen verdient.