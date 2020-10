Auch in der beliebten Altstadt von Düsseldorf mit ihren Kneipen wird ab Montag gar nichts mehr gehen. (Henning Kaiser /dpa)

Angela Merkel hat endlich dort ausführlich über die Corona-Pandemie gesprochen, wo das Thema hingehört: in den Deutschen Bundestag. Die Bundeskanzlerin hatte markante Botschaften mitgebracht. „Freiheit ist gerade jetzt Verantwortung – für sich selbst, für die eigene Familie und darüber hinaus für uns alle“, sagte sie zum Beispiel. Doch substanziell Neues gab es nicht zu hören.

Die Regierungserklärung dürfte nicht annähernd die Wirkung haben wie ihre mitreißende Rede zu Beginn des ersten Lockdowns. Anders als damals fehlten bei ihrem Auftritt vor den Abgeordneten die großen Emotionen. Im Gegenteil, Merkel wirkte routiniert, aber auch ein wenig erschöpft. Und sie gab sich so, wie man die Kanzlerin seit Monaten kennt: In der Corona-Krise wirkt die Naturwissenschaftlerin Merkel eher wie eine Virologin, weniger wie eine Politikerin.

Mehr zum Thema Ruf nach Solidarität Merkel verteidigt harte Einschnitte gegen Corona Ein Teil-Lockdown soll die immer größere zweite Corona-Welle brechen, so haben es Bund und Länder ... mehr »

Doch im Gegensatz zu den echten Virologen hat die Politik im den vergangenen acht Monaten offenbar doch weniger dazu gelernt, als man vermuten durfte. Der Lockdown 2.0 ist fast identisch mit dem ersten: massive Kontaktbeschränkungen, Aus für den Amateursport, Zwangsschließungen von Kneipen und Restaurants, das kulturelle Leben wird auf null gefahren.

Und die Politikerin Merkel hat in ihrer Regierungserklärung dann das gemacht, was sie immer macht, wenn es um ein großes, heikles Thema geht: Die Lösung wird als alternativlos dargestellt. Doch sind die Beschlüsse vom Mittwoch tatsächlich ohne Alternative? Nein, sind sie nicht. Natürlich kann die dann und wann geforderte weitgehende Isolierung von Senioren und Menschen mit Vorerkrankungen keine seriöse Alternative sein. Eine demokratische und soziale Gesellschaft muss besonders gefährdete Gruppen effizient schützen, aber nicht um den Preis, dass wichtige Sozialkontakte unmöglich werden.

Gegenwärtig Problemlagen sind bekannt

Eine Alternative wäre es gewesen, hätten Kanzleramt und Bundesländer stärker auf den Handlungsbedarf geschaut. Die gegenwärtig Problemlagen sind bekannt: private Feiern laufen unter Alkoholeinfluss aus dem Ruder, verordnete Quarantäne-Fristen werden ignoriert, die sogenannte Aha-Regel (Abstand wahren, auf Hygiene achten und wo es eng wird eine Alltagsmaske tragen) wird von einigen gesellschaftlichen Gruppen mit erstaunlicher Hartnäckigkeit missachtet. Es ist bitter für Gastronomen, die große Mühe in wirksame Hygienemaßnahmen gesteckt haben, und nun dafür bluten sollen, was einige Unbelehrbare verbockt haben. Ähnliches gilt für den Kulturbetrieb. Mit dieser Willkür kommen die Gerichte wieder ins Spiel. Mehrere Bremer Fitness-Center haben bereits angekündigt, gegen ihre Zwangsschließung zu klagen.

Die Verunsicherung vieler Menschen über Sinn oder Unsinn der Corona-Maßnahmen ist spürbar. Beim ersten Lockdown stand noch ein Großteil der Bürger hinter den Einschränkungen, mittlerweile ist dieses Lage deutlich geschrumpft. Laut des – vor dem neuen Beschlüssen veröffentlichten – „Deutschlandtrend im ARD-Morgenmagazin“ hielt jeder zweite Deutsche die bis dato geltenden Auflagen für ausreichend. Für 32 Prozent gingen die Einschränkungen nicht weit genug. 15 Prozent fanden sie zu weitgehend.

Mehr zum Thema Die Beschlüsse von Bund und Ländern in der Übersicht Einmonatiger begrenzter Lockdown soll Corona-Infektionswelle brechen Auf Deutschland kommt ein dunkler Corona-November zu: Um die sich rasant ausbreitende Seuche zu ... mehr »

Und deshalb war es wichtig, dass Merkel die neuen Maßnahmen im Bundestag begründet und verteidigt hat. Obwohl sie sich schon ein bisschen wie in der Höhle des Löwen vorgekommen sein muss. Bereits nach zwei Minuten musste sie nach Gejohle in der AfD-Fraktion ihre Rede unterbrechen. Auch die anderen Oppositionsparteien kritisierten in der Debatte, dass Bund und Länder in den vergangenen Monaten am Parlament vorbei regiert haben. Selbst SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich konfrontierte die Kanzlerin mit diesem Thema. Doch sie griff die Vorwürfe nicht auf – schade.

Immerhin ist das Parlament nun „wieder mit im Spiel“; auch als Bühne, um die Menschen zu erreichen. Denn viele wollen wissen, wie es nach dem November weitergeht. Einen Wellenbrecher-Lockdown kann man nicht beliebig oft verordnen. Doch die Fragen zu einer längerfristigen Strategie werden von Merkel nicht beantwortet. Es rächt sich, dass die Bundesregierung den Sommer verstreichen ließ, ohne einen Plan B zu entwickeln.