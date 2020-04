Eine italienische Familie in Mailand mit dem Hoffnungssymbol: dem Regenbogen. (Claudio Furlan/DPA)

Neapel singt – von Balkon zu Balkon, ließ eine Bremer Wahlitalienerin wissen, die wöchentlich mit ihrem dortigen Freundeskreis telefoniert. Wie bereits seit Wochen, obwohl Italien eines der von der Pandemie am schwersten getroffenen Länder ist. Die Italiener befolgen diszipliniert die drastischen Maßnahmen, die der besonnene Premier, der parteilose Giuseppe Conte, zur Eindämmung des Virus angeordnet hat. Obwohl ihnen das Kontaktverbot mit ihrer überschwänglichen Lebensart besonders schwerfallen dürfte. Vom selbst ernannten „Capitano“, Rechtsaußen Matteo Salvini, der noch vor wenigen Monaten als Innenminister den populären Lautsprecher gab, ist kaum noch etwas zu vernehmen.

Chance eines Neustartes?

Manche Probleme scheinen sich von selbst zu lösen. In Krisenzeiten wie diesen, in denen kaum Licht am Horizont zu schimmern scheint, trennt sich die Spreu vom Weizen. So könnte sich die Corona-Krise wenigstens positiv auf das politische Klima auswirken, nicht nur in Deutschland. Vor diesem Hintergrund werden immer mehr Stimmen laut, dass durchaus auch die Chance eines Neustarts in der Krise liegen könnte. Das sagt nicht nur der Intendant der Berliner Festspiele, Thomas Oberender. Sollte die Krise mit viel Glück erst einmal ausgestanden sein, wird es ein „Weiter so“ nicht geben können. Debatten um die gnadenlose Ökonomisierung des Gesundheitswesens und einer angemessenen Bezahlung von Pflegekräften werden jetzt schon geführt. Bislang noch nicht in den Fokus des öffentlichen Diskurses ist das Grundeinkommen für freischaffende Künstlerinnen und Künstler geraten. Sie sind Garanten für die Versorgung mit dem Grundnahrungsmittel Kultur und müssen sich dennoch von einem Vertrag zum nächsten hangeln.

Ohne sie könnte kein Kulturbetrieb existieren, egal welcher Größe. So weist Tim Günther, erster Vorsitzender des Bremer Tonkünstlerverbandes, auf die Gefahr hin, dass insbesondere die 376 Musikerinnen und Musiker, die er in Bremen vertritt, nur allzu leicht durch die Maschen des Krisen-Fördernetzes fallen könnten. „Als Konzertmusikerinnen und -musiker und Instrumentallehrkräfte versorgen sie in Bremen normalerweise Tausende von Menschen mit musikalischem Erleben und musikalischer Bildung“, betont er.

Der Mensch lebt eben nicht vom Brot allein, und der Hunger nach Kultur dürfte nach der Krise immens sein. Denn die Kultur ist es letztlich, die die Gesellschaft mit zusammenhält, gerade in schwierigen Zeiten. Darauf haben jüngst viele EU-Abgeordnete und Kulturverbände hingewiesen und eine substanzielle Unterstützung der Kulturschaffenden jenseits der Soforthilfen gefordert.

Die Folgen von Corona werden gravierend sein und die Gesellschaft noch lange beschäftigen. Nein, die Welt ist eben nicht unser Eigentum, das zeigt die Pandemie ganz deutlich. Der Klassiker „Über den Wolken“ von Reinhard Mey bringt es auf den Punkt: „Plötzlich ist alles, was groß und wichtig erscheint, nur noch nichtig und klein." Denn nichts ist so kostbar wie das Leben. Und nichts ist so kostbar wie Solidarität und Empathie. Werte, die in unserer neoliberalen Spaßgesellschaft bisher oft müde belächelt wurden und nun eine Renaissance erleben. Die Orientierung an darwinistischer Ideologie hat ausgedient.

Genug Zeit zum Nachdenken

Zum Nachdenken über Ethik und Zukunft bliebe ja jetzt genügend Zeit, sofern sie nicht mit grenzenlosem Netflix-Konsum gefüllt wird. Schon der deutsche Philosoph Immanuel Kant mahnte den „Ausgang des Menschen aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit“ an: „Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen!“ Das klingt nach einer Aufforderung an die Menschen, ihre Hybris zu überdenken. Gar nicht so schlecht, oder? Genauso wie das gute, alte Buch. Der Direktor des Gogol Centers in Moskau, Kirill Serebrennikov, rät schlicht und einfach dazu, die alte Kulturtechnik des Lesens neu zu beleben. „Sie werden nach der Lektüre von Tolstois ‚Krieg und Frieden‘ ein völlig neuer Mensch sein“, ist er sich sicher.