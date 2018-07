Neue Bündnispartner in der Türkei: Präsident Recep Tayyip Erdogan (rechts) und Devlet Bahceli, Chef der rechtsextremen Partei MHP. (reuters)

Vor zwei Wochen provozierte der prominente türkische Mafiaboss Alaattin Cakici den türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan auf Instagram: „Du bist nicht der Eigentümer des Staates – krieg das in deinen Schädel“ – so. Kurz darauf bedrohte der Häftling Journalisten mit dem Tod. Er führte sich auf, als sei er nicht ein verurteilter mehrfacher Mörder, sondern ein mächtiger Dunkelmann, der selbst den Präsidenten nicht zu fürchten hat. Erdogan lässt sich solche Frechheiten sonst nicht bieten. Doch seltsam – trotz des beispiellosen Vorgangs blieb die Machtzentrale in Ankara stumm. Stattdessen wurde der Mafiaboss von Erdogans neuem rechtsextremen Bündnispartner gelobt.

Die obskure Episode wirft ein Schlaglicht auf die Machtverhältnisse und einen neuen Stil in Ankara nach den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen vom 24. Juni. Darin war der 64-jährige Langzeitherrscher Erdogan zwar mit 52,6 Prozent der Stimmen wiedergewählt worden, aber seine islamistisch-neoliberale AKP hatte mit 42,6 Prozent eine Schlappe erlitten. Ihr fehlten sechs Abgeordnete für die absolute Mehrheit im 600-köpfigen Parlament, und sie war daher erstmals auf einen Koalitionspartner angewiesen – die rechtsextreme MHP, die überraschend stark abschnitt und mit 11,1 Prozent der Stimmen 49 Parlamentssitze gewann.

Die Partei der berüchtigten „Grauen Wölfe“ ist ultranationalistisch, minderheitenfeindlich und antiwestlich. Linke bezeichnen sie schlicht als Faschisten. Ihre erstaunlichen Stimmengewinne im kurdischen Südosten der Türkei lassen sich mit normalen Wählerwanderungen nicht befriedigend erklären. Dort haben jedoch MHP-Leute eine starke Präsenz im Sicherheitsapparat und entsprechende Mittel, den Wahlprozess zu beeinflussen. Gleichwohl haben offenbar auch viele Wähler, die zwar für Erdogan stimmten, aber mit der AKP nicht mehr einverstanden sind, ihre Stimme der MHP gegeben.

Ganz nach vorn auf die politische Bühne

Bei den Rechten löste das Ergebnis jähe Machtfantasien aus. „Ab jetzt wird die MHP die Politik im Parlament bestimmen“, tönte der MHP-Vizevorsitzende Sefer Aycan. Der Mann wurde zwar umgehend von seinem Parteichef Devlet Bahceli entlassen, was als Zeichen für dessen Wunsch nach einer harmonischen Partnerschaft mit Erdogan gedeutet wurde. Doch hatte sich Bahceli, dessen Vorname „Staat“ bedeutet, in der Sache zuvor ähnlich geäußert. Die Nation habe der MHP „bedeutende Verantwortung übertragen, indem sie ihr die Aufgabe der Checks and Balances erteilte“, sagte der 70-Jährige.

Seit dem Wahlerfolg rückt der exzentrische, alleinstehende MHP-Chef, ein Ökonom und ehemaliger Universitätslehrer, der bereits als politisches Auslaufmodell galt, wieder ganz nach vorn auf die politische Bühne. Zwar hat Erdogan zur Überraschung vieler Beobachter weder Bahceli zum Vizepräsidenten noch MHP-Politiker zu Ministern ernannt. Er hat aber vier AKP-Abgeordnete in sein Kabinett geholt, was diese ihren Parlamentarierstatus kostet und die MHP noch mehr stärkt.

Vermutlich hat Erdogan dies mit dem Koalitionspartner abgesprochen und einen Preis dafür bezahlt, denn Bahceli ­beklagte sich nicht über die merkwürdige Hintansetzung. Für den Präsidenten bedeutet die MHP-Sperrminorität, dass er trotz der weitgehenden Machtbefugnisse, die ihm das neue Präsidialsystem einräumt, künftig auf die „roten ­Linien“ seines Partners Rücksicht nehmen muss. Mit den Ultranationalisten dürfte es kaum Fortschritte im blutigen Kurden-Konflikt geben, und die bestehenden Spannungen mit dem Westen könnten sich weiter verschärfen.

Mehr zum Thema Nach zwei Jahren Türkische Regierung will Ausnahmezustand beenden Nach einem Putschversuch im Sommer 2016 hatte Präsident Erdogan einen Notstand verhängt. Dieser ... mehr »

Dass ein harter antikurdischer Kurs die Regierungspolitik bestimmen wird, lässt sich jetzt schon erkennen. So erklärte Innenminister Süleyman Soylu vergangene Woche, die prokurdische Demokratische Partei der Völker (HDP), sei „gar keine Partei, sondern die Arbeiterpartei Kurdistans (PKK)“ – also eine Terrororganisation. Wird dies offizielle Regierungslinie, könnte es letztlich auf ein HDP-Verbot hinauslaufen.

Eigentlich wäre es für Erdogan wohl ein Leichtes, sechs oder nunmehr zehn Abgeordnete anderer Parteien für die AKP zu gewinnen. Warum das nicht geschieht, ist eines der Rätsel, die politische Beobachter derzeit zu lösen versuchen. Rücksichtnahme auf die nationalistische Basis? Oder geht es um mehr?

„Die MHP ist mehr als eine Partei, sie ist auch eine Kaderbewegung, die oft mit dem sogenannten ‚tiefen Staat‘ in Verbindung gebracht wird“, sagt dazu der Türkei-Experte Günter Seufert von der Berliner Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP). „Ihr Einfluss war nie auf das reine Parteihandeln beschränkt. Jetzt versucht die MHP, nicht nur rhetorisch einen unabhängigen Kurs zu steuern. Auch in der Bürokratie wird um Einfluss gekämpft. Wie weit sie sich durchsetzt, wird man sehen, wenn Erdogan demnächst die hohen Ränge in den Institutionen besetzt.“

Staatsapparat wurde gesäubert

Als „tiefer Staat“ wird in der Türkei ein Jahrzehnte altes, konspiratives Netzwerk von Angehörigen der kemalistischen Sicherheits- und Geheimdienste, der Armee, Justiz und rechter Parteien mit der Organisierten Kriminalität bezeichnet. Vor allem während des „schmutzigen Kriegs“ gegen die Kurden-Guerilla PKK in den 1980er- und 1990er-Jahren erhielten kriminelle Banden freie Hand für Morde an Kurdenführern, linken Journalisten und Politikern. Aufgeklärt wurden die meisten Verbrechen nie.

Seit dem Machtantritt der islamistischen AKP 2002 begann Erdogan, der sich selbst auch als Opfer der Verschwörer sah, mit dem „tiefen Staat“ aufzuräumen. Seine Handlanger dabei waren die straff organisierten Anhänger des Islampredigers Fethullah Gülen, die im Sicherheitsapparat und der Justiz erfolgreich die alten kemalistischen Eliten ersetzten. Erdogan erlaubte den Minderheiten kulturelle Freiheiten und begann einen risikoreichen Friedensprozess mit der PKK.

Doch diese Entwicklung hat sich umgekehrt, seit Erdogan die Gülenisten Ende 2013 zum neuen Staatsfeind Nummer eins erklärte. Vor allem nach dem Putschversuch vom Juli 2016, den er ihnen ebenfalls anlastet, wurde der Staatsapparat rigoros gesäubert und Zehntausende Gülen-Anhänger ins Gefängnis gebracht. Ihre Nachfolge in der Polizei, dem Militär und der Justiz traten nicht nur Erdogan-treue Islamisten, sondern auch Ultranationalisten der alten Schule an. Zugleich manövrierte Erdogan die islamistische AKP auf einen stärker nationalistischen Kurs.

Mehr zum Thema Dekret Erdogan verstärkt Einfluss auf türkische Notenbank Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat wie angekündigt seinen Einfluss auf die Notenbank ... mehr »

Eine zentrale Rolle beim Rollback spielte der MHP-Chef Bahceli, der sich Erdogan überraschend als Nothelfer andiente. Bahceli hatte noch 2014 Erdogans Autokraten-Pläne als „Todesstrafe für die Demokratie“ bezeichnet. Doch als die AKP die Parlamentswahlen im Juni 2015 verlor, änderte sich alles. Um seine Mehrheit wiederzugewinnen, brach Erdogan die Friedensgespräche mit der PKK ab und kehrte zum militärischen Handeln zurück. ­Gewalt erschütterte das Land, und im Südosten tauchten erneut nicht-staatliche Kommandos auf, deren Mitglieder Massaker an Kurden verübten.

Der „tiefe Staat“ und seine Schergen waren zurück. „In diesen Kämpfen gegen die PKK entstand lawinenartig eine neue politische Allianz zwischen der extremen Rechten und den Islamisten der AKP“, sagt Yavuz Baydar, Chefredakteur des exiltürkischen Internet-Nachrichtenportals „Ahvalnews“, der sich in einem neuen Buch intensiv mit der islamistisch-nationalistischen Fusion befasst. „Sie ist eine neue Machtkonstellation des tiefen Staates.“

Mit der Rückkehr zur militärischen Gewalt gewann Erdogan die Wiederholungswahl im November 2015, und Bahceli stellte sich fest an seine Seite. Beide profitierten von der Partnerschaft. Bahceli unterstützte nun Erdogans Traum von der Präsidialdiktatur, Erdogan ließ die Justiz eine innerparteiliche Revolte gegen Bahceli abschmettern und half ihm mit einem Wahlbündnis. Die Rebellen spalteten sich von der MHP ab und holten mit der neuen Iyi-Partei gut zehn Prozent der Stimmen – eine ultranationalistische Reservepartei im Parlament.

Held geheimer Mordkommandos

Bahceli aber hat die „originalen“ Ultranationalisten mit seinem Wahlerfolg wieder auf die höchste Ebene der Macht katapultiert. Zwar bleibt abzuwarten, wie stark der MHP-Einfluss auf die Regierung wirklich sein wird. Doch eine beunruhigende Entwicklung zeichnet sich bereits ab: die Rückkehr der Mafia in die hohe türkische Politik. Obwohl Bahceli die MHP nach der Übernahme des Parteivorsitzes 1997 aus der Symbiose mit der organisierten Kriminalität gelöst hatte, verhält er sich neuerdings, als habe es den Bruch nie gegeben.

Noch während des Wahlkampfs hatte der MHP-Chef den inhaftierten und inzwischen erkrankten Mafiaboss Alaattin Cakici in einer Klinik demonstrativ besucht. Mehrfach forderte er Erdogan und die AKP auf, eine Amnestie für Cakici und andere Größen des Organisierten Verbrechens zu verfügen. Er fragte: „Wie gerecht ist es zuzulassen, dass unsere Brüder … im Gefängnis verrotten?“. Ein Foto der beiden wurde über den offiziellen Twitter-Account der MHP ­geteilt.

Der 65-jährige Mafioso Cakici wird in den Kreisen der „Grauen Wölfe“ als Held geheimer Mordkommandos im Auftrag des türkischen Staates gegen Aleviten, Kurden und Linke verehrt. Er verbüßt seit 2004 eine jahrzehntelange Freiheitsstrafe unter anderem wegen Mordes an seiner ersten Ehefrau. Bahcelis Besuch nahm er zum Anlass, eine gepfefferte Tirade gegen Erdogan im Internet loszulassen.

Mehr zum Thema Auf dem Höhepunkt der Macht Erdogan stellt neues und kleineres Kabinett vor Staatspräsident Erdogan hat erreicht, was er jahrelang geplant hat. Im neuen politischen System der ... mehr »

Staatspräsident Erdogan verhält sich zum Comeback der nationalistischen Mafia-Verbrecher irritierend indifferent. Zwar wies er Bahcelis Amnestie-Forderungen zurück, doch er äußerte sich weder zu Cakicis Frechheiten noch zu denen anderer berüchtigter Bandenchefs mit Verbindungen zum „tiefen Staat“, die seit 2015 wieder in der Öffentlichkeit auftauchten. So konnte der Unterwelt-Pate und erklärte AKP-Fan Sedat Peker Gegner Erdogans mehrfach unbehelligt mit dem Tod bedrohen. Im Januar 2016 warnte er türkische Akademiker, die eine Friedensresolution für die Kurdengebiete unterschrieben hatten, er werde ihr „Blut in Strömen fließen lassen und dann darin duschen“.

Ziel solcher Botschaften ist es, Furcht zu erzeugen. Zwei Tage nach der Wahl bediente sich Bahceli dieses Mafia-Stils. Er schaltete ganzseitige Zeitungsanzeigen, in denen er die Namen von 59 Journalisten publizierte, denen er für „gnadenlose Verleumdungen“ gegen seine Partei während des Wahlkampfs „dankte“ und ihnen drohte, sie „nicht zu vergessen“, darunter Kolumnisten der kritischen Zeitung „Karar“. Journalistenverbände warfen Bahceli vor, die Presse offen zum Angriffsziel zu machen. Diesmal spielte Mafiaboss Cakici den Adjutanten Bahcelis und bedrohte ebenfalls ganz offen Journalisten. „Die Drohungen Cakicis sind absolut ernst zu nehmen“, sagt Buchautor Yavuz Baydar.