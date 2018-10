Wegen vielfachen Mordes steht Krankenpfleger Niels Högel aktuell in Oldenburg unter Anklage. (Hauke-Christian Dittrich /dpa)

Niels Högel hat gestanden. Die 100 Morde, die ihm die Staatsanwaltschaft an Krankenhäusern in Oldenburg und Delmenhorst vorwirft, habe er begangen. Dieses Geständnis bedeutet aber nicht, dass nun die ganze Wahrheit seiner unfassbaren Mordserie ans Licht kommt.

Das liegt vor allem an Högel selbst. Bislang hat er selten reinen Tisch gemacht. Er gab oft nur das zu, was ihm nachgewiesen werden konnte. Erst als im Mord-Prozess 2014/2015 offensichtlich wurde, dass er in Delmenhorst sehr viele Menschen umgebracht hat, räumte er freiwillig mehr als die fünf ihm vorgeworfenen Taten ein. Morde in Oldenburg leugnete er weiter. Sagt er jetzt die Wahrheit? Wir werden es wohl nie erfahren, auch wenn ein Psychiater Högels Glaubwürdigkeit gerade prüft. Doch vieles wird ungewiss bleiben, allein weil Högels Taten 13 bis 18 Jahre zurückliegen. Und da sind die Patienten, die feuerbestattet wurden und deren Leichname nicht mehr untersucht werden konnten.

Trotzdem muss der Prozess jetzt sein, auch wenn Högel keine schwerere Strafe als die lebenslange Haft wegen zwei bereits verurteilter Patientenmorde erhalten wird. In Deutschland herrscht das Legalitäts-­prinzip, der Staat muss Straftaten verfolgen, von denen er Kenntnis erlangt. Dass dies im Fall Högel lange Zeit nicht geschah, ist schwer erträglich. Jetzt so viel, wie irgendwie möglich, aufzuklären, ist richtig – auch wenn es nur eine notdürftige Reparatur angesichts des bisherigen Systemversagens ist. Der Prozess ist zudem eine moralische Pflicht gegenüber den Angehörigen der Ermordeten. Sie haben Klarheit und Wahrheit verdient.